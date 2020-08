Halut tappanut pussukka ja hämmentävät Tinder-treffit eivät unohdu: ”Hän ajoi meidät hautausmaan pihaan”

Hirveimpiä ja hauskimpia treffikokemuksia on nyt koottu yksien kansien väliin.

Mitä tuumaisit tilanteessa, jossa lupaava tyyppi päättää liki ensitöikseen ahmia suihinsa joukon keitettyjä kananmunia omasta kylmälaukustaan?

Tökeröt puheet, kummalliset kokkaukset, yllättävät paljastukset – muun muassa tällaisista aineksista unelmatreffeiltä alkuun vaikuttavat tapaamiset voivat mennä täysin pilalle.

Huteja tulee deittaillessa ihan kaikille, mutta ne voivat silti herättää riittämättömyyden tunteita. Miksi juuri minun kohdalleni ei osu sitä oikeaa, vaan pelkkiä kummajaisia?

Maiju Markkanen ja Tero Tiittanen päättivät kerätä treffikokemuksia Miten täältä pääse pois? -nimettyyn kirjaan (Bazar).

Maiju Markkanen kirjoittaa hyvinvointiblogia. Blogissaan hän muistuttaa, ettei itseään kannata ottaa liian vakavasti.

– Ehkä ne pieleen menneet treffit eivät olekaan niin vakava asia, vaan niistä saa hyvän tarinan.

Olkoon tämä vertaistukiteos meille kaikille, kirjoittajat sanovat.

Kirjassa on yli sata tarinaa. Poimimme kirjasta kolme kamalaa treffikokemusta:

”Käsidesimies”

Eräs nainen kertoo ehdottaneensa miehelle illallista uudessa fine dining -ravintolassa. Hän laittautui kotona monta tuntia, lainasi kaverilta hienon cocktail-mekon ja odotti innolla iltaa.

Paikalle saapui myöhässä ”asiallisesti pukeutunut mies”, joka istahti pöytään sanomatta mitään. Ehkä häntä jännitti?

– Alku oli erityisen kankea. Juttu ei juurikaan luistanut ja minusta tuntui, että tenttasin lähinnä miestä hänen elämästään saamatta kunnon vastauksia.

– Sitten pöydälle ilmestyi käsidesipullo, josta mies tarjosi minullekin. Aluksi kiitin, mutta kolmannella kerralla alkoi jo vähän ihmetyttää, voiko hän koskettaa mihinkään ilman käsidesiä.

Kun käsidesistä oli kulunut leijonan osa, naisen oli pakko kohteliaasti kysyä sen käytöstä.

– Mies mumisi puoliääneen, että eihän sitä tiedä mistä nämä työntekijät on tänne tuotu. Jälkiruoan aikana minullakaan ei ollut enää tarvetta kysellä mitään. Ei tullut toisia treffejä, wonder why.

Kortsupussukka tappoi tunnelman

Ilta eteni piknikillä meren rannalla niin lupaavasti, että nainen kutsui miehen kotiinsa.

– Aloimme riisumaan vaatteita pikkuhiljaa, kunnes mies kurottautui laukulleen. Meni hetki ja hänen naamalleen levisi leveä hymy: ”Kato, tässä on mun kortsupussi”.

Siis mikä, nainen kertoo sopertaneensa.

Mies tokaisi, että hänen äitinsä oli antanut hänelle tuon valkoisen, söpöillä silkkinauhoilla kiristettävän pikku pussukan, jossa hän säilytti kondomeja.

Olen kuullut, että pitkiä kalsareita kutsutaan seksintappajiksi, mutta tuo kortsupussukka pääsee kyllä erittäin lähelle.

Hauskaa tässä illassa oli vielä se, etten meinannut saada miestä kodistani ulos.

”Poistin Tinderin”

Armeijassa ollut mies sopi lupaavan oloisen daamin kanssa Tinder-treffit iltalomalleen. Nainen lupautui hakemaan hänet varuskunnan edestä.

– Hän tuli sovittuun aikaan paikalle ja ajelimme siitä kauppaan tarkoituksenamme käydä ostamassa vähän virvokkeita. No hänellä ei sitten ollutkaan suunnitelmissa ostaa karpalolonkeroa, vaan hautakynttilöitä. Kyllä, luit oikein. Ajattelin, että ehkä hän ostaa ne valmiiksi talteen ja käy sitten jossain vaiheessa sukulaisia hautausmaalla tervehtimässä.

Arvio oli väärä.

– Hän ajoi meidät hautausmaan pihaan näillä ensitreffeillä ja vei minut katsomaan isänsä hautaa. Täytyy sanoa, kaikella kunnioituksella, ettei se sovi ensitreffeille ollenkaan. Poistin Tinderin, eikä meistä naisen kanssa tullut mitään vuosisadan rakkaustarinaa.

Lähde ja tarinat: Maiju Markkanen ja Tero Tiittanen: Miten täältä pääsee pois? – Hauskimmat ja hirveimmät treffikokemukset (Bazar Kustannus Oy 2020)

Millaiset olivat omat hilpeimmät entä hirveimmät treffisi? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä tai lähetä viesti: noora.valkonen@iltasanomat.fi