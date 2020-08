Suomalaiset avautuvat järkisyillä valituista parisuhteistaan: ”Olen liitossa rahan vuoksi”

Suomalaiset kertovat, miksi valitsivat vakaan järkiliiton intohimoisen suhteen sijaan.

Turvallinen, järkisyillä valittu suhde. Voiko se toimia? Aihe on herättänyt rutkasti keskustelua Vauva.fi-keskustelupalstalla, ja moni suomalainen kertoo löytäneensä onnen juuri niin sanotusta järkiliitosta.

Myös asiantuntija on näyttänyt tasaiselle ja intohimottomalle suhteelle aikaisemmin vihreää valoa.

Pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä sanoi kesäkuussa julkaisussamme jutussa, kuinka vakaan suhteen pohja ei välttämättä vaadi intohimoa ja ihastumista.

Välilän mukaan parisuhteessa merkityksellisiä asioita ovat usein sitoutuminen, yhteiset sopimukset ja luottamus. Välilä muistuttaa myös, että vaikka suhteesta puuttuisivatkin jalat alta -hetket, siinä voi olla paljon iloa ja tyytyväisyyttä.

Tunnista tarpeet

Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin tunnistaa omat tarpeensa suhteessa.

– Joku voi kaivata kaverillista suhdetta, toinen enemmän seikkailuja, intohimoa ja seksiä.

Samaa omien tarpeiden analyysiä painotti eroasiantuja Helka Belt tällä viikolla julkaistussa jutussa. Beltin mukaan on erityisen tärkeää pohtia sitä, mitä suhteelta haluaa ja mitä asioita tarvitsee.

Kokosimme yhteen myös suomalaisten kertomuksia. Näin järkisuhteet ovat toimineet.

”En halua elämääni enää yhtään draamaa”

– Olin yli 30 vuotta rakastunut mieheeni ja loppuvuodet avioliitostamme olivat pelkkää tuskaa molemmille, vaikka rakkautta riitti. Käytännön elämä toistemme kanssa ei kuitenkaan sujunut. Olimme liian erilaisia ja halusimme aivan eri asioita. Kumpikin joutui tekemään liian isoja kompromisseja ja kärsi. Siitä viisastuneena päätin valita loppuelämän kumppanikseni miehen järkiperustein. Pidin tärkeänä, että mies on rauhallinen, fiksu, tulee toimeen omillaan, naista kunnioittava, sovinnollinen, avulias, omaa kädentaitoja, tekee kotitöitä, on halukas myös yhteisiin harrastuksiin, viihtyy kotona eikä juokse vieraissa...

Löysin etsimäni ja vaikka en tuntenutkaan perhosia vatsassa ensitapaamisen jälkeen, enkä ole hulluna rakkaudesta, kuten olin ensimmäisen mieheni kanssa, niin olen nyt paljon onnellisempi. Olen joka päivä kiitollinen siitä, että onnistuin löytämään näin ihanan miehen, joka saa minut hyvälle mielelle ja jonka ansiosta elämäni on tasapainoista ja seesteistä, juuri sitä mitä olen kaivannut. En halua elämääni enää yhtään draamaa, kiukuttelua, huutamista, vitutusta, epävarmuutta, surua enkä onnetonta mieltä.

”Rahan vuoksi”

– Olen järkiliitossa rahan vuoksi. Mieheni kyllä haluaa minua edelleen usein, itse en ole koskaan tuntenut häntä kohtaan varsinaisesti intohimoa, vaikka seksi onkin ihan ok. Elämäni on ihanaa! En ole koskaan hetkeäkään katunut valintaani. Jo 15 vuotta yhteistä taivalta takana, ja hauskemmaksi vain muuttuu.

”On mukavaa elää turvallista elämää”

– Minä aloitin suhteen tunnesyistä, mutta jatkoin järkisyistä. Mies on mukavaa seuraa, meillä on helppoa yhdessä eli työnjako sujuu riidoitta samoin kuin muukin elämä. On mukavaa elää turvallista elämää, jossa mukavuuksia riittää ja arjen voi jakaa rennosti toisen kanssa. Intohimoa en kaipaa.

”En tunne muuta kuin lämmintä kiintymystä ja kunnioitusta”

– Minä olen järkisyistä naimisissa. Halusin lapsia, alkoi olla jo viime hetket. Halusin lapsille kunnon isän ja itselleni luotettavan ja turvallisen kumppanin. Ollaan nyt oltu reilu kymmenen vuotta yhdessä, kolme lasta ja kaikki toimii. En vaan tunne miestäni kohtaan muuta kuin lämmintä kiintymystä ja kunnioitusta. Minulle se riittää, lapsuus oli silkkaa draamaa ja sitä lajia sain tarpeekseni.

”Elämä on seesteistä ja arki rullaa”

– Minullakin on järkisyillä valittu puoliso. Kyllästyin nuorena näihin panomiesvalehtelijoihin, joiden kanssa mitään perhe-elämää ei olisi voinut kuvitellakaan. Olen tyytyväinen valintaan, nyt 18 vuotta yhdessä ja kaksi lasta. Tämä mies on parasta mitä minulle on tapahtunut, olen onnellinen. Ja ei minullakaan hirveän suuria tunteita alussa ollut, mutta elämä on seesteistä ja arki rullaa ja seksiäkin on vielä pari kertaa viikossa – ei ehkä aina niin intohimoista, mutta kuitenkin. Hellyyttä saan myös. Mitä sitä nainen nyt enempää voisi toivoa ja odottaa?

