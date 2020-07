”Parisuhde oli täydellinen, sitten saimme lapsen ja nyt tuskin siedän miestä” – suomalaiset avautuvat parisuhteistaan vauva-arjessa

Perheenäidit jakoivat kokemuksensa vauva-arjen vaikutuksista parisuhteeseen.

Kuten pikkulasten vanhemmat tietävät, ruuhkavuodet ja vauva-arki voivat olla parisuhteen kannalta usein haastavaa aikaa. Parisuhteesta on tärkeää huolehtia.

Yksi parisuhdetta helposti hiertävistä asioista on seksielämän muuttuminen. Tällöin avain ongelmien ratkaisemiseen on usein puhuminen ja toisen kuunteleminen.

– Tärkeää on, ettei vaan puhu, vaan myös malttaa kuunnella kumppania. Tarkastele ensin omaa seksuaalisuutta: tarpeita, toiveita, kehollisuutta. Mitä haluan ja mitä kumppani haluaa omalta seksuaaliselta keholta? Onko seksi sellaista, jota haluat sen olevan? Kerro ne sen jälkeen ääneen myös kumppanille, Väestöliiton kliininen seksologi ja erityistason seksuaaliterapeutti Jonna Karimo kertoi aikaisemmassa jutussamme.

Seksin lisäksi tuoreiden vanhempien suhteita hiertää tunne siitä, että toinen hoitaa kaiken väärin, tai parisuhdeajan puuttuminen yhtälöstä kokonaan.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja vaativan erityistason perheterapeutti Marianna Savio kertoi aikaisemmassa artikkelissa, kuinka on tavallista, että parille muotoutuu ajan myötä tietty kaava, jolla erimielisyyksiä ratkotaan.

Ammattilaisten vinkkien lisäksi myös vertaistuki voi auttaa. Kokosimme Vauva.fi-palstan keskustelusta yhteen suomalaisten kertomuksia vauva-arjen vaikutuksista parisuhteeseen. Osa kertoo kumppanin tavan hoitaa lasta ärsyttävän, osa taas harmittelee yhteisen ajan vähentymistä. Osa puolestaan kertoo myös vinkkejä siihen, miten ongelmat on saatu selvitettyä.

”Mies ärsyttää minua päivittäin todella paljon”

– Parisuhde oli täydellinen, sitten saimme lapsen ja nyt tuskin siedän miestä. Lapsi on neljän kuukauden ikäinen ja tällä hetkellä en enää pääse takaisin siihen tunnemaailmaan, jota miestäni kohtaan joskus tunsin. Meillä on jatkuvasti sanaharkkaa käytännön asioista, mitä ei ole juurikaan ollut tasaisen yhteiselomme aikana, olemme eri mieltä monista jutuista ja yksinkertaisesti mies ärsyttää minua päivittäin todella paljon. Tilanne eskaloitui jopa siihen, että kutsuin häntä idiootiksi, mitä en ole koskaan tehnyt ja nyt tuntuu tajuttoman pahalta. Ei pelkästään se, että sanoin niin vaan enemmän jopa se, että todella tunnen niin.

Lapsi on minulle kaikki kaikessa ja tärkeintä mitä on. Hän siis syrjäytti tavallaan miehen paikan suurimpien tunteitteni kohteena enkä tiedä, miten saan taas rakkauden häntä kohtaan siihen mittakaavaan, jossa se oli vielä hetki sitten. Mies on kerrassaan loistava ja rakastava isä ja joskus tuntui, että myös aviomies. Nyt ärsyynnyn, kun hän on eri mieltä vauvan hoidosta ja toimintatavoista. Etsin jatkuvasti tietoa ja luen tutkimuksia ja kerron niistä hänelle, mutta hän ei ota kuuleviin korviinsa sitä, mitä mieltä minä olen. Tuntuu, että aina olemme vääntämässä jostain tuollaisesta ja se kuluttaa minua pikku hiljaa ihan puhki.

