”Jos kosket, teen mitä vaan” – miehet kertovat rehellisesti, miten he haluavat tulla kosketetuksi

Miehet kertovat

”Olen joskus ajatellut, että kaikki elämäni tärkeimmät asiat mahtuvat yhteen parisänkyyn. Sellaiset tilanteet, joissa siinä on vaimo, lapset ja koirat, kaikki me samassa parisängyssä, jolloin me väistämättä myös kosketetaan toisiamme.”

”Miehet eivät puhu, vaan nikkaroivat linnunpönttöä autotallissa, vaikenevat ja käsittelevät tunteensa näin... Ärsyynnyn niistä. Minä nimenomaan puhun. Käsittelen tunteet sanallisesti. Omassa avioliitossanikin minä olen se ’stereotyyppinen nainen’, joka ensimmäisenä puhuu tai kysyy, että pitäisikö nyt sanoittaa tämä painostava tilanne tässä.”

”Sitä, että vois nukkua esimerkiksi samassa sängyssä vierekkäin, se ois jo tosi jees. Seesteistä läheisyyttä. Rauhaa. Levollisuutta. Ja sitten sellaista fyysistä kosketusta, joka kohdistuu selkään. Tänne lapojen väliin. Tykkäisin olla sikiöasennossa seläkkäin. Mahdollisimman iso pinta siinä. Se oleminen riittäisi.”

”Miten kaunista se on: rakastava, parantava kosketus. Tämä näin, jota olen itse kaivannut. Tämä joka tulee multa jo aika luonnostaan. Ja jota lapsetkin kaipaa. Kun mun poika ei saa unta, tai kun tyttö kaatuu ja lyö päänsä, otan hänet syliini, alan silittää, täältä, näin... se kosketus on meille molemmille: kun silitän häntä, silitän samalla itseäni. Ja se on myös puhetta: suhun on sattunut, käynyt kipeästi, sä saat olla siinä, olet siinä vaan, isin sylissä rakas. ”