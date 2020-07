Tämä seksistä kannattaisi tietää jo nuorempana – seksuaaliterapeutti ja parisuhteensa avannut bloggaaja kertovat

Kirsi Hytönen ja Elina Tanskanen kannustavat pariskuntia avaamaan suunsa ja puhumaan toisilleen, mutta myös miettimään sitä, mitä itse elämältään haluaa.

Jos Kirsi Hytönen, 62, jotain toivoisi tajunneensa seksistä ja seksuaalisuudesta jo nuorempana, se olisi se, ettei vanheneminen ole kauhea asia.

– Olisinpa tajunnut sen, että vaihdevuosia ja ikääntymistä ei tarvitse pelätä. Olen kokenut vaihdevuodet jopa valtavan suurena vapautuksena, sillä nyt ei tarvitse kytätä kalenteria eikä siirrellä kuukautisia joidenkin matkojen takia. Ja muutenkin, minusta 50 plus on tosi hyvä elämänvaihe. Useimmat ovat vielä terveitä ja pystyvät tekemään asioita, ja elämänkokemusta on jo karttunut.

– Ja seksi on parantunut. Varmaan siksi, kun itseluottamusta ja kokemusta on tullut.

Kirsi Hytönen sanoo 40-vuotiaana puuhastelleensa muun muassa sisustuksen parissa ja olleensa ”niin hemmetin keski-ikäinen”. –Nyt ajattelen, että se oli sijaistoimintaa. Kun seksielämä ei ollut ihan sillä tolalla kuin olisin halunnut, niin jotain sellaista patoutunutta energiaa ja kiukkua purki kaikkeen tuollaiseen.

Luksusongelmia-blogia kirjoittava, tänä keväänä omaelämäkerrallisen Naisen kolmas elämä -kirjan (Basam Books) julkaissut toimittaja Hytönen puhuu mietteistään Helsingissä Sinebrychoffin puistossa IS:n tikkakisan lomassa. Kisakumppanina oleva erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen tarttuu heti Hytösen ajatuksiin.

– Määrällisestihän vilkkain seksielämä suomalaisilla on – yllätys yllätys – siinä vähän yli parikymppisenä. Kiinnostavaa on se, että moni nainenhan sanoo, että vasta nelikymppisenä on oppinut nauttimaan seksistä. Eräs suosikkiterapeuttini onkin todennut, että seksin laatu korreloi selluliitin kanssa, Tanskanen kertoo ja virnistää.

– Voi olla, että kehon toiminnot saattavat iän myötä muuttua, eivätkä ne ole samanlaisia kuin kaksikymppisenä. Kuitenkin se, että missä kunnossa oma mieli on, tarjoaa uusia mahdollisuuksia.

”Arvostan omaa nautintoani”

Hytönen on huomannut, että seksin laadun kohenemisen lisäksi myös sen määrä on lisääntynyt, kun on laittanut asiat uuteen tärkeysjärjestykseen.

– Minulle pärjääminen ja päteminen työssä ei ole kaikkein tärkeintä, vaan arvostan myös omaa henkilökohtaista hyvinvointiani ja nautintoani, ja oikeastaan tavoittelen sitä. En odota, että se vain tulisi automaattisesti jostain, Hytönen sanoo.

Kriisi sai avaamaan parisuhteen

Toimittajana ja yrittäjänä työskentelevä Kirsi Hytönen alkoi viisikymppisenä harrastaa seksiä nuorten miesten kanssa. Hytönen ja hänen puolisonsa olivat törmänneet kriisiin, kun 20 vuoden avioliiton jälkeen mies oli ilmoittanut olevansa ehkä rakastunut toiseen naiseen.

Suhde ei kuitenkaan päättynyt siihen, vaan useiden keskustelujen, riitojen ja terapiaistuntojen jälkeen pari päätti avata suhteensa.

Se tarkoitti sitä, että kaksikko muutti eri osoitteisiin, ja että molemmilla oli lupa etsiä myös muita kumppaneita. Puoliso tiesi Kirsin pitävän nuorista miehistä, joten hän ehdotti, että Kirsi voisi hankkia itselleen nuoren rakastajan.

Sadat nuoret miehet kiinnostuivat

Hytönen oli skeptinen, sillä hän luuli, ettei ”kukaan mies ole kiinnostunut minun ikäisestäni vanhasta akasta”. Mediasta, ympäröivästä yhteiskunnasta ja mistä lie ammennettu harhaluulo siitä, että miehille kelpaavat vain nuoret naiset, oli syöpynyt Hytösen mieleen.

Deittipalveluun kirjoitettu ilmoitus kuitenkin osoitti luulon täysin vääräksi yhdessä yössä: viisikymppisen naisen seurasta olivatkin kiinnostuneet sadat nuoret miehet.

