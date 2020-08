”Seksiä on tuntikausia viikossa” – suomalaiset kertovat, mikä nosti seksin uudelle tasolle

Avoin keskusteluyhteys, läheisyys ja uudet kokeilut luovat hyvät edellytykset nautinnolliselle seksielämälle.

Mies vaihtui, ja jestas sentään!

– En tiennyt, että toisesta voi välittää niin hellästi ja ihanasti, juuri oikealla tavalla. Seksiä on keskimäärin tuntikausia viikossa, vaikkei edes harrastaisi joka viikko. Mies mullisti käsitykseni hyvästä seksistä. Hän on opettanut minut saamaan orgasmin yhdynnässä ja nauttimaan toiselle tuottamastani nautinnosta. Hitaasti ja huolella hän hyväilee, silittää, puristaa ja nipistää.

Näin kuvailee 33-vuotias nainen Ilta-Sanomien kyselyssä. Mies osaa sekä puhua että pussata.

– Ei tarvitse potea puutetta, ei henkistä eikä fyysistä. Ihana mies, vaikka kuorsaakin nukkuessaan.

Listasimme suomalaisten hyväksi havaitsemia vinkkejä parempaan seksiin.

1. Puhu

Edellisten kertojen muistelu yhdessä kumppanin kanssa sekä kommunikointi siitä, mikä siinä hetkessä oli kiihottavaa, saa molemmat heti samalle mielelle. Todennäköisesti juttutuokio johtaa seksiin. Nykyään harrastamme päivittäin seksiä ja viikonloppuisin saattaa tulla päivässä jopa viisi kuusi kertaa. Pyrimme myös aktiivisesti puhumaan siitä, mitä haluaisimme kokeilla (esimerkiksi uusia asentoja, seksileluja, roolileikkejä jne.) – Mies, 29

Olemme ottaneet seksiin rennon asenteen, ettei otettaisi liikaa paineita, eikä seksi tuntuisi liikaa suorittamiselta. Jos kummallakaan tulee joku ajatus tai ahdistus mieleen seksiin liittyen, se otetaan heti puheeksi, ja yhdessä pohditaan ratkaisuja. Kommunikaatio on kaiken avain, ja se, ettei asioita jätä hautumaan. – Nainen, 21

2. Fiilistele

Kun tuntee itse itsensä kauniiksi ja viehättäväksi esimerkiksi laittamalla seksiä varten seksikkäät alusvaatteet tai huulipunaa, oma olemus on aivan eri. Vaikkei huulipuna edes näkyisi pimeähkössä huoneessa, tiedän itse, että sitä on, ja se saa minut tuntemaan itseni naiselliseksi. Silloin intoudun helpommin ottamaan ohjat käsiini. Pieni pepputreeni ennen seksiä saa minut fyysisestikin tuntemaan kroppani paremmin. – Nainen, 30

” Kekseliäisyys makuuhuoneessa on saanut seksielämän kukoistamaan.

3. Flirttaile

Kun pitkin päivää huomioi, koskettelee ja pusuttelee toista, tulee enemmän luontaisia hetkiä seksin harrastamiselle. – Nainen, 30

Pienet arkiset kiusat tai pikaiset hellyttelyhetket saavat miehen syttymään ja haluamaan seksiä entistä enemmin. On ihanaa olla haluttu nainen. – Nainen, 44

4. Keksi jotain pikkukivaa

Vaimo saa aina silloin tällöin jonkun seksikkään alusvaatteen. Lomilla ja reissuilla hän kulkee ilman rintsikoita ja pöksyjä. Vaimo saa myös esiintyä filmitähtenä ilman rihman kiertämää. – Mies, 57

Lelut, asusteet, epätavalliset paikat harrastaa seksiä – kuten luonnossa, taloyhtiön häkkikellarissa, parkkipaikalla autossa jne. – Nainen, 49

Kekseliäisyys makuuhuoneessa on saanut seksielämän kukoistamaan. Eri asennot, eri paikat ja asut ovat vieneet seksielämää paljon eteenpäin. – Mies, 41

5. Vietä riittävästi aikaa kumppanin kanssa

Koronaepidemian johdosta olemme molemmat tehneet töitä kotikonttorissa. Kun on päästy viettämään paljon enemmän aikaa yhdessä, ja nimenomaan ihan vain kaksistaan, niin onpa muuten ollut aivan mahtavaa. Olen entistäkin vakuuttuneempi siitä, että ”toi” on aiiivan iiihana. – Nainen, 31

Pyhitämme pari vuorokautta/viikonloppua vuodessa vain meille kahdelle. Ruuhkavuosia eletään, kaksi vuorotyöläistä, joten yhteinen aika on kortilla. Nuo kahdenkeskiset hetket virkistävät seksielämäämme aina useamman viikon jälkeenpäin. – Nainen, 38

6. Harrasta seksiä säännöllisesti

Tietoisesti harrastamalla enemmän seksiä. Joskus se vain jää, ja päivät kuluvat viikoiksi tai jopa kuukausiksi ilman seksiä. Rupesimme ihan tiedostaen ajattelemaan useammin seksiä ja kiihottamaan toisiamme. Se johti hiljalleen siihen, että seksielämä parani vanhaan kukoistukseensa. – Nainen, 24

Tietoisella ryhtymisellä seksiin, vaikka aina ei niin paljon huvittaisi, on ollut seksielämää parantava vaikutus. Kipinä on herännyt uudelleen, ja aktiivisuus on lisääntynyt. Seksilelut ovat piristäneet kokemuksia kummallakin. – Nainen, 41

Olen huomannut, että päivittäinen tai melkein päivittäinen seksin harrastaminen, joskus useastikin päivässä, tekee hyvää sekä seksielämälle että parisuhteelle. – Nainen, 31

7. Tunne – ja hyväksy – itsesi

Kun sain diagnoosit: endometrioosi ja vulvodia, moni lukko aukesi. Ymmärsin, mistä kivut, emättimen kireys ja tiettyjen asentojen aiheuttamat kivut johtuivat. Seksin harrastaminen on ollut sen jälkeen huomattavasti helpompaa ja antoisampaa. Tietää, miten hommat saa sujumaan hyvin. – Nainen, 36

Annan itselleni luvan olla sellainen kuin olen. En mieti, olenko satumaisen hyvä sängyssä koko ajan tai miltä kuulostan tai näytän, vaan ajattelen sitä, miten paljon rakastan kumppaniani. Siten tunnen hehkuvani, ja hänkin sen tuntee. – Nainen, 32

Olen opetellut unohtamaan itseeni ja omaan ulkomuotooni liittyvät epävarmuudet seksin aikana. Heittäydyn nauttimaan ja uskon siihen, että toinen aidosti haluaa tuottaa minulle nautintoa. – Nainen, 36

Opettelin tuntemaan itseni ja oman nautintoni. Harjoittelen edelleen uusia asioita yksin, jotta minun on helpompi rentoutua ja laueta miehenkin kanssa. – Nainen, 39

8. Avaa suhde

Avoimeen suhteeseen siirtyminen paransi yllättävästi omaa suhdetta. Suosittelen! Olemme sen jälkeen pystyneet puhumaan muistakin seksiin liittyvistä asioista avoimemmin. – Nainen, 36

Sain puhuttua vaimoni kokeilemaan swingausta. Piristi elämäämme vuosiksi, edelleen kihelmöi keskustelussa mahdollisesta seuraavasta kerrasta. – Mies, 45

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 390 ihmistä. Kysely tehtiin 4.–8. kesäkuuta 2020.