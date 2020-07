Katri Gruner, 36, toisti ennen deittailussaan samaa kaavaa – tässä ovat sinkkuja auttavan asiantuntijan parhaat vinkit kumppanin etsintään

Sinkkuja auttava Katri Gruner listasi sinkkujen pahimmat virheet ja jakoi vinkkinsä deittailuun.

– Tapailin pitkään aivan vääränlaisia miehiä. Olin suhteissa miesten kanssa, jotka eivät alun perinkään olleet minulle sopia. Aikaisemmin minua vetivät puoleensa niin sanotut pleijerimiehet, joiden kanssa parisuhde oli mahdoton yhtälö.

Monien ikisinkuksi itseään kutsuvien tapaan myös Katri Gruner, 37, etsi pitkään sitä oikeaa. Gruner ymmärsi kuitenkin muuttaa näkökulmaansa miesihanteestaan ja treffailu tuotti tulosta.

– Pitkällisen deittailun tuloksena tapasin nykyisen mieheni, jonka kanssa olen ollut yhdessä kymmenen vuotta.

Vuodesta 2007 liikunta- ja hyvinvointialalla valmentajana työskennellyt Gruner huomasi, että myös parisuhdetta etsivät tarvitsevat valmennusta ihmissuhteiden kanssa ja päätyi perustamaan vuonna 2018 sinkkuja auttavan yrityksensä Match by K:n. Nykyään Gruner järjestää erilaisia sinkkuvalmennuksia ja -tapahtumia yhdessä ihmissuhdeasiantuntijoiden, kuten psykologien kanssa.

– Moni ajattelee, että parisuhteen löytäminen on tuuripeliä. Uskon kuitenkin, että ihminen pystyy oman käytöksensä muuttamisella vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun. Parisuhteen löytäminen ei tee siinä poikkeusta.

Sinkut toistavat samoja virheitä

Gruner on huomannut, että myös hänen asiakkaansa tekevät samoja virheitä kuin hän aikoinaan.

– Suuri osa parisuhdetta etsivistä ihmisistä käyttää liikaa aikaa vääränlaisiin ihmisiin. Sinkuilla on usein sellainen fiilis, että tuskin tästä tulee mitään, mutta läheisyyden kaipuu saattaa kuitenkin saada jatkamaan tapailua.

Moni toistaa myös virhettä, johon myös Gruner sortui aikaisemmissa suhteissaan.

Katri Gruner sortui myös itse aikaisemmin deittailussa samoihin virheisiin.

– Myötäilin ja olin alkuhuuman vuoksi valmis joustamaan omista arvoistani. Pidemmän päälle eroavat ajatusmaailmat alkoivat kuitenkin ärsyttää. Arvomaailmasta ei kannata joustaa, vaan kannattaa miettiä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja myös parisuhdetta kannattaa etsiä ne mielessä pitäen.

– Jos esimerkiksi on unelma saada oma perhe, kannattaa etsiä elämäänsä ihmistä, jolla on sama unelma. Se, että luopuu omista unelmista voi tehdä katkeraksi.

”Suomessa deittailuun liittyy myös häpeää”

Gruner on huomannut, että myös asenteet deittailua kohtaan saattavat hankaloittaa sen oikean löytämistä.

– Suomessa deittailuun liittyy myös häpeää. Ajatellaan, että entä jos nolaan itseni, tai entä jos toinen ajatteleekin, että olen ihan idiootti.

Lisäksi moni saattaa pelätä muiden mielipiteitä jatkuvasta treffeillä käymisestä. Deittailuasiantuntija toivookin, että sinkut uskaltaisivat kertoa ihastuksestaan rohkeasti ja pyytää kiinnostavia henkilöitä ulos.

– Olen ihan eri mieltä vanhanaikaisen ajatusmaailman kanssa siitä, että jos käy treffeillä, on jotenkin kevytkenkäinen. Toisten ihmisten tapaamisessa ei ole mitään väärää, Gruner muistuttaa.

Gruner on pistänyt myös merkille, että rakkautta etsivät saattavat unohtaa deittailun hauskuuden, sillä sen oikean löytymisestä koetaan myös paineita.

– Jos on ollut pitkään sinkkuna ja etsinyt kumppania tosissaan, deittailusta saattaa tulla suorittamista.

– Mielestäni deittailuun pitäisi pystyä suhtautumaan kuitenkin rennosti ja avoimin mielin. Vaikka deittikumppani ei olisikaan se oikea, deiteistä voi oppia jotain itsestään tai saada vaikka uuden ystävän, Gruner sanoo.

Miten löytää se oikea?

Grunerin mielestä arvomaailma ja toiveet tulevaisuudesta ovat parisuhteessa tärkeimpiä asioita ja menevät luonnekysymyksien edelle.

