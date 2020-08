Perheenäiti kertoo piinallisesta kesälomasta – heti kotiin palattua mies lähti uuden naisystävänsä luokse

Suomalaiset eroavat perinteisesti lomakauden jälkeen. Korona on vähentänyt avioerojen määrää – mutta se ei välttämättä ole vain hyvä asia, asiantuntija sanoo.

”Yhdessä 11,5 vuotta, joista naimisissa kolme. Yhteinen kesäloma oli viimeinen niitti. Oli viimeinkin aikaa huomata, ettei meillä ole vaimoni kanssa yhtään mitään yhteistä.”

Näin kertoo eräs Ilta-Sanomien verkkokyselyyn vastannut lukija. Vastaavia tarinoita riittää.

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow uskoo, että kulunut kevät ja kesä ovat olleet monelle parisuhteelle koettelemus.

– Usein jos on hankalaa, uppudutaan töihin pakoon kodin ongelmia. Nyt moni on viettänyt paljon aikaa kotona etätöissä ja lasten kotikoulun parissa. Se voi olla viimeinen koettelemus, joka räjäyttää parisuhteen.

Lomakausi voi olla parisuhteelle vaikea ihan tavallisissakin oloissa – vaikkei poikkeuksellista koronatilannetta edes olisi. Haasteita voi ilmetä, kun yhtäkkiä vietetäänkin aikaa yhdessä.

– Arki on sen verran kiireistä, että eroa ei ehkä haluta ottaa puheeksi puheeksi ennen kuin tärkeälle ja kipeälle aiheelle löytyy riittävästi aikaa, eli odotetaan pidempää paussia. Usein se on sitten se loma-aika, Stolbow sanoo.

”Jo koko loppukesä oli ennuste”

Jo muutaman vuosikymmenen ajan maalis-, touko- ja elokuu ovat olleet tilastollisesti suurimpia avioerokuukausia, vaikkakin erot kuukausien välillä ovat melko pieniä.

Elokuun eropiikin syyksi on usein arveltu lomien loppumista, eli loman aikana eropäätöstä on ehkä kypsytelty tai loma on ollut parisuhteen viimeinen niitti.

Näin asiasta kertovat IS:n lukijat:

”Jo koko loppukevät oli ennustusta 19-vuotisen aviomme lopusta. Ehdotin, että perumme kesälomamatkamme, mutta mies väitti, että se oli luvattu lapsille.

Koko matka oli kauheus. Varmaan lapsetkin huomasivat, että hän käyttäytyy minua kohtaan kuin olisin täysin vieras.

Heti kotiin palattuamme lähti hän naisensa luo. Sitten hän järjesti työaikansa niin, että kun perjantaisin lapset ja minä kotiuduimme, hän oli häipynyt ja tuli kotiin vasta sunnuntai-iltana.

Mies oli jättänyt minulle naisen puhelinnumeron. Kun kerran soitin ja sanoin, että lapset kaipaavat isäänsä, hän tuli kotiin raivoten, että pilasin heidän viikonloppunsa. Kolmen kuukauden päästä ehdotin eroa. Sain haukut, kun en ollut ehdottanut ennemmin.”

”Ikuinen ”kompromissien teko 30-70” sai loppua! Loputon ”ens kesänä” sai riittää ja lopettaa lomailut vaimon sukulaisten kesäpaikalla, missä remontoitiin... Kyllä pidettiin vilpittömästi hyvänä, mutta se oma loma jäi aina pois kuvioista. Onneksi erosin ja sain oman elämäni palasina takaisin ja omaksi 100-prosenttiseen päätösvaltaan.”

Tänä vuonna avioeroja kuitenkin otettiin maalis-kesäkuussa hieman vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämän vuoden kesäkuussa otettiin Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 955 avioeroa, kun vuoden 2019 kesäkuussa niitä oli 1025. Huhtikuussa laskua edelliseen vuoteen oli 147 tapausta.

Tämän vuoden heinä- ja elokuun tilastoja ei vielä ole julkaistu, joten lomakauden vaikutusta ei tarkkaan tiedetä.

” Heti kotiin palattuamme lähti hän naisensa luo. Kun perjantaisin lapset ja minä kotiuduimme, hän oli häipynyt ja tuli kotiin vasta sunnuntai-iltana.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Joni Rantakari arvioi, että tästä vuodesta näyttäisi tulevan erojen määrän suhteen hyvin samankaltainen kuin viime vuodesta.

