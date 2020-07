Eroasiantuntija kertoo, miten pääset sydänsuruista yli ja missä ajassa sen pitäisi tapahtua – tietystä syystä ero lyhyestäkin suhteesta voi olla raastava

Kaksi erotilannetta koetaan erityisen haavoittavina.

Ero lyhyestäkin suhteesta voi tuntua maailmanlopulta, jos tunteet toista kohtaan ovat ehtineet kasvaa syviksi.

– Suhteen pituus ei kokemukseni mukaan korreloi eron intensiivisyyden kanssa, sanoo eroasiantuntija ja seksuaaliterapeutti Marika Rosenborg Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

– Vain hetkenkin aikaa kestäneeseen suhteeseen voi liittyä niin valtavan suuria odotuksia, että sen päättyminen rakastumisen hetkellä voi tuntua todella raastavalta.

Kaksi erotilannetta koetaan erityisen haavoittavina

Rosenborg on vetänyt eroryhmiä 17 vuoden ajan. Hän kertoo, että tyypillisesti etenkin kaksi erotilannetta koetaan erityisen haavoittavina.

– Nuoruuden ensimmäiset sydänsurut voivat olla valtavan suuria, koska silloin ei vielä ole nähnyt sitä, että yleensä päättyneen ihmissuhteen jälkeen tulee uusi ihmissuhde – ja usein myös se tuntuu maailman ihanimmalta juuri sen ihmisen kanssa.

Toinen ryhmä, joka voi kärsiä todella vaikeista sydänsuruista, ovat pitkän parisuhteen eron läpikäyneet ja siitä selvinneet – jotka joutuvat kohtaamaan eron yllättäen uudelleen.

– Pitkästä suhteesta on usein irrottauduttu vuosien ajan, tai siinä on ollut vaikeuksia, jolloin ero on myös helpotus.

– Siksi suurempi tunnekuohu voikin liittyä siihen, jos pitkän suhteen jälkeen kariutuu myös uusi suhde, joka on koettu ihanana mahdollisuutena.

Oletko jäänyt kaipuun loukkuun?

Jos sydänsuruista eteenpäin pääseminen tuntuu vaikealta, Rosenborg antaa tehtävän pohdittavaksi.

– Jotkut jäävät kaipuun loukkuun. Se tarkoittaa, että he koko ajan muistavat vain sen, miten ihanaa kaikki oli ja kuinka eron jälkeen mikään ei ole enää mitään.

Tässä tilanteessa eroasiantuntija suosittelee tekemään parisuhteen ruumiinavauksen.

– Mieti raatorehellisesti, minkälainen suhde oli. Oliko se oikeasti niin ihana, kuin nyt kaiken jälkeen muistelet?

Suhteen pituudesta riippuen voit konkreettisesti miettiä, mitä siitä itsellesi sait viimeisen vuoden, kuukauden tai viikon aikana.

– Aika usein ihmiset sanovat, että ensimmäinen vuosi viidestä oli ihana.

Yllättävän monet haikailevat myös pelkän unelman perään – he eivät kaipaa edes itse suhdetta vaan sitä, mitä olisivat halunneet sen olevan.

– On todella yleistä, että ihmiset sanovat, että ”siinä oli niin paljon potentiaalia”.

Marika Rosenborgin mukaan tavallista on, että eron jälkeen 3–6 kuukauden ajan tunteet ovat vaikeimmillaan.

Tässä ajassa pitäisi alkaa helpottaa

Kriisiteorian mukaan sokkivaihetta seuraavat reaktio-, läpityöskentely- ja uudelleensuuntautumisvaihe.

Rosenborgin mukaan tavallista on, että 3–6 kuukauden ajan tunteet ovat vaikeimmillaan.

– Olen myös tavannut paljon ihmisiä, joilla erotuskassa voi mennä vuoden päivätkin, koska suru ja menetys on niin suuri.

Jos tunteet ovat vuoden kuluttua erosta yhä hyvin vaikeita, Rosenborg suosittelee hakemaan apua.

– Silloin lääkärin on hyvä tarkistaa, onko suru muuttunut masennukseksi.

Suru on dynaaminen tunne, joka menee eteenpäin ja jossa on erilaisia vaiheita.

– Masennus taas jähmettää. Ikään kuin makaat kaivon pohjalla tuijottamassa taivasta, ja yö ja päivä ovat yhtä harmaita.

Huomaatko ihmissuhteissasi toistuvan kaavan?

Jos kokemuksen osaa käsitellä oikein, sydänsuruistakin voi seurata jotakin hyvää.

– Iästä riippumatta aina voit oppia uutta, Rosenborg sanoo.

– Etenkin silloin, jos huomaat että ihmissuhteissasi toistuu jokin tietty kaava, kannattaa pysähtyä kysymään, mikä suhteita yhdistää. Pohdi, miten ne ovat alkaneet, ovatko samat ongelmat tulleet vastaan – ja onko jotakin, minkä ensi keralla voisit tehdä toisin.