”Toista lasta ei nyt ihan heti suunnitella”

– Psyykkasin itseäni pari kuukautta ennen synnytystä ottamaan rennosti. Ja että mitä vaan mies tekee, se on oikein, se on hyvä. Ai mies haluaa nyt herättää vauvan, koska jotain. Okei, hyvä hyvä, kyllä isä osaa. Jaa toi jättiläismäinen body, joka sopii puolen vuoden päästä? No isä valitsi niin mahtavaa, kiitos kulta kun valitsit...

Psyykkasin itseäni ihan siksi, että kyseessä oli ensimmäinen lapsi ja olin jo raskaana aika kireä ja neuvoin miestäni, että meillä tehdään sitten näin, näin ja näin. Itse havahduin siinä raskauden loppupuolella, että se oli valtavaa ahdistusta ja pelkoa siitä, että kaiken on mentävä oikein. Yritin kovasti muuttaa tämän asenteen, no ei se ihan onnistunut. Mutta edes vähän, kun saatiin siitä puhuttua. Toista lasta ei nyt ihan heti suunnitella, kun on hermo koko ajan kireällä.

”Aluksi tuntui, että olisi helpompi olla yksin vauvan kanssa”

– Meillä oli sama tilanne. Nyt vauva vuoden ikäinen. Mies ei ole lukenut edes äidinmaitokirjasta. Silti on kovat mielipiteet kaikesta oudostakin, esimerkiksi missä asennossa lusikkaa voi pitää syötettäessä. Vaatteista ei nyt väliä minulle ollut, vaikka minusta laittoikin rumia vaatteita pienen päälle. Liian pukemisen sain lopetettua, kun osoitin että kädet pysyvät hikisen lämpöisinä myös vähemmillä kerroksilla. Ja ei mies typerä ole, huomaa kyllä että jotain pitää tehdä jos vauva huutaa posket punaisina, niska hikisenä. Aluksi tuntui, että olisi helpompi olla yksin vauvan kanssa. Ajan myötä olen alkanut arvostamaan myös hänen panostaan hoidossa.

”Esikoisen syntymä muutti kaiken”

– Meillä oli mieheni kanssa yleensä todella hauskaa yhdessä, urheiltiin yhdessä, käytiin leffassa tai syömässä, nukuttiin pitkään sunnuntaiaamuisin ja vietettiin sängyssä helliä hetkiä. Esikoisen syntymä muutti kaiken. Enää ei päästy yhdessä urheilemaan eikä saatu rauhaa makoilla sängyssä sunnuntaiaamuisin. Pinnakin oli kireällä välillä kummallakin. Mutta vauvavuoden jälkeen alkoi taas elämä muuttua parisuhteessa normaalimpaa suuntaan. Toinen lapsi teki samanlaisen tai jopa pahemman kriisin. Nyt kun lapset on jo 8 ja 10 vuotta – ei noita tyrskyjä melkein enää edes muista.

”Kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen”

– Jo ihan univelka tekee sen, että melkein kaikki toisessa ärsyttää. Nyt tokan lapsen kohdalla ollaan sentään miehen kanssa alettu vähän oppimaan pitämään mölyt mahassa eli antaa ärsyttää vaan, mutta kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen. Minun mielestäni lapsen kuuluu olla tärkein. Lapsi ei korvaa tai syrjäytä sitä rakkautta, mitä tuntee puolisoa kohtaan, mutta jos nyt pitää johonkin järjestykseen laittaa elämänsä ihmiset, niin lapset tulevat aina ensin. Meillä kummatkin ollaan tätä mieltä ja se on ainakin minulle tosi tärkeää. Rakastan miestäni vielä enemmän sen takia, että minulla on elämässäni ihminen, jolle minulle rakkaimmat ovat myös tärkeintä.

Keskustelun perusteella osa äideistä kokee ärsytystä miehen tavasta hoitaa lasta.

