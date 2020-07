Suomalaismiehet jakavat iskuvinkkinsä naisille: ”Olisin myyty”

Suomalaiset miehet paljastavat, miten he toivoisivat naisten tekevät aloitteita.

”Olen ujo nainen. Olen miettinyt, että jos joskus näen kaupassa miehen, joka vaikuttaa minusta kiinnostavalta, kuinka voisin lähestyä häntä? Olisiko hyvä esimerkiksi sanoa suoraan, että hei, vaikutat kiinnostavalta mieheltä, haluaisitko lähteä joskus vaikka kahville?”

Miesten kanssa ujo ja herkkä nainen kysyy Vauva.fi:n keskustelupalstalla vinkkejä siihen, kuinka kiinnostavaa miestä voi lähestyä ruokakaupassa.

Naisen ei ole tarvinnut jäädä ”pulmansa” kanssa yksin, sillä lukuisat suomalaiset ovat rynnänneet auttamaan häntä ja jakamaan omia vinkkejään.

Jaoimme aikaisemmin naisten flirttivinkkejä miehille, ja nyt onkin miesten vuoro kertoa, miten he toivoisivat naisten lähestyvän iskumielessä.

Kokosimme yhteen miesten vinkkejä naisille. Nämä vinkit pätevät myös muualla kuin ruokakaupassa!

”Puhu”

– Ihan vaan puhumalla. Se on paras tapa. Minä olen mies ja minua saa kyllä lähestyä.

”Ihan täydellinen”

– ”Hei, vaikutat musta kiinnostavalta mieheltä, haluaisitko lähteä joskus vaikka kahville mun kanssa?” Toi on ihan täydellinen! Päin kasvoja vaatii suunnatonta rohkeutta ja muhun uppoaisi täysin. Saattaa olla että hämmentyisin, mutta pitäisin replasta silti.

Ehdota kävelyä

– Minuun tehoaisi ainakin aitous, eli että sanot suoraan, jos olet hermostunut tilanteesta, mutta voisit olla kiinnostunut ehkä tutustumaan. ”Lähtisitkö kanssani vaikka kävelylle joskus?” Älä kysy kahville, koska korona-aikana ei mennä kahviloihin. Kävelytreffit on paras, mitä näinä aikoina voi ehdottaa. On myös paljon luontevampaa ja helpompaa olla uuden ihmisen kanssa kävelyllä kuin istua kasvokkain jossain kahvilassa, auttamatta on kiusallisempaa kuin kävelyllä.

”Olisin todella imarreltu”

– Minua harmittaa, että maailmanmeno on nykyään tällaista, ettei toisia ihmisiä uskalla lähestyä eikä heille voi puhua arkisissa tilanteissa tai vaikuttaa jotenkin hullulta. Itse olisin todella imarreltu, jos ujolta vaikuttava ihminen tulisi tervehtimään ja ilmaisisi kiinnostuksensa! Ajattelisin, että siinäpä jalat maassa oleva tyyppi ja onpa rohkea, kun uskalsi juttusille.

”Lähdin treffeille”

– Minua on kaupankassa pyytänyt treffeille joskus. Kyseessä oli lähikaupan ihan nätti nainen, ja arvostin kovasti hänen suoraa pyyntöään. Lähdin treffeille totta kai ja seuraaville ja seuraaville. Seurustelimme lopulta hieman yli vuoden. Enpä usko, että miehet noin yleisesti ottaen panevat pahakseen suoraa lähestymistä. Suurin osa on vain otettuja siitä, että heitä joku uskaltaa lähestyä.

”Normaalia ulkomailla”

– Ulkomailla ollessa ruokakauppojen tytöt todella monesti lähestyy, flirttailee, tulee jopa porukalla kertomaan kuinka joku heidän kaveri on ihastunut minuun. Pidän tätä normaalina ulkomailla, koska ulkomailla yleensä ei ole niin ”professionaalinen” meininki kuin mitä Suomessa. Suomessa ollaan todella ammattimaisia, joten en odota sitä Suomessa. Eli ainakaan työntekijän en odota Suomessa lähestyvän, mutta joku asiakas lähestymässä olisi kiva yllätys.

