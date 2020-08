Nyt riittää, parikymppiset Alisa ja Inka sanovat haitallisille paineille, joihin deittailussakin törmää – ja asiat, joista miehet saavat pisteitä

Alisa ja Inka eivät halua ulkonäköpaineiden asettavan enää raameja elämälle.

On valinnanvaraa ja mahdollisuuksia, mutta helpommaksi ne eivät välttämättä elämää tee. Ulkonäköpaineet painavat mieltä, pitäisi löytää se unelmien työ ja -kumppani. Tienatakin.

Toisaalta asioihin voi itse vaikuttaa. Ottaa ohjat omiin käsiin ja alkaa luoda itse omannäköistä elämää.

Tällainen kuva maailmasta piirtyy kun keskustelee Alisan, 20, ja Inkan, 21, kanssa. He kertovat avoimesti elämänsä iloista ja vaikeista paikoista sosiaalisessa mediassa sekä Spill it-podcastissaan.

Molemmat ovat joutuneet työstämään itsetuntoaan ja -tuntemustaan.

Somen luoma ihanne syöpyi mieleen

– Kamppailin pitkään kehonkuvani kanssa. Muutamia vuosia sitten rajoitin syömisiä ja tarkkailin liikkumisia, Inka sanoo.

Vatsamakkarat eivät olleet hyväksyttäviä, piti olla kireässä kunnossa. Ihanne syöpyi mieleen esimerkiksi sosiaalisesta mediasta.

Sosiaalinen media on kuitenkin ollut yksi työkalu kohti oman kehon hyväksyntää. Some voi myös voimaannuttaa ja auttaa korjaaman kolhuja.

– Tunnistin sieltä oireeni ja aloin seurata tilejä, joiden pitäjät jakavat samoja kokemuksia. Aloin miettiä, miten voisin olla fiksumpi, Inka kertoo.

Terve suhde liikuntaan

Terve ajatusmaailma vaati pitkän prosessin.

– Täytyi päästää irti rajoittavista kieltolistoista ja dieeteistä ja alkaa syömään intuitiivisesti. Oli elettävä elämää, vaikka keho ahdisti. En halunnut ulkonäköpaineiden asettavan enää raameja elämälleni.

Inka on rakastanut liikuntaa pitkän aikaa, mutta nykyään hänen suhteensa siihen on terve.

– En enää mene salille vain treenatakseni vatsaa timmimmäksi ja peppua pyöreämmäksi. Lisäksi osaan olla joustava. Voin mennä kavereiden kanssa vaikka jäätelölle ilman että ajattelen sen pilaavan ulkonäköäni.

Ulkonäköpaineet säteilevät suhteisiin

Nuoria naisia mietityttää se, miten isoa osaa ulkonäköodotukset näyttelevät suhde- ja deittailumaailmassa.

– Kun aloin 17-vuotiaana tapailemaan poikaystävääni, ulkonäköpaineet olivat hirvittävät. Mietin, että riitänkö. Kun menimme esimerkiksi uimaan, minun piti tehdä vatsalihasliikkeitä, jotta näyttäisin hyvältä, Inka kertoo.

Poikaystävälleen Inka pystyi kuitenkin lopulta kertomaan tuntemuksistaan. He ovat yhä yhdessä.

– Hän on ollut tukenani kun kehoni on muuttunut suhteemme aikana. Hän on kannustanut ja sanoo usein, että näytän hyvältä. Suhteemme alussa olin pienempi ja rasvaton ja ylitreenasin. Nykyään kun osaan ottaa rennommin, kehoni on muotoutunut sellaiseksi kuin sen kuuluukin olla.

Pehmeämmät muodot ovat aivan yhtä ookoo.

Miehille pisteitä läsnäolosta

Alisa aloitti deittailun viime syksynä. Omat ja ystävien kokemukset ovat olleet ristiriitaisia.

– Kun vaikka Tinderissä yrittää aloittaa keskustelun, se jää usein pintapuoliseksi liibalaapaksi tai sitten se menee suoraan seksuaaliseksi ulkonäön kommentoinniksi. Sanotaan tyyliin että hyvä perse.