”Joskus tuntuu, että haluaisin vain lähteä”

– Meillä asiat ovat menneet hieman toisin. Lapsi on kahdeksan vuotta ja nyt vasta 14 vuoden parisuhteen aikana yhteinen sävel alkanut kadota. Vauva-aika sujui kuin tanssi, kun yhdessä hiileen puhallettiin. Nyt minä jään äitinä tästä perheestä ulkopuolelle. Lapsi ottanut sellaisen roolin tässä perheessä, että isi tietää kaiken parhaiten ja äidille saa kiukutella mielin määrin, koska äiti on aina niin inhottava kieltäjä. Kiellän siis esimerkiksi pelaamasta liikaa puhelimella tai ojennan käyttäytymään muiden seurassa kauniisti tai pyydän, että sisälle pitää tulla välillä välipalallekin... Mitä tekee lapsi? Näyttelee minulle kieltä ja kun puhun asiasta lapsen kanssa, niin itkee isällensä että kun äiti aina kieltää.

Alan väsyä tähän ”komentajan” rooliin perheessämme ja joskus tuntuu, että haluaisin vaan lähteä ja jättää isän ja tyttären elämään elämäänsä ilman ”riivinrauta-äitiä”. Mieheni lellittelee lasta, eikä aina ymmärrä mistä riidat lapsen kanssa johtuvat, kun lapsi on onnistunut usein kiukuttelemaan ja näyttelemään juuri sitä kieltänsä kun isänsä ei näe.

”Kolme vinkkiä”

– Kolme vinkkiä: 1. Viettäkää treffi-iltaa vähintään kerran viikossa. Laittakaa se kalenteriin ja pitäkää siitä kiinni. Pitäkää toisianne kädestä ja tehkää kivoja juttuja. Älkää minkään syyn varjolla jättäkö treffejä välistä. 2. Kommunikoikaa! Jos joku asia ärsyttää, puhukaa. Jos menee hyvin, kehukaa. Puhukaa kaikesta. 3. Antakaa toisillenne tilaa olla vanhempia ja puolisoita ja yksilöitä. Jos ärsyttää, hengähdä hetki.

”Lapselle pitää näyttää, että vanhemmat vetävät yhtä köyttä”

– Puhu, puhu ja puhu. Kerro miehellesi havaintosi. Puhukaa asiaa koko ajan auki. Se alkaa helpottaa, kun tiedostatte ja voitte sitten käyttäytyä yhdessä ja kokeilla eri juttuja. Te olette yhdessä ne vanhemmat. Lapselle pitää näyttää, että vanhemmat vetävät yhtä köyttä. Pitää muistaa kysyä myös, onko toinen luvannut jotain tai kieltänyt. Aikuisten välillä ovat muutokset ja keskustelut. Teille on helpompaa, kun tiedostatte miten kumpikin toimitte. Lapsenkin on silloin helpompi.

”Nyt lasten kasvettua myös seksielämä on palautunut varsin vilkkaaksi”

– Meidän parisuhteen pelasti se, että mies ymmärsi olla vonkaamatta seksiä, kun minun ei kerta kaikkiaan tehnyt mieli. Oikeasti on vaan tuhoisaa, jos väkisin pitää haluta seksiä – vaikka olisi aivan uupunut ja sekaisin imetyshormoneista. Tiedän, etteivät hormonit vaikuta kaikkiin samalla tavalla, mutta minun tapauksessani vaikutus oli aivan selvä. Seksihalut palasivat ihan täsmälleen samalla hetkellä, kun kuukautiskierto käynnistyi taas lapsen ollessa noin vuoden ikäinen. Sitten alkoi se mieskin kiinnostaa ihan eri tavalla ja alkoi tehdä mieli laittaa lapsi hoitoon, jotta pääsee viettämään parisuhdeaikaa.

Oli meillä seksiä joskus imetysaikanakin, mutta todella harvoin. Ennen kun saatiin puhuttua asiat läpi, aloin jopa vältellä kaikkea läheisyyttä, ettei se vaan johtaisi seksiin. Jokainen varmaankin tajuaa, mitä se läheisyyden välttely tekee parisuhteelle. Onneksi mies ymmärsi, nyt lasten kasvettua myös seksielämä on palautunut varsin vilkkaaksi ja parisuhteessa menee hyvin, vaikka rankkaa ruuhkavuosiarkea eletäänkin.

Osaa kertomuksista on lyhennetty.