”Värisyttävä kokemus” – suomalaiset avautuvat seksivälineiden käytöstä

Lelut ja luomuseksi eivät ole toistensa vastakohtia, tuumaa eräs lukijoista.

Erilaiset seksivälineet voivat virkistää eroottista elämää. Seksilelujen käyttö on täysin luonnollista eikä sitä tarvitse nolostella.

Kerroimme aiemmin tällä viikolla, että seksihärpäkkeitä on tänä kesänä intouduttu ostamaan aiempaa enemmän. Syy voi löytyä epävakaasta kesäsäästä ja koronapandemiasta, jotka ovat saaneet ihmiset viettämään runsaasti aikaa kotioloissa.

– Meillä ei korona vaikuta. Me ostetaan tai tilataan aina kun siltä tuntuu! toteaa tosin eräs lukija.

Seksivälineet jatkavat mielipiteitä. Toiset eivät tarvitse, toisille ne ovat luonnollinen osa seksielämää.

– Seksiä henkilökohtaisempaa asiaa tuskin löytyy, joten se mikä sinulla toimii ei välttämättä toimi toisella. Jos joku tarvitsee lelua viedäkseen hommat loppuun tai se yksinkertaisesti helpottaa asiaa, niin miksi sitä pitäisi jotenkin ylenkatsoa? Tai jos vain kaipaa vaihtelua? Varsinkaan sitten niissä tilanteissa, missä voi olla joitain fyysisiä rajoitteita tai vammoja, mitkä rajoittavat seksin harrastamista, lukija kommentoi.

Näin lukijat kommentoivat:

”Kannattaa kokeilla”

Me kokeiltiin ja aivan uutta piristystä tuli seksielämään. Jos ei ole koskaan kokeillut, ei sitä muusta tiedä kuin siitä perinteisestä.

Seksilelut ovat tulleet tutuksi jo kauan kauan sitten. Ensimmäiset osti ex-mieheni. Oli innostunut kun työkaverit olivat niitä seksikaupasta vaimoilleen ostaneet. Silloin ei nettikauppoja vielä ollut.

Myöhemmin käytiin yhdessä erotiikkamessuilla, sieltä ostettiin muutamia välineitä. Jutussa mainittu klitoriskiihotin on ehkä naisille paras. Sitä voi yhdessä käyttää yhdynnän aikanakin. Uskaltaisin vannoa, että se on aivan uusi värisyttävä kokemus se on miehellekin.

On huippua, mutta näillä leluilla se onkin jo paljon enemmän kuin vain huippua! Se on jotain sanoinkuvaamatonta.

Kyllä joka makkariin kannattaisi hyvä vibraattori hommata. Ihan sama millainen rakastaja se mies on, niin varmasti nainen tykkää vaihteeksi pikku tärinästä.

Se tämän hetken listaykkönen on todellakin ihan omaa luokkaansa. Sillä saa huipulle nopeasti ja varmasti – ja useamman kerran vielä! Lisäksi: hommatkaa sinne yöpöydän laatikkoon laadukasta liukuvoidetta. Tekee hommasta kivempaa molemmille.

Ei mekään tarvita, mutta käytetään silti. Ja ollaan tällainen 40+ pariskunta, jolla fysiikka pelaa vielä aivan normaalisti. Aikuisten leluja on paljon erilaisia. Ei ne kaikki ole pelkkiä surisevia sauvoja ja tekopimpuloita. Eikä edes niitä joka paikassa toitotettuja sätisfaiereita.

Rohkeasti vaan seksikauppaan tutkimaan valikoimaa. Sieltä löytyy viattomista pörröisistä pinkeistä höyhenkutittimista lähtien vaikka mitä. Juuri tilattiin montaa eri sorttia pelkkiä liukkareita ihan vaan uteliaisuuttaan. Lelut eivät ole uhka kenellekään, eivätkä ne ole joko/tai-vaihtoehto taivaalliselle luomuseksille. Molemmista voi nauttia ihan yhtä lailla saman kumppanin kanssa. Välillä leluilla ja välillä ilman.

”Kuin maksalaatikkoa ilman rusinoita”

Erilaiset seksilelut on kuin söisi latteaa, mautonta, mustaa makkaraa tai maksalaatikkoa ilman rusinoita ja puolukkahilloa.

Kaikkein tärkeintä on opetella tuntemaan oma keho, ja sitä mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Kerro kumppanille rehdisti mikä tuntuu hyvältä tai epämiellyttävältä. Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.

Kaiken maailman vempaimia! Kyllä ne omat kädet hommat hoitaa.

Oma mies on kaikkein innostavin, eikä siihen mitään muovikamaa ohelle tarvita. Hän sanoo samoin minusta.

En ymmärrä koko seksileluhommaa. Ihminen on hyvä keksimään helppoja konsteja asioihin, jotka pitäisi hoitaa ns. vaikeamman kautta.

Tärkeimmät lelut löytyvät korvien välistä. Ne hoitavat alun ja lopun. Tuntien, päivien, joskus jopa vuosien mittaisen esi- ja jälkileikin.

