”Mieletön vapaus ja valta!” – suomalaiset ikisinkut kertovat, mitä ajattelevat yksin jäämisestä

”Yhteiskunta elää siinä toiveajattelussa, että parisuhde tai perhe tekee ihmisestä kokonaisen”, kirjoittaa eräs suomalaissinkku. Yksin jääneet aikuiset kertovat, millaisista asioista he ovat löytäneet elämäänsä sisältöä.

”Olen 35-vuotias nainen, yrittänyt etsiä parisuhdetta suunnilleen 27-vuotiaasta lähtien mutta eipä ole löytynyt. Nuorempana seurustelin pari kertaa. Yhden illan juttuja en ole ikinä harrastanut eikä minua ylipäänsä kiinnosta irtoseksi. Olisin halunnut parisuhteen, yhteisen arjen ja yhteisen lapsen. Olisin halunnut lähteä jonkun kanssa patikoimaan tai syödä jonkun kanssa sunnuntaiaamuna myöhäistä aamupalaa. Olen jäänyt tästä kaikesta elämässäni paitsi ja sen hyväksyminen tuntuu todella vaikealta. En kuitenkaan halua katkeroitua, vaan pitää löytää kaikkea muuta sisältöä elämään. Pidän vielä mahdollisuutta auki että hommaisin lapsen täysin yksin.”

Sinkun Vauva.fi-keskustelupalstalle kirjoittama avautuminen on monelle samaistuttava. Kokemuksensa jakamisen lisäksi nainen kysyy, miten muut sinkut ovat oppineet hyväksymään yksin jäämisen.

Suomalaiset, yksinoloon tottuneet riensivät apuun ja kertoivat, miten ovat itse oppineet olemaan yksin. Kokosimme yhteen sinkkujen neuvoja ja kokemuksia.

Liikunta auttoi

– Minä löysin liikunnan ja sitten muun muassa painonnoston. Menin ensin yksin näihin tilanteisiin. Asetin liikuntaan liittyviä tavoitteita. Näin täytin ensin tyhjää aikaani. Ryhtini ja mielialani paranivat. Aloin jopa lukea alan lehtiä ja käydä tilaisuuksissa. Kokosin hyviä ja terveellisiä ruokareseptejä jne. Tein tämän ilman stressiä ja pakkoa. Olen tavannut uusia ihmisiä ja unohdin surkeuteni, kun huomioni täyttivätkin ihan muut asiat. Se on se juttu eli mieti, millä täytät aivosi. Salilla sitten tutustuin yhteen kaveriin, jonka kanssa olemme jakaneet treenivinkkejä. En olisi uskonut, että liikunta oikeasti vaikuttaa näin paljon. Se, mihin keskityt, se kehittyy. Huonossa ja hyvässä.

Tutustu ihmisiin

– Aloitin kolmekymppisenä uusia harrastuksia, joissa tapaa ihmisiä. Useimmat heistä jäävät etäisiksi, mutta olen saanut myös uusia ystäviä, joiden kanssa voi jakaa iloja ja suruja. Ei se ole poistanut kaipuuta parisuhteeseen ja siihen, että saisi jakaa elämänsä jonkun kanssa. Vaikka arki yksin voi olla ihan hyvää, tiedän silti, miten paljon parisuhde voi tuoda vielä lisää siihen, kun jakaa tuollaisia sunnuntaiaamuja. Mutta paljon on kyse myös sosiaalisesta tarpeesta, joka helpottuu, kun saa ympärilleen lisää välittäviä ihmisiä.

Eli oma ratkaisuni yksinäisyyteen on ollut vain ottaa enemmän kontaktia ihmisiin eikä enää toivoa, että jostain tilanteesta syntyisi parisuhde. Sillä tavalla elämä on alkanut tuntua tasapainoisemmalta, ja nykyään ihan tyytyväisenä jätän deittisivustot väliin. Toinen keino on vain keskittyä olemaan iloinen kaikesta siitä, mitä kulloinkin tapahtuu. Suhteesta haaveillessa ei aina osaa keskittyä nauttimaan hetkestä, kun miettii liikaa sitä, miten haluaisi kokea asiat jonkun kanssa. Tuo sinkkukaveripiiri on ihan hyvä idea. Omista vanhoista kavereistani kaikki ovat pariutuneet, mutta olen myös tutustunut muihin, joilla syystä tai toisesta on vaikea löytää ketään. Monilla sinkkukavereillakin on jo vakiintuneet tavat päästä irti juhlapyhien paineesta, joten sen varaan ei välttämättä voi laskea. Parasta mielestäni on vain tutustua ihmisiin muuten vain, ja kun tulee puhe joulun tai juhannuksen vietosta, tulee kyllä usein ilmi, jos joku kaipaisi seuraa. Omalta kohdaltani voin sanoa, että tyytyväisyyden voi saavuttaa, vaikka parisuhdetta kaipaisikin.

”Keskityn mieluiten vapaaseen, harmittomaan elämään”

– Yksinäinen, perheetön nainen täälläkin. Kesti pitkään mukautua ajatukseen, etten pääse parisuhteeseen. Mutta toisaalta olen saanut todistaa miehistä läheltä ja kaukaa ikäviä asioita niin paljon, että viime aikoina on jäänyt päälle fiilis, että keskityn mieluiten vapaaseen, harmittomampaan elämääni. Todellakin toivoisin, että voisin ylläpitää miehistä ruusuista kuvaa. Tosielämä on kaikkea muuta kuin satua.

