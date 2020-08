Suomalaiset avautuvat mieleen jääneistä lomaromansseistaan: ”Harrastimme villiä seksiä rannalla Kreikassa”

Lomalla rentoudutaan ja ollaan irti arjesta – siksi lomaromanssi voi tuntua niin autuaalta.

Olin matkalla Kreikassa, kun tutustuin uskomattoman fiksuun ja filmaattinen ruotsalaismieheen. Hän näytti aivan kreikkalaispatsaalta, tosin hieman suuremmalla varustuksella. Tapasimme pienellä rannalla, jossa oli lähinnä paikallisia. Kuulin jonkun puhuvan ruotsia rantabaarin puolella ja menin tervehtimään. Tulimme välittömästi juttuun ja vietimme jokaisen lomapäivän samassa seurueessa. Katselimme tähtiä, harrastimme villiä seksiä rannalla, villalla ja veneellä. Vaihdoimme ajatuksia ja jaoimme salaisuuksia.

Kahden viikon loman jälkeen oli aika suunnata takaisin Suomeen. Olin surun murtama, mutta lupasin varata lennot Tukholmaan pian. Näimme vielä muutaman kerran loman jälkeen, mutta välimatka tuntui liian pitkältä. Olen nykyään naimisissa, mutta mietin välillä edelleen tätä ruotsalaista ja kadun, että annoimme juttumme hiipua pois.

Näin kertoo 27-vuotias nainen Ilta-Sanomien kyselyssä. Pyysimme suomalaisia kertomaan ikimuistoisimmista lomaromansseistaan. Ihan harvinaisia ne eivät taida olla: vastauksia tuli satamäärin.

Arkikielessä lomaromanssilla viitataan parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen näppituntuman mukaan romanssiin, joka tapahtuu jossain muualla kuin osapuolten tai toisen osapuolen kotipaikkakunnalla. Suhdetta rajaa tavallisesti jommankumman tai molempien loman pituus.

Moni lomaromanssi on kuin kullalla reunustettu. Kaikki on niin ihanaa, liki täydellistä, kunnes on loman päättymisen aika.

– Olosuhteet ja ympäristötekijät vaikuttavat mielentilaan. Lomalla ihminen on yleensä irti arkiympyröistään ja velvollisuuksistaan, mikä näkyy esimerkiksi rentoutumisena ja hyväntuulisuutena. Tämä selittää osittain sitä, miksi lomaromanssi voi tuntua niin autuaalta. Niin ikään lomalla voi olla mahdollista viettää paljon aikaa lomaromanssikumppanin kanssa ja tehdä monenlaisia mieleisiä asioita viehättävässä ympäristössä ilman stressitekijöitä, Tanskanen sanoo.

” Kahden viikon loman jälkeen oli aika suunnata takaisin Suomeen. Olin surun murtama.

Pysyvämpään suhteeseen?

Joskus kesäheilan kanssa päätyy pysyvämpään suhteeseen, mutta usein pitkä suhde ei esimerkiksi välimatkan takia edes onnistuisi.

– Jos toivoo, että lomaromanssista kehittyy jotain muuta, voi toki olla viisasta yrittää arvioida, missä määrin nimenomaan lomaan liittyvät tekijät ovat vaikuttaneet tunteisiin ja kokemuksiin. Tähän hyvä keino on palata omaan arkeen ja tunnustella siitä käsin tilannetta.

Mitä tehdä, jos lomaromanssi ei tahdo millään poistua mielestä?

– Suhteen lyhyys ei automaattisesti tarkoita sitä, että siitä pääsisi nopeasti yli – hetken lomaromanssihan saattaa olla jopa elämää muuttava kokemus.

Lomaromanssista ylipääsemiseen voi soveltaa samoja asioita kun eroa työstäessä, jos tuntuu siltä, että sydän on särkynyt tai voi muuten huonosti.

– Itselleen kannattaa antaa aikaa ja tilaa toipumiselle, eikä soimata itseään siitä, että lyhyt suhde on jättänyt ison jäljen.

Tilanteesta voi jutella omien luottoihmisten kanssa tai sitä voi käydä läpi terapeutin luona.

– Pikkuhiljaa voi alkaa kysyä itseltään, mitä lomaromanssista kenties oppi, mitä se antoi, millaiseksi se sai oman olon tuntumaan.

Niin ikään kannattaa pohtia, antoiko lomaromanssi elämään jotain sellaista, jota siihen kaipaa ja tarvitsee.

Oletko sinä kokenut lomaromanssin? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä!