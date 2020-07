Parisuhdekouluttaja näkee työssään jatkuvasti saman haasteen suomalaisten suhteissa: ”On yllättänyt”

Toinen ihminen on kävelevä peili, sanoo Marianna Stolbow.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tunnettu parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow on tehnyt yli vuosikymmenen töitä suomalaisten pariskuntien kanssa.

– Minut on yllättänyt – kaikesta huolimatta – se, miten vaikea meidän on nähdä, keitä me olemme. Eli kuinka vaikeaa on tuntea itsensä. Kuinka vasta toinen ihminen näyttää meille keitä me oikeastaan olemme, Stolbow sanoo.

– Asiat, joita näen Ensitreffeissä, näkyvät myös perustyössäni. Vaikeus tuntea itsensä, vaikeus kertoa toiselle, kuka oikeasti on sekä vaikeudet vastaanottaa ihminen aitona, ei mielikuvana, saati toivekumppanina.

Ennen suhteeseen ryhtymistä ihminen peilaa itseään pitkälti sen kautta, kuka hän haluaisi olla.

– Parisuhde yllättää aina, koska se paljastaa todellisuuden meistä.

Mielikuva voi muuttua

Vaikka ihminen on muilla elämänalueilla suora ja selkeä, hän saattaakin toimia parisuhteessa epäjohdonmukaisesti. Syy löytyy usein vanhoista kokemuksista.

– Silloin alkavat asian vierestä puhumiset, ymmärtämisvaikeudet ja epävarmuudet, jotka saavat sulkeutumaan, kovettumaan, karttamaan tai vastaamaan kärkkäästi kun oikeasti haluaisi vain, että toinen ottaisi syliin.

Tutustumisen alkuvaiheessa moni loihtii toisesta ihmisestä epärealistisen mielikuvan. Kun kumppanin ei havaitsekaan vastaavan tätä mielikuvaa, pettymys voi olla kova.

Ei ole helppoa hyväksyä ja rakastaa toista juuri sellaisena kuin hän on.

Hyväksynnässä auttaa sen sisäistäminen, että omassa itsessäkin on sekä valoja että varjoja.

– Jos pystyy näkemään itsensä monivivahteisesti, käsittää myös muiden ihmisten olevan muutakin kuin virheetön haavekumppani.

Marianna Stolbow suosittelee kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, miten kumppanilleen puhuu.

Kävelevä peili

Toisen hyväksyminen ”sellaisenaan” tarkoittaa sitä, ettei halua muuttaa toista mieleisekseen.

– Vaikka toki voi, ja olisi syytäkin kertoa alusta saakka siitä, mikä on itselle merkityksellistä ja mikä taas vaikeaa. Alussa ihmiset ovat harvoin riittävän rehellisiä tässä.

Jokainen parisuhde vaatii työtä, ja tässä ollaan sen ytimessä.

– Monen on vaikea pitää toisesta sellaisenaan. Toisaalta on vaikea tuntea itseään ennen kuin astuu parisuhteeseen. Toinen ihminen on meille kävelevä peili koko ajan.

Juuri tästä syystä läheinen ihmissuhde on niin arvokas: voimme oppia itsestämmekin niin hyvässä kuin pahassa.

– Itsetuntemuksen lisäämisessä on kyse siitä, kulkeeko maailmassa peilin kanssa vai sormella muita osoittaen: olenko kiinnostunut siitä, miksi ja miten itse reagoin tilanteissa vai odotanko toisten tekevän elämästäni onnellista. Mikä on se osuus, jonka itse tuon mukanani parisuhteisiini.

Kiinnitä huomiota puhetapaan

Stolbow suosittelee kiinnittämään huomiota siihen, kuinka kumppanilleen puhuu. Sillä voi olla yllättävän iso merkitys.

– Kartteleeko kehumista ja sitten ihmettelee, kun toisella ei ole itsetunto kunnossa. Kauniisti puhuminen on ilmaista hoivaa ja parisuhdetyötä parhaimmillaan. Arvostus uupuu liian usein, ja äkäinen arkipuhe hyväksytään osana parisuhteeseen kuuluvaa pakkopullaa.

Äkäinen puhe on voinut kantautua oppina jo kotoa.

– Liian monissa perheissä puhutaan väheksyvästi esimerkiksi toisesta sukupuolesta ja piikittely kuuluu liian monen perheen normikommunikointiin. Jopa niin, ettei siihen millään lailla kiinnitä huomiota.