”Olisin onnesta soikeana”

– Olisin onnesta soikeana ja samalla myös hämilläni, mikäli joku nainen ehdottaisi treffejä kaupassa. Mutta en missään tapauksessa pahoillani siitä. Arvostaisin sitä, että 2020-luvulla naisetkin voisivat vihdoin tehdä rohkeasti aloitteita. Mielestäni naisten on turha pelätä, että siinä leimautuu epätoivoiseksi. Tuollainen lähestyminen, jos mikä, sopii tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

”Suora ja selkeä aloite”

– Kolmekymppisenä miehenä tykkäisin suorasta ja selkeästä aloitteesta, että annettaisiin puhelinnumero lapulla. Kuten muut ovat jo sanoneet, niin siinä tilanteessa saattaa häkeltyä, ja kun toiselle antaa puhelinnumeron, ei tarvitse tehdä päätöstä suoraan, joten tilanne on molemmille helpompi.

”Kehut ilahduttaisivat”

– Miehet nauttivat kehuista, ja minä kyllä ilahtuisin suuresti, jos joku pitäisi minua viehättävänä. Se ilahduttaisi suuresti päivääni. Siinäkin tilanteessa, että olisin varattu tai muuten ei kiinnostaisi. Haukkumisen ja syytösten sijaan osaisin kyllä kiittää kiinnostuksesta ja todeta, että valitettavasti elämäntilanteeni on sellainen, että nyt ei voi. Tämän voi tehdä myös ystävällisesti nolaamatta toista siitä, että tällä on ollut rohkeutta osoittaa kiinnostuksensa.

”Olin juuri laittamassa saunan lämpiämään...”

– Minut iski kerran lenkkeilevä nainen, kun olin ulkoiluttamassa koiruutta. Juoksenteli trikoot päällä vastaan ja uskotteli minulle olevansa eksyksissä. Olin juuri laittanut saunan lämpiämään ja pyysin lenkkisaunaan. Trikoonainen tuli kanssani nauttimaan saunasta ja halusi myös lenkkiä.

”Olisin myyty”

– Minut on yritetty iskeä huonekaluliikkeessä, mutta ei koskaan ruokakaupassa. En kyllä miehenä pistäisi pahitteeksi, vaikka pakastealtaan kohdalla joku nainen ilmaisisi antavansa lämpöä minulle. Sellainen nainen jolla riittää rohkeutta avata suunsa ja toimia on yksinkertaisesti kiinnostava. Olisin myyty, ja jos ei nyt ihan hirveän näköinen olisi, niin treffeille lähtisin.

”Emme vaadi instakemiaa”

– Tulemalla juttelemaan. Se mitä moni nainen ei tajua on se, että vaikka naisena toimit ja ajattelet tietyllä tavalla, miehet eivät ole samanlaisia. Naista lähestyessä vaikeus on siinä, että täytyisi herättää heti hyvä ensivaikutelma nokkeluudella ja itsevarmuudella. Mutta naiselta ei vaadita samaa. Meitä ei häiritse se, jos huomaamme että naista jännittää tai se, että tämä ei keksi jotain ikimuistoista repliikkiä. Meidän tunnetilamme vastaanottavuuden kannalta vaihtelevat vähemmän. Olemme lähtökohtaisesti vastaanottavaisia melkeinpä koska tahansa. Emme vaadi ”instakemiaa”. Eli lähesty ja sano jotain. Jos kiinnostus herää, eiköhän juttu siitä herää. Suoraan kahville pyytämistä en ehkä suosittele, se voi säpsäyttää, koska suurin osa miehistä ei ole tottuneita aloitteisiin.

Vai sittenkin muualla kuin kaupassa?

– Minusta kauppa on kyllä ehdottomasti jäätävin paikka ikinä lähestymisille. Ei minua haittaa, jos nainen lähestyy, mutta mieluummin missä tahansa muualla kuin kaupassa. Luultavasti tuntuisi aika hämmentävältä ja epämukavalta tuollainen tilanne; sanoisin, että kauppa ei ole paikka, missä olen mitenkään sosiaalisesti vastaanottavainen.

