”Molemmat naiset olivat tahoillaan naimisissa” – näitä pettämiskertoja suomalaiset eivät ole kertoneet puolisoilleen

Lukijat paljastavat pettämiskokemukset, joista eivät ole kertoneet kotona.

– Kannattaa varmaan miettiä avointa parisuhdetta, jos on jatkuvasti tarve juosta vieraissa. Niin, tai eroa tietenkin. En tiedä, onko ihminen luotu yksiavioiseksi, vai onko kyseessä vain moraalikysymys. Olen tullut lopputulokseen, että jos parisuhde on salailua, epätyydyttävää ja syrjähyppyjä, niin kannattaa ihan ensiksi vilkaista peiliin. Onnellisuus on omalla vastuulla, kommentoi nimimerkki Mia Ilta-Sanomien kommenttiketjussa.

Julkaisimme taannoin jutut miesten ja naisten seksisalaisuuksista, joita he eivät ole suostuneet paljastamaan kumppanilleen.

Molempien juttujen kommenttiketjuissa jatkettiin kertomatta jääneidein asioiden puimista. Monet jatkokommentit liittyivät pettämiseen, josta monella oli kokemuksia.

Kommenteissa keskusteltiin myös moraalista ja siitä, mitä puolisolle tai seurustelukumppanille tulisi kertoa.

– Kaikkea ei tarvitse kertoa. Ei kaikkea edes pysty kertomaan. Jotkut asiat unohtuvat omastakin mielestä. Omia salaisuuksia saa olla, kunhan ei loukkaa toista, kirjoitti eräs lukija.

Eräs lukija taas oli sitä mieltä, että avoimuus on luottamuksen perusta ja salailu merkitsee samaa kuin valehtelu.

Kokosimme kourallisen lukijoiden pettämistarinoita parisuhteessa, joista he eivät ole kertoneet kumppaneilleen.

”Seksiä hotellihuoneessa kahden tahoillaan naimisissa olkeen naisen kanssa”

– Onhan niitä salasuhteita nuoruudessa ollut kymmenittäin, enkä ole niistä kertonut. Jos en kaikkea kerro, niin tokkopa se on valehtelua.

– Olen pettänyt joka suhteessani ja harrastanut ryhmäseksiä. Pari kertaa olen harrastanut seksiä esimieheni kanssa ollessani itse kihloissa. Muutaman kerran olen harrastanut seksiä rahasta.

– Olen harrastanut hotellihuoneessa seksiä kahden naisen kanssa, jotka molemmat olivat tahoillaan naimisissa.

– Olen ihastunut ikäiseeni sihteeriin työpaikalla. Olemme harrastaneet kerran seksiäkin, mutta se kerta jäi siihen. Olen toistaiseksi halunnut jatkaa väljähtänyttä suhdettani.

”Vielä tänäkin päivänä hän tulee silloin tällöin mieleeni”

– Olen nyt vasta eron kynnyksellä harkinnut, että paljastaisin puolisolleni minulla olleen aikoinaan platoninen suhde varattuun mieheen. Seksiä emme koskaan harrastaneet, mutta muuten molemmilla oli tunteet pinnassa. Erosimme, sillä olin perheellinen ja hän oli avoliitossa. Vielä tänäkin päivänä hän tulee silloin tällöin mieleeni. Nykyisellä miehelläni on ollut seksisuhteita liittomme aikana. Itse olen ollut uskoton tunnepuolella.

– En ole pettänyt, mutta olen jättänyt kertomatta puolisolleni, että hänen työkaverinsa ehdotti seksiä minulle.

– En ole kertonut, että minulla oli pitkä ja kiihkeä seksisuhde varatun naisen kanssa ennen kuin tapasin nykyisen vaimoni. Tapasin naisen kerran myöhemminkin, mutta emme päätyneet sänkyyn.

Seksiä toisen naisen kanssa

– Mieheni jäi kotiin, kun olin seminaarissa eräässä Suomen kaupungissa. Harrastin seksiä toisen naisen kanssa, joka soitti sängyn reunalta alasti omalle miehelleen, että kaikki on hyvin.

– Olen mies, ja minulla on ollut pitkä salasuhde varatun nuoremman miehen kanssa. Olen huomannut, että yllättävän moni naisen kanssa suhteessa oleva mies on kiinnostunut salaa myös miehistä. Elämä ei ole mustavalkoista.