Alisan ystäviä on joskus pyydelty lähettämään kokovartalokuva. Kuin arvostelua varten.

Tällainen meno ei sovi Alisalle.

– Arvostan sitä, että oikeasti puhutaan kunnolla, ja että minua lähestytään livenä, siitä saa pisteitä.

Rehellisyys ja suorapuheisuus vetoavat.

– En kestä mitään pelailua. Jos haluaa olla minun kanssani, silloin ei tsekkailla mitään muuta tarjontaa tai katsota muiden perään. Arvostan sitä, että mies on kiinnostunut kokonaan minusta eikä vain tietyistä asioista.

Näitä ominaisuuksia löytyy miehestä, jota Alisa on alkanut tapailla kesällä.

– Pitää olla hauskaa, mutta pitää myös pystyä puhumaan syvemmistä jutuista. Ekaa kertaa olen ihan että wau, voiko olla tällaista.

Yhteys toiseen on pintaa tärkeämpää.

– Miehille sanoisin, että arvosta toista kokonaisena, osoita häntä kohtaan mielenkiintoa ihmisenä, sano asiat suoraan, ja jos on jotain kivaa sanottavaa, kehu ääneen.

Inka on samaa mieltä. Hän arvostaa kuuntelemista, läsnäoloa, läheisyyttä ja yhteisen ajan järjestämistä.

”Nyt riitän”

Wellness-malli -kisastakin tuttu Alisa sairastui 13-vuotiaana anoreksiaan, joka johti jopa osastohoitoon. Hän sai seuraavana vuonna terveen paperit, mutta mielen työstämiseen on mennyt paljon kauemmin.

– Työstämisessä on auttanut se, että on kunnolla tutustunut itseensä, miettinyt kuka on ja mitä haluaa, alkanut ajatella tietoisesti itsestään kauniisti. On ruvennut tekemään omia juttua ja mieleisiä asioita rohkeasti.

Myös hyvät ihmiset ympärillä ja oikeanlainen ilmapiiri ovat vaikuttaneet positiivisesti.

– Nyt riitän itselleni. Ajattelen, että olen upea näin, Alisa sanoo.

Alisa rakastaa urheilua, esiintymistä ja luovaa työtä, ja se saa näkyä. Jokaisen somekuvan ei silti tarvitse olla täydellinen, eikä kropan ole tarve olla aina mintissä. Elämään kuuluu myös rosoisuutta.

Keholovea

Inka yrittää etsiä syksyllä töitä, ja tulevaisuudessa hänen tavoitteensa on päästä opiskelemaan elokuva- ja tv-alaa sekä työllistymään sille.

– Yksi haaveeni on osallistua tv-ohjelmaan. Minulla on tietty formaatti mielessä, mutta sitä en paljasta.

Instagramissa Inka aikoo jatkaa ”keholovesta” puhumista, jotta muutkin pystyisivät avaamaan silmänsä sille, kuinka vinksahtanutta laihdutuskulttuuri on.

– Toivon, että joskus tässä maailmassa olisi hyväksyvä ilmapiiri kaikenlaisille kehoille, eikä olisi tiettyjä bokseja joihin ihmisiä yritetään tunkea.

Alisa alkaa puolestaan opiskella liiketaloutta ja jatkaa syventymistä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hän aikoo yhdistää yrittäjyyden, valmentamisen, hyvinvoinnin ja luovan työn.

– Olen kiitollinen siitä, että olen löytänyt visioni, ja että saan jo elää unelmaelämääni, Alisa sanoo.

Yksi projekteista on itsensä löytämistä ja henkistä kasvua käsittelevä runokirja.

– Haluan kirjoittaa nykyaikaista runotekstiä, johon olisi helppo samaistua. Vaikka on joskus hukassa, elämä kuitenkin voittaa, ja jokainen voi löytää itsensä sekä onnellisuuden ja hyvinvoinnin.