– Monet ajattelevat unelmiensa kumppania persoonallisuuden kautta, esimerkiksi ”minulle sopisi rauhallinen kumppani”. Itse en usko sellaiseen. Saatat ihan hyvin tavata jonkun, joka on persoonaltaan aivan toisenlainen kuin olet ajatellut, ja tulet hänen kanssaan loistavasti juttuun. Erilaiset persoonat voivat täydentää toisiaan tai olla täydentämättä.

Grunerin toinen vinkki on etsiä kumppania sellaisista paikoista, joissa itse viihtyy. Oli se sitten kirjasto tai kuntosali.

– Ihmiset ajattelevat usein, että parisuhteen voi löytää vain baarista ja netistä. Maailmassa ei kuitenkaan koskaan ole ollut näin paljon ihmisiä ja tilanteita, joissa toisiin ihmisiin voi tutustua.

Vinkit ensimmäisille treffeille: Näin teet vaikutuksen

Grunerin ensimmäinen vinkki ensitreffeille on ennakkoluulottomuus. Päässään ei kannata tehdä käsikirjoitusta, eikä omaa mieltä kannata päästää laukalle, vaan lähteä treffeille avoimin mielen.

– Sovi itsesi kanssa etukäteen, että et vedä tietyistä asioista liikaa johtopäätöksiä tai analysoi pieniä asioita, vaan sen sijaan annat toiselle ihmisille mahdollisuuden. Se on yksi tärkeimmistä asioista.

Gruner kannustaa sinkkuja tutustumaan deittikumppaniin avoimin mielin.

Gruner muistuttaa myös, että on tärkeää olla toisesta ihmisestä kiinnostunut. Keskustelun on hyvä olla tasavertaista, joten puheliaankin ihmisen kannattaa antaa hiljaisemmalle seuralaiselle puheenvuoro.

– Mielestäni tuntemattoman kanssa keskustelu kannattaa pitää melko kevyenä. Vaikka sinulla olisikin vahvoja mielipiteitä, toiselta ei heti kannata alkaa tentata puoluekantaa tai mielipidettä vegaaniudesta. Tällöin saatat asettaa toisen puun ja kuoren väliin, ja se saattaa olla ahdistavaa.

Tavatako uudestaan vai ei?

Yksi Grunerin tärkeimmistä vinkeistä treffailuun on rehellisyys. Hän muistuttaa, että toisen turhien toiveiden herättäminen on epäreilua.

– Usein ensimmäisten treffien jälkeen tulee sanottua, että soitellaan tai katsellaan, vaikka toista ei haluaisikaan enää nähdä. Toiselle ei halua olla ilkeä tai tuottaa pettymystä, mutta olen sitä mieltä, että ei kannata antaa liikoja lupauksiakaan.

Grunerille onkin antaa hankaliin tilanteisiin parempi keino.

– Treffien jälkeen voi kiittää treffeistä ja sanoa suoraan, että minulle tuli nyt sellainen tunne, että en näe meille toisia treffejä.

Gruner kuitenkin toivoo, etteivät sinkut luovuttaisi uuden tuttavuuden suhteen liian nopeasti.

– Nopea ihastuminen ei takaa onnistunutta parisuhdetta. Jos toisen kanssa on mukava olla, suosittelen toisia treffejä. Joillain ihmisillä nimittäin kestää, että tunteet heräävät.

Tällaisia kysymyksiä deittiasiantuntijalta kysytään

Gruner kertoo, että yleisimmät hänen asiakkaidensa kysymykset liittyvät siihen, missä ihmisiä voi kohdata. Lisäksi monet kyselevät apua nettideittiprofiilien tekemiseen.

– Mielestäni hyvä nettideittiprofiili on sellainen, jossa ihminen on rehellisesti oma itsensä ja kertoo avoimesti, mitä etsii. Jos toiselle syntyy ensimmäisillä treffeillä fiilis siitä, että toinen on yrittänyt viilata linssiin, profiili on huono.

Gruner on käynyt asiakkaidensa kanssa keskustelua myös seksiin liittyvissä asioissa.

– Olen itse sitä mieltä, että deitti kannattaa tavata ainakin muutaman kerran ennen kuin mennään fyysiseksi. On tärkeintä toimia omien arvojensa pohjalta, eikä seksiä kannatakaan harrastaa toisen miellyttämisen vuoksi. Toki eri asia on, jos etsitään vain hauskaa kesäseuraa, siinäkään ei todellakaan ole mitään pahaa!

Ennen kaikkea Gruner pyrkii muistuttamaan kaikkia apua deittailuun tarvitsevia sinkkuja yhdestä asiasta.

– Uuteen ihmiseen tutustuminen vaatii aina rohkeutta.

Ja onneksi rohkeus myös usein palkitaan.