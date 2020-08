Erektio-ongelmista elää yhä vahvoja harhaluuloja: ”Tunsin suurta häpeää uuden kumppanin edessä”

Populaarikulttuuri on osaltaan luomassa mielikuvaa siitä, että seksuaalisesti aktiivinen, aina haluava ja pystyvä mies on oikeanlainen, sanoo seksuaaliterapeutti.

Mies jaksaa, kestää ja haluaa aina – totta vai tarua? No tarua, tietenkin.

Ikävintä sitkeästi elävässä myytissä lienee, että se voi asettaa miehille kovia suorituspaineita ja naisille isoja odotuksia. Kun esimerkiksi erektio lopahtaa kesken seksin, mies voi hävetä sitä syvästi.

– Populaarikulttuuri on osaltaan luomassa mielikuvaa siitä, että vain hyvin vahva ja maskuliininen sekä seksuaalisesti aktiivinen, aina haluava ja toiminnallisesti pystyvä mies on oikeanlainen ja naisten mielestä hyväksyttävä. Tämä viljelee miesten seksuaalisuudesta erittäin kapeaa kuvaa, sanoo kliininen seksologi ja erityistason seksuaaliterapeutti Jonna Karimo Lempi Terapiasta.

Lapsuuden tarinat voivat muokata näkemystä miehenä ja naisena olemisesta.

– Miehet on kasvatettu seuraamaan voimakkaita sankari- ja actionhahmoja, jotka eivät tarvitse kannattelijaa. Prinsessasaduissa puolestaan prinssin vastuulla on pelastaa avuton hahmo. Todellisuudessa kaikilla, sukupuoleen katsomatta, on oikeus olla haavoittuvainen ja kannateltavana.

” Minulle on opetettu jo lapsuudessa, että itkevä mies on säälittävä näky. – Nelikymppinen Jani

Erektio-ongelmat yleisiä

Seksiongelmat ovat monelle äärimmäisen kipeä asia.

– Miehet painivat haasteiden kanssa jopa 5–10 vuotta yksin kotona, ennen kuin hakevat apua, Karimo kertoo.

Seksuaaliterapiaan hakeudutaan useimmiten erektiohäiriön, halun puutteen tai siemensyöksyyn liittyvien haasteiden kuten herkän siemensyöksyn vuoksi.

Monella on myös tarve puhua seksiin liittyvistä vahvoista tunteista kuten häpeästä, riittämättömyydestä ja epävarmuudesta.

” Säikähdin kun yhtäkkiä erektio ei vain tullut. Tunsin suurta häpeää uuden kumppanin edessä. Menin lukkoon. En tiennyt mitä sanoa, joten lähdin vain pois tilanteesta. Kumppani oli aivan ihmeissään. Asiasta ei puhuttu enkä nähnyt häntä enää. – Parikymppinen Juhani

Erektiovaikeudet heijastuvat koko elämään

Etenkin erektiovaikeudet voivat olla niin tulenarkoja, että ne aiheuttavat mielialan laskua ja ahdistusta. Seksuaalisuus vaikuttaa koko elämään, itsetuntoon, mielialaan ja jopa työssä jaksamiseen.

Moni mies ei silti tunnista, että seksipulmat ovatkin ikävän olon taustalla. Taustalla saattaa olla puhdasta tiedon puutetta esimerkiksi kehon toiminnasta.

– Ei ymmärretä oman kehon seksuaalireaktioita eli sitä, kuinka keho kiihottuu tai kuinka halu syntyy. Etenkin elämäntilanteiden muutoksissa kuten stressaavassa työtilanteessa tai sairastumisen yhteydessä ongelmat kasaantuvat ja voivat näkyä esimerkiksi halun puutteena tai kiihottumisvaikeuksina.

Yksi harhaluulo on se, että erektion tulee olla kova koko seksin ajan. Tämä ei pidä paikkaansa.

– On hyvin tavallista, että erektio pehmenee seksin aikana, esimerkiksi asentoa vaihtaessa tai kondomin päälle pukemisessa. Näihin hetkiin tarvitaan joustavaa seksuaalista mieltä: mikä saa kehon kiihottumaan uudelleen, mitkä ovat omat seksuaaliset vahvuudet?

” Erektio ei toiminut kuten ennen ja seksi oli yhtä pettymystä. Pelkäsin, että menettäisin vaimoni, sillä minusta ei ollut enää mihinkään. Koin, etten ole enää mikään mies enkä riitä tällaisena vaimolleni. – Viisikymppinen Pekka

Puhuminen kannattaa

Erektio-ongelmia ratkoessa kannattaa kohdata oma ”sisäinen kriitikko” ja kipeätkin tunteet. Kun oppii tunnistamaan omaa sisäistä maailmaansa, oppii myös olemaan itselleen myötätuntoisempi.

– Moni mies on saanut kasvatuksessa opin, ettei mies voi näyttää tunteitaan tai puhua niistä. Tunteita on opittu sulkemaan syvälle sisimpään.

Vaikeneminen on tyypillistä erektiohaasteista kärsiville miehille.

– Tämä näkyy myös vetäytymisenä seksitilanteista ja kumppanista. Kumppani voi tuntea, ettei ole enää viehättävä, vaikka syy onkin siinä, ettei mies halua kohdata toistuvaa erektion lopahtamista ja siihen liittyvää häpeää.

Jos sisäinen kriitikko ottaa ohjat seksissä, kehon ja mielen yhteys voi katketa.

– Keho ei reagoikaan seksuaalisiin ärsykkeisiin eli ei kiihotu. Se vaikuttaa erektion ylläpitämiseen ja nautinnon kokemiseen. Mies voi myös alkaa yrittää suorittaa seksiä, jotta saisi kumppanin tyytyväiseksi. Tämä johtaa usein siihen, että omat tarpeet jäävät taka-alalle ja miellyttäjä astuu kuvioihin.

Seksistä voi lopulta tulla käsikirjoitettua rutiinia. Myös läheisyys voi vähentyä, mikä loitontaa kumppaneita entisestään toisistaan.

Seksuaaliterapeutti Jonna Karimo on yhdessä kollegansa Jonna Räisäsen kanssa luonut uuden verkkokurssin miehille, jotka haluavat oppia tuntemaan syvemmin seksuaalisuuttaan.

Ei kannata jäädä yksin

Seksuaaliterapia on Karamon mukaan turvallinen paikka tutkia ja työstää erektiovaikeuksien syitä. Miesten kannattaa myös hakea tietoa voi esimerkiksi verkkokurssien tai kirjallisuuden kautta.

– Tärkeää olisi, ettei jäisi yksin haasteiden kanssa, sillä apua on tarjolla.

Miesten nimet on muutettu.