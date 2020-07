Nyt puhuvat toiset naiset: ”Tiedän, että mies ei jätä puolisoaan. Tiedän, että tämä ei ole oikein.”

– Tiedän, että tämä ei ole oikein, mutta suhde on vain jatkunut. Olemme molemmat nauttineet toisistamme ja se on auttanut jaksamaan arjessa vääryydestä huolimatta, varatun miehen kanssa suhteeseen ajautunut nainen kertoo.

Petetyksi tuleminen voi olla iso järkytys ja mullistaa koko elämän.

Olemme aikaisemmin kertoneet useita suomalaisten kertomuksia siitä, miten syrjähypyt ovat vaikuttaneet parisuhteiseen. Usein se jättää syvät jäljet, mutta osa onnistuu pääsemään yli jopa entistä vahvempana.

Pettäminen puhuttaa edelleen suomalaisia ja useista näkökulmista. Yksi näkökulma pettämiseen on myös toisen naisen tai miehen näkökulma. Mikä ajaa salasuhteeseen varatun kanssa? Mikä saa jatkamaan suhdetta?

Suomalaiset ovat jakaneet Vauva.fi-keskustelupalstalla ajatuksiaan ja kokemuksiaan suhteistaan varattuihin.

”Tämä ei ole oikein”

– Itselläni on pidempiaikainen, salainen seksisuhde varattuun mieheen. Tarkoitus ei ole saada siitä parisuhdetta. Tiedän, että mies ei jätä puolisoaan. Tiedän, että tämä ei ole ihannetila ja haluaisin siitä toisaalta irti, toisaalta en. Olen sinkku. Tiedän myös, että tämä ei ole oikein, mutta suhde on vain jatkunut. Olemme molemmat nauttineet toisistamme ja se on auttanut jaksamaan arjessa vääryydestä huolimatta.

”Mitään muuta en haluakaan”

– Minä myös olen toinen nainen. Mitään muuta en haluakaan, enkä varsinkaan miestä riesakseni kokopäiväisesti. Miehellä on varsin vaatimattoman näköinen vaimo ja kolme lasta. Perheensä – totta kai – haluaa pitää ja meille tämä kuvio passaa. Viikonloput jossain hotellissa ovat ihan parasta; hyvää ruokaa ja yhdessäoloa. Kaupunkilomat on myös kivoja. Mies ostaa sieltä usein lahjoja vaimolleen ja lapsilleen, itse toimin makutuomarina.

”En kestänyt ajatusta jäädä aina yksin”

– Kun jäin yksin mieheni kuollessa tapaturmaisesti kaipasin muutaman vuoden kuluttua fyysistä läheisyyttä. Olen sen ikäinen, että on hyvin vaikea löytää vapaista, ikäisistäni miehistä fiksua ja viriiliä kumppania. Kävin läpi riittävän monet deitit ja totesin joka kerta, että kaikki ne miehet olivat sinkkuja täysin omasta syystään. Fiksut miehet ovat varattuja, osaavat huolehtia parisuhteistaan ja pysyä suhteessa, olipa joskus vaikeaa tai ei. Niinpä päätin vastata myös varattujen miesten yhteydenottoihin. Kävimme paljon keskustelua mahdollisesta seksisuhteesta ja siitä, miten se käytännössä sujuisi. Mukavia, älykkäitä ja kiinnostavia miehiä. Varatun miehen tapaaminen kaatui siihen, etten kestänyt ajatusta jäädä aina yksin. Koin, että miehellä ovat asiat liian hyvin ja minulla tarve myös henkiseen kumppanuuteen.

”Hän halusi pitää perheensä”

– Olin toinen nainen. Järjestely toimi oman aikansa. Minä en halunnut miestä kokonaan ja hän halusi pitää perheensä. Kun itse ei ole elänyt tuota, on helppo moralisoida. Alusta asti oli selvä, ettei meistä paria tule. Ehkä se siksi toimi oman aikansa todella hyvin. Suhde päättyi myös yhteisestä tahdosta eli molempien piti päästä elämässä eteenpäin.

”Mies aikoi jättää vaimonsa ja kosi minua”

– Lopetin suhteen toisena naisena, koska mies aikoi jättää vaimonsa ja kosi minua, mutta en halunnut vaimon paikalle. Sen jälkeen olen vain kerran hetken ollut toinen nainen, en tiennyt sillä kertaa siitä, että kyseessä oli varattu mies.

