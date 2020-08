Kaksi avioeroa, eivätkä muutkaan suhteet kestäneet – Helka huomasi toistavansa haitallista kaavaa ja auttaa nyt muita eronneita

7 kysymystä erosta

1. Miten valita kumppani, jonka kanssa ei edes päätyisi eroon?

Alkuihastuminen on kuin elämää vaaleanpunaisessa kuplassa. Pohdi kuitenkin, miksi juuri tämä tietty ihminen pysäytti sinut. Mitä tarvitset häneltä, miksi haluat suhteeseen.

Jos haet ensisijaisesti esimerkiksi hyväksyntää, et välttämättä pysty olemaan suhteessa täysin oma itsesi. Sen sijaan olet jo pitkällä, jos sinulla on toive tasaveroisesta kumppanista, jonka kanssa haluat aidosti jakaa elämäsi.

Hyvää on myös se, jos toisen kanssa ei voi olla oma itsensä ilman esittämisen tai miellyttämisen tarvetta.

2. Miten eron voi ennaltaehkäistä?

Parisuhde on kuin silta. Jos toinen pylväs alkaa liikkua, silta menee rikki, jos toinen pylväs ei suostu liikkumaan. Molemmilla osapuolilla on siis vastuu liitosta.

Jos suhteessa on ristiriitoja, pyri tunnistamaan, mistä ne johtuvat. Apua voi hakea asiantuntijoilta tai vaikka eroseminaarista. Tarve muutokseen löytyy yleensä omasta itsestä. Jos sitä ei käsittele, samat pulmat siirtyvät helposti seuraavaan suhteeseen.

3. Milloin ero on kannattava ratkaisu?

Toista ihmistä ei voi muuttaa, joten jos yhteiset toiveet ja tavoitteet eivät työstämisestä huolimatta kohtaa, voi olla parasta erota. Tai jos toinen ei ole valmis keskustelemaan tai hyväksymään, että jonkun tulee muuttua. Yksin muutosta on vaikea saada aikaan.

Muista, että eroaminen ei ole epäonnistumista, eikä syyllisyyttä ja häpeää ei ole tarve tuntea.

4. Miten erota sovussa?

Kun alkujärkytys lievenee, pyri keskustelemaan. Käsittele eron tuomat tunteet ja käy läpi suhteen tarina. Se lievittää katkeruuden tunteita ja ennaltaehkäisee riitoja. Kaikissa suhteissa on ollut myös jotain hyvää.

5. Miten toipua erosta?

Hae vertaistukea. Mene mukaan vaikka eroryhmään sosiaalisessa mediassa. Pääasia on, että pääset purkamaan tunteitasi etkä jää yksin. Ole itseäsi kohtaan armollinen ja muista, että muutkin ovat selvinneet erosta.

6. Milloin kannattaa tapailla uutta ihmistä?

Tiettyä aikamäärettä on mahdotonta antaa, mutta ero kannattaa käsitellä kaikessa rauhassa. Rakenna omaa elämääsi itseksesi, ja kun tuntuu siltä, että elämä on sellaisenaankin hyvää, voi alkaa miettiä uutta suhdetta.

Selvitä kuitenkin ensin, miksi haluat uuteen suhteeseen: haluatko läheisyyttä, kaipaatko seksiä vai aidosti elämänkumppania. Omien toiveiden ja tarpeiden ymmärtäminen vähentää väärän valinnan mahdollisuutta.

7. Miten kertoa lapsille erosta?

Paras vaihtoehto on se, että molemmat kertovat asiasta yhdessä. Lapsille on ensiarvoisen tärkeää tähdentää, että he eivät ole eron syy, ja että vanhemmat eivät eroa lapsistaan.

Pyri kuulemaan lasta. Kysy, miltä hänestä tuntuu, jos vaikka koulu ja kotikaupunki vaihtuvat. Ero on lapselle valtava elämänmuutos. Muissa muutoksissa olisi hyvä pysyä maltillisena, ettei koko elämä muutu tai sosiaalinen ympäristö vaihdu.