”Ei tarvitse tuntea yksinäisyyttä”

– Minä aloitin suhteeni järkisyistä. Ei tarvitse tuntea yksinäisyyttä, saa kokea rakkautta, nainen on mukava ja meillä on hauskaa yhdessä, harrastamme yhdessä, jaamme elämisen kuluja, seksiä on usein ja se on hyvää. Kaikkea muuta on paitsi sitä ”wow”-tunnetta. Kaipaan toki sitä aitoa ihastusta ja eläimellistä himoa, mutta kun on kokenut vuosia yksinäisyyttä ja jäänyt paitsi kaikesta hyvästä, tämä riittää minulle ja tekee minut onnelliseksi. Hänellä sitä wow-tunnetta minua kohtaan on ja se tekee myös minut onnelliseksi.

Myös järkiliitoissa voi olla läheisyyttä.

”Hidas alkukaan ja järkisyyt eivät estä intohimon löytymistä tulevaisuudessa”

– Meillä suhde alkoi miehen puolelta varsin intohimoisena, itse olin aika skeptinen alussa, toki pidin miestä komeana. Olin itseasiassa ihastunut erääseen toiseen, joka ei ollut minusta kiinnostunut, joten tavallaan sitten vain päädyin miehen aloitteesta suhteeseen hänen kanssaan. Pikkuhiljaa sytyin kuitenkin tosissaan ja rakastuin mieheeni. Hän sopii minulle loistavasti, nähdään elämä ja tulevaisuus hyvin samalla tavalla. Koen, että hän on minulle niin sanotusti se puuttuva palanen. Perhosiakin olen vatsassa tuntenut tämän jälkeen usein, vielä nyt viidentoista vuoden jälkeenkin.

Eli minusta hidas alkukaan ja järkisyyt eivät estä intohimon löytymistä tulevaisuudessa. Itse sen löysin vasta, kun kykenin luottamaan mieheeni täysin ja estoitta. Lisäksi olen seurannut kavereiden suhteita ja todennut, että kaikkien muiden suhteet ja miehet kuulostavat (kun saa kurkattua pintaa syvemmältä) niin kamalilta ja minulle epäsopivilta, että en ikinä haluaisi vaihtaa paikkaa yhdenkään muun naisen kanssa.

Tämä on suurin syyni, miksi pidän miehestäni kiinni kynsin ja hampain myös tulevaisuudessa. Olisin luultavasti lähtenyt etsimään jotain parempaa itsekin heikkoina hetkinä, elleivät nämä muiden tuttujen suhteet olisi osoittaneet, että vaihtamalla todennäköisesti vain häviää.

”Nyt olen jo tippunut kärryiltä siitä, kuinka monta vuotta ollaan oltu ilman seksiä”

– Minä olen ollut 20 vuotta naimisissa ja alussa oli sitä jännitystä ja intohimoa enemmän kuin nyt. Seksiä oli alussa enemmän, mutta lapsen syntymän jälkeen harvemmin. Nyt olen jo tippunut kärryiltä siitä, kuinka monta vuotta ollaan oltu ilman seksiä. Sitä ennen oli useampi vuosi kvartaaliseksiä, ehkä kerran kolmessa kuukaudessa. Tästä huolimatta koen olevani hyvin onnellinen. Viihdymme yhdessä hyvin ja meillä on välittämistä ja lämpöä. Lapsemme on jo muuttanut pois ja olemme kahdestaan. Mies on minulle hyvin rakas ja välillä löydän itseni samanlaisesta fanityttömoodista, jossa olin kun tapasimme. Vaikka hän ei ole niin hyvin säilynyt kuin jotkut ikätoverinsa (enkä minäkään), hän on silti silmissäni vielä komea. En vaihtaisi häntä pois mistään hinnasta, koen että meillä on ollut hyvä elämä ja hyviä vuosia on vielä edessä ennen kuin siirrymme kiikkustuolivaiheeseen.

”Meidän mukava yhteiselämä loppui siihen, kun puoliso jäi kiinni rakkausviesteistä”

– Pienen ihastumisen jälkeen aloin seurustelemaan erään mukavan miehen kanssa. Viihdyimme yhdessä ja meillä oli kivaa. Muutettiin yhteen ja mentiin kihloihin. Seksi hyytyi alun jälkeen ja mitään himoa tai muita värinöitä ei oikein koko suhteen aikana ollut. Tätä suhteellisen mukavaa oloa kesti sellaiset 4–5 vuotta. Homma loppui siihen, että puolisoni rakastui tulisesti uuteen työkaveriinsa. Meidän mukava yhteiselämä loppui siihen, kun puoliso jäi kiinni rakkausviesteistä. Tuntuihan se äärettömän pahalle nähdä puolison viestittelevän vieraalle, että olet elämäni nainen ja olen rakastunut sinuun, kun itse en ollut sellaisia asioita suhteessamme kuullut. Mutta en olisi itsekään pystynyt moisia sanomaan puolisolleni, sillä itsekään en tuntenut mitään kumppanuutta suurempaa.

”Tuntuu kyllä, että tuli tuhlattua monta vuotta elämästä”

– Olen aloittanut suhteen pääosin järkisyistä. Päädyimme naimisiin ja olimme yhdessä yhteensä seitsemän vuotta. Elämäntilanteeni oli hyvin repaleinen kohdatessamme ja olin kokenut suhteissa useita pettymyksiä. Mies oli kunnollinen ja mukava, ihan hyvännäköinenkin. Kolmisen vuotta meni hyvin, sen jälkeen oltiin jo ihan täysin pelkästään kavereita. Tultiin aina kuitenkin hyvin juttuun. Seitsemän vuoden jälkeen aloin kaivata intohimoa ja se oli suhteen loppu. Tuntuu kyllä, että tuli tuhlattua monta vuotta elämästä vain siksi, että suhteen alkuvaiheessa kaipasin lohtua ja ennen kaikkea kunnollista miestä.

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Osaa kertomuksista on lyhennetty.