”Takana pitkä tuttavuus”

– Olen jo vanhempi nainen. Olen se toinen. Takana pitkä tuttavuus ja tarina. Tunnemme toisemme hyvin ja meillä on yhteistä juteltavaa hyvän läheisyyden lisäksi. Mies on myös hyvässä kunnossa ja nuorekas. Nykyään en halua asua kenenkään kanssa, olen tottunut elämääni. Saan olla kotonani kuinka tahdon. Myös miesmarkkinat ovat hyvin vähäisiä ja paikkoja, joihin mennä tämän ikäisenä on vähän. Itse olen melko terve, mutta ikäiseni tai lähes ikäiseni miehet ovat melko huonokuntoisia, kaikin tavoin.

”Nyt se olenkin minä, joka haikailee muiden perään”

– Minä olin toinen nainen. Mies jätti vaimonsa ja meidän suhde on kestänyt muutamia vuosia. Nyt se olenkin minä, joka haikailee muiden perään. En kuitenkaan aio pettää. Olen tullut siihen tulokseen, ettei minulle sovi perinteinen ja yksiavioinen suhde hamaan tulevaisuuteen asti. Olen itsenäinen luonne ja minulle riittää harvoin tapaaminen. En varsinaisesti nauti arjen jakamisesta.

”Tässä on vähän sugar daddy -meininkiä”

– Minä olen myös toinen nainen. Olemme olleet suhteessa kuusi vuotta, tapaamme pitkän välimatkan vuoksi noin 3–4 kertaa vuodessa. Tapaamisiin kuuluu aina hyvää seksiä, hyvää ruokaa ja muuta kahdenkeskistä hauskanpitoa. Tilanne on hyvä tällaisenaan. Välillä toivon, että näkisimme useammin, mutta toisaalta näin harvakseltaan nähdessä voi irrotella kunnolla, kun näkee. Mies tulee luokseni ”seksilomalle”, vie syömään, ostaa minulle kivoja vaatteita. Illat, yöt sekä aamut rakastellaan huolella. Tässä on vähän sugar daddy -meininkiä, vaikka meillä ei olekaan suurta ikäeroa. Nautin tilanteesta täysillä.

”Toisen miehen” näkökulma

– Saako toinen mies vastata? Itse olen eronnut ja nainen naimisissa, lapsiperheen äiti. Ei ole aikeissa erota enkä elättele toiveita meistä parina. Tavataan silloin tällöin ja nautitaan toistemme seurasta. Ruokaa, juttelua, läheisyyttä ja seksiä. Muulloin viestitellään. Hänen liittonsa toimii käytännön tasolla, mutta on henkisesti väljähtynut, puoliso ei ehkä ymmärrä tai välitä jne. Minä täytän jotain näitä aukkoja, olen läsnä ja osaan ehkä kuunnella ja huomioida. Minulle tämä sopii toistaiseksi. Ei ole kiire varsinaiseen parisuhteeseen, mutta en halua olla myöskään yksin ja selibaatissa. Läheisyys ja hellyys, jota välillämme on paljon, on minulle tärkeää ja nautinnollista. Lisäksi meillä on tosi hauskaa. Olemme samalla aaltopituudella ja keskustelemme paljon kaikesta. Joskus miettii, että entä jos... Parasta kuitenkin lopettaa nuo aiheet nopeaan.

”Enää en katso maailmaa niin sinisilmäisesti”

– Itse ajattelen niin, että jokainen ottaa vastuun omasta elämästään. Pettäjä omastaan, toinen nainen omastaan, puoliso omastaan. Olen itse toinen nainen enkä olisi vaikka 10 vuotta sitten voinut ajatellakaan, että olisin joskus suhteessa varatun miehen kanssa. Mutta niin kävi, monien kokemusten ja tilanteiden kautta. Enää en katso maailmaa niin sinisilmäisesti, vaan olen myös alkanut ymmärtää, mitä kaikkea esimerkiksi tällaisen tilanteen taustalla ihmisillä voi olla. Ja todellisuudessa tätä on ja tapahtuu. Itse kohtasin miehen ja olemme olleet toisillemme se voimia antava ihminen, jonka kanssa välillä pääsee pois eikä tarvitse ajatella mitään – on vain läsnä toiselle. Se antaa voimia taas pitkäksi aikaa eteenpäin, meille molemmille.

”Mies on hyvä ystäväni”

– Olen ollut niin sanottu toinen nainen jo reilusti yli kolme vuotta. Tilanne ei rassaa minua mitenkään. Itse en kaipaa tällä hetkellä pitkän edellisen suhteen jälkeen vakituista miestä elämääni. Kemiat kohtaavat tämän salarakkaan kanssa ja seksi on ihan järisyttävän hyvää. En silti halua luopua vapaudestani. Lisäksi tämä mies on hyvä ystäväni; juttelemme päivittäin ihan arkisista asioista. En näe, että tässä kukaan häviää.