Punnitse mielikuvasi parisuhteesta

– Media ja yhteiskunta elää siinä toiveajattelussa, että parisuhde tai perhe tekee ihmisestä kokonaisen. Mielikuvat parisuhdehetkistä kannattaa vastapainon vuoksi punnita niillä todellisilla asioilla, ja miettiä sitten, kuinka suurelta draamalta mahdollisesti välttyy. En osaa neuvoa, mistä kavereita löytää, itselläni on hiukan sama ongelma. En kuitenkaan koskaan ole kaivannut lössiä ympärilleni, olen sopeutunut elämään vähemmällä.

Käsittele traumoja

– Yritän hyväksyä. Olen unelmoinut rakkaudesta aina, mutta ei ole onnistanut. Yhden kerran vajaa parikymppisenä päädyin suhteeseen, mutta siinäkin mies käyttäytyi tosi itsekkäästi ja näin jälkeenpäin ajatellen luulen, että hän olisi kelpuuttanut kenet tahansa, eikä siis varmaan oikeasti juurikaan välittänyt minusta. Yritin käsitellä sen suhteen aiheuttamia traumoja ihan rauhassa vuoden tai pari ja sen jälkeen olen taas etsinyt kumppania, nyt noin 10 vuoden ajan. Mutta huonompaan suuntaan vain tuntuu menevän. Joko miestä ei kiinnosta sitoutua tai sitten haluavat sitoutua nopeasti, mutta taustalla on käsittelemätön ero, läheis- tai muu riippuvuus tai muita isoja ongelmia. Eikä siinä mitään, eihän kukaan meistä ole täysin ongelmaton, mutta nämä tyypit eivät ole halunneet tehdä niille ongelmilleen mitään; äkkiä vain uuteen suhteeseen, niin ei tarvitse ajatella mitään.

”Ei anneta odotusten ja paineiden painaa”

– Minulle ehkä satuttavin vaihe on ollut käsittää se, ettei minusta tule ikinä biologista äitiä. Se tuntuu haudanmurheelliselle faktalle. Toinen suruni koskee sitä, että haluaisin kovasti uskoa rakkauteen, mutta maailma on mennyt pintaliitoiseksi ja seksipainotteiseksi. Minua kiinnostaa aito, uskollinen yhteys toiseen ihmiseen. Näillä eväillä kuitenkin mennään. Toivon jokaiselle vahvuutta löytää ja ylläpitää itseään merkityksellä ihmisenä muidenkin asioiden kautta. Ei anneta odotusten ja paineiden painaa.

Suomalaisten mukaan yksinäisyys on mahdollista oppia hyväksymään.

”Tuntuu hirveän palkitsevalta lukita tavoite, tehdä töitä sen eteen ja saavuttaa se yksin”

– Minusta on ihanaa olla yksin! Olen töissä yhteentoista, ja jos siltä tuntuu, nukun pitkään viikonloppuisin, katson ihan minkä leffan tai mitä sarjaa vain haluan, kokkaan ja syön mitä haluan. Koti on just niin tip top kuin haluan, loman viettäminen on omassa vallassa, röhnötän rupsuverkkareissa sohvalla, jos haluan. Menen tai tulen ihan kuin huvittaa! Ihan mieletön vapaus ja valta. Tuntuu hirveän palkitsevalta lukita tavoite, tehdä töitä sen eteen ja saavuttaa se yksin. Kuten kämpän osto. Ajopelon selättäminen ja auton osto. Ratsastustuntien aloitus aikuisena. En ole ikinä ollut näin elossa ja kuskin paikalla elämässäni. Elin jo seitsemän vuotta elämästäni parisuhteessa, vuodet 18–25. Yhdessä asumisesta aika iso osa oli toisen sotkujen selvittelyä, kompromisseja, siivoamista ja kokkaamista vailla kiitosta tai vastavuoroisuutta, ja ainaista nitkuttamista tyyliin en-haluu-sitä-tätä-tuota ja lopulta ei kumpikaan ole tyytyväinen.

”Hyväksy se, ettei kaikille riitä kumppania”

– On helpompi olla, kun ei jää vellomaan siihen parisuhteettomuuteen, vaan yksinkertaisesti hyväksyy sen, että kaikille ei riitä kumppania. Näin olen itse tehnyt. Olen ollut yksin tuolta reilusta parikymppisestä asti. Kyllä se aluksi oli vaikeaa. Tuntui pahalta, kun tajusi, ettei kelpaa kenellekään. Onneksi osasin kääntää tappion voitokseni. Paneuduin töihin ja harrastuksiin. Olen aika itsenäinen persoona, joten viihdyn oikein hyvin yksin. Esimerkkinä vaikkapa nyt tämä koronakevät. Kuulun riskiryhmään, joten pysyin kotosalla, mitä nyt kaupassa pikaisesti pistäydyin. Parkkipaikalla vaihdettiin naapurien kanssa välillä ajatuksia. Ei minulla nuorena olisi ollut mitään parisuhdetta vastaan. Enköhän olisi ollut ihan kelpo vaimo ja äiti. Mutta toisin kävi. Ehkä hyvä niin.

”Elämästä löytyy paljon muutakin mukavaa”

– Se on ollut omien valintojen lopputulos. En kadu ja oikeastaan ymmärrän sen viimein, etten ole edes mikään parisuhdeihminen, viihdyn paremmin vapaana. Elämästä löytyy paljon muutakin mukavaa kuin parisuhteet, jotka voivat olla myös todella kuluttavia. Osaan olla myös aidosti iloinen niiden puolesta, jotka ovat onnen löytäneet yhdessä.

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.