Kaikkiaan avioerojen määrät ovat olleet korkeimmillaan 1990-luvun puolivälissä, 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa sekä vuosina 2013–2015, Rantakari kertoo.

Jotkut löysivät toisensa uudelleen

Osa pareista löysi korona-aikana toisensa uudelleen, kun kiireinen arki muuttui kotiin käpertymiseksi.

Siten voisi myös ajatella, että poikkeuksellinen vuosi on tehnyt hyvää suomalaisten parisuhteille, ja siksi erojakin on vähemmän.

Parisuhdekouluttaja kuitenkin varoittaa tekemästä myöskään tämänsuuntaisia hätiköityjä johtopäätöksiä.

– Taloudellisen tilanteen kiristyessä perheiden selviytymismahdollisuudet vaikeutuvat, ja moni myös tosissaan pohtii, onko nyt varaa jäädä yksinhuoltajaksi. Saattaa olla, että osa ei eroa, koska siihen ei vaikkapa lomautuksen alla yksinkertaisesti ole varaa, Marianna Stolbow huomauttaa.

Se ei ole Stolbowin mukaan välttämättä paras ratkaisu, varsinkaan, jos perheessä on lapsia. Ero voi Stolbown mukaan olla hyväksi, jos perheessä on lapsia ja arki vanhempien parisuhdepulmien tähden kovin riitaisaa ja turvatonta.

– Vielä on vaikea tehdä päätelmiä, koska olemme liian lähellä tätä kriisiä. Todelliset vaikutukset huomataan vasta paljon myöhemmin.

Ilta-Sanomat kysyi verkossa lukijoilta, miten tämän kesän lomakausi on vaikuttanut heidän parisuhteeseensa. Mukaan mahtui onnellisia tarinoita, mutta myös kertomuksia siitä, että ero tuli.

”Avioliittoni kariutui lomalla. Jo toinen kesäloma peräkkäisinä vuosina meni täysin pieleen. Oli sukumökki, kaksi lasta (noin 5- ja 9-vuotiaat) ja lomaodotukset edes tavallisesta perhelomasta. Ei tullut perhelomaa, vaan aviomies häipyi kapakoihin ja jatkoille ja kapakoihin ja krapulaansa ja sitä rataa kahdeksi viikoksi. Vietin lasten kanssa lomaa, miten pystyin, mieli maassa. Viina vei perheeltämme loman. Kun pääsimme kaupunkikotiin, näytin miehelle ulko-ovea ja toivotin hyvää tulevaisuutta ilman meitä.”

”Tein itse tukka putkella töitä ilman kunnon lomia muutaman vuoden ajan. Hoidin talouttamme, ja jotta oli varaa pitää edes autoa, jouduin käymään yötkin töissä. Mies vain lisäsi kuluja koko ajan kotona lojuen. Kun minulla vihdoin oli lomaa, ymmärsin kunnolla, kuinka surkeassa suhteessa olin. Olin jo riittävän väsynyt vääntämiseen siitäkin, että voisiko mies edes siivota kotona, kun itse olen töissä, mutta mikään ei auttanut.”

”Ekana lomapäivänä ex-vaimo ilmoitti, että lähtee. Tulipas oikein kiva loma.”

”Ex-mieheni otti lomansa kunniaksi humalatilan, jonka aikana uhkasi minua luvallisella aseellaan ja sen jälkeen uhkasi tappaa itsensä. Menin seuraavana arkipäivänä vuokraamaan itselleni asunnon ja kerroin asiasta turvallisessa ympäristössä.”

”Olin tehnyt päätöksen erosta jo aikaisemmin kesäkuussa. Ex oli suunnitellut lasten kanssa kesätekemisiä heinäkuulle, joten en halunnut viedä niiltä pohjaa. Päätin kertoa vasta, kun loma oli ohitse. Hommasin kuitenkin asunnon jo valmiiksi elokuulle ja valmistelin muuttoa. Ex oli uhkaillut asioilla, joita tapahtuu, jos lähden, Niinpä piti olla asunto valmiina jo silloin, kun kerroin eroavani hänestä, että päästään pian lasten kanssa suojaan.”

”Vaimo hävisi, kun olin työmatkalla Aasiassa ennen kesälomia. Piti juhlistaa 25-vuotishääpäivää, mutta nyt se sitten jäi haaveeksi.”