– Se avasi silmäni. Nyt haluankin oikaista tuon täysin virheellisen käsityksen. Haluan, että naiset uskoisivat omiin mahdollisuuksiinsa, kykyihinsä, taitoihinsa ja kiinnostavuuteensa.

– Kyllähän keskimääräinen 50-vuotias nainen on aika fiksu. On ihan turha vähätellä itseään – eiväthän miehetkään vähättele tai koe ikäänsä häpeälliseksi.

Ensitreffit alttarilla -tv-ohjelmasta tutun Elina Tanskasen kesät kuluvat ohjelman kuvausten parissa. –Siitä on tullut sellainen rakas, kesäinen työ.

Suhdesopimusta on hyvä päivittää

Noin 15 vuotta seksologian alalla toiminut Elina Tanskanen arvioi ”kliinisellä näppituntumalla”, että vasta viime vuosina on alettu puhua suhteiden avaamisesta, vaikka erilaisia avoimia järjestelyitä on ollut olemassa aiemminkin.

– En sanoisi sitä trendiksi, mutta suhteiden moninaisuudesta keskustellaan julkisuudessa yhä enemmän.

– Suhteen alussa ihmiset usein ajattelevat, että ”sinua minä vain ja diipadaapa”, mutta suhdesopimusta olisi hyvä päivittää aika-ajoin. Meille tarjoutuu hyvin helposti se normi, että ollaan kahdenkeskisessä suhteessa, mutta minusta olisi hyvä, että samalla tavalla kuin suhteen avaaminen on tietoinen valinta, niin myös kahdenkeskinen suhde olisi tietoinen valinta.

Tanskanen kannustaakin pariskuntia keskustelemaan asioista avoimesti ja yksityiskohtaisesti.

– Ihmisillä on usein oletuksia siitä, mikä toiselle on ok ja mikä ei. Toiselle jonkun muun kanssa pussailu on totaalisen ”fine”, ja toiselle se, että kumppani lähettää vaikka sydänemojin omasta mielestä neutraalissa kontekstissa, tuntuu tosi pahalta. Siksi on hyvä puhua.

”On tärkeää miettiä myös omia tarpeita”

Tanskasen mukaan ihmiset usein tiedustelevat parisuhteessa toisiltaan, mistä toinen tykkää ja mitä hän haluaa. Samoja asioita pitäisi kysellä myös itseltään.

– Se riipaisee minua, kun ihmiset sanovat, etteivät edes tiedä, mitä haluavat.

– On tärkeää miettiä myös omia tarpeita. Välillä elämä on niin täynnä kaikkea, pelkkiä velvollisuuksia, ettei tule aikoihin pysähtyneeksi ja pohtineeksi, mitä itselle kuuluu.

Ikääntymistä ei tarvitse pelätä – moni nainen sanoo, että on vasta nelikymppisenä oppinut nauttimaan seksistä, kertovat Elina Tanskanen (vas.) ja Kirsi Hytönen.

Mikä siis on hyvän ja tyydyttävän seksielämän resepti, Elina Tanskanen ja Kirsi Hytönen?

Tanskanen miettii, että hyvän seksielämän kulmakiviä ovat reflektointi, rehellisyys ja rohkeus.

– Reflektointia eli asioiden jakamista ja peilaamista kannattaa tehdä sekä itsensä että kumppanin kanssa, Tanskanen tietää.

– Se kulkee käsi kädessä rehellisyyden ja rohkeuden kanssa. Ja rohkeudella tarkoitan haavoittuvuutta enkä niinkään sitä, että se olisi aina vain repäisemistä ja irtiottoa. Rohkeutta on sanoa, jos pelottaa ja ahdistaa, ja välillä se on sitä, että pitää itsestään huolta.

Hytönen puolestaan sanoo, ettei voi puhua kuin omalta osaltaan, mutta tärkeää olisi huoltaa sitä, että seksielämää ylipäätään on.

– Kun seksiä on säännöllisesti, siihen ei liity niin paljon odotuksia eikä haittaa, jos ei joka kerta menekään niin mahtavasti. Jos seksiä on harvoin ja vähän, siihen ladataan tosi paljon odotuksia, ja pettymys tai turhautuminen voi olla suurta, Hytönen miettii.

Etenkin ulkonäköpaineet tukahduttavat Hytösen mielestä sitä, että naiset pystyisivät nauttimaan seksistä ja seksuaalisuudestaan kunnolla.

– Toivoisin, että etenkin nuoret naiset ymmärtäisivät sen, että ulkonäkö ja seksuaalinen nautinto eivät korreloi.

– Itse koen, että olen nyt itsevarmempi, vaikka hyvin tiedän, että olin nuorena paljon paremman näköinen. Silloin olin kuitenkin koko ajan huolissani siitä, näytänkö tarpeeksi hyvältä.

Elina Tanskanen vei tikkakisassa voiton.