Elisa, 22, haluaa jännitystä ja suosii Tinderin kuvattomia profiileja: ”Etsin lähinnä seksiä”

– Oman kokemukseni mukaan seksi on ollut parempaa kuvattomien deittiprofiilien kanssa kuin ”normaalien”, Elisa kertoo.

22-vuotias Elisa on käyttänyt Tinderiä reilun vuoden ajan.

Sitä oikeaa ei ole vielä löytynyt, joten nuori nainen on hakenut elämäänsä deittisovelluksen kautta myös hieman lisäjännitystä.

Elisa kertaa tavanneensa Tinderin kautta neljää kuvattoman profiiliin omaavaa miestä.

– Kuvana on ollut pelkkä musta kuva, joku kuvituskuva tai kuva lattiasta tai pelkästä vartalosta, eli profiilissa ei ole ollut mitään tunnistettavaa kuvaa kyseisestä miehestä, hän paljastaa.

”Kuvattomat profiilit etsivät seksiä”

Yleensä deittisovelluksissa tärkeimpiä seikkoja ovat hyvät ja monipuoliset kuvat, joten miten Elisa on päätynyt tapaamaan kyseisiä miehiä?

Syynä on profiileissa oleva selkeä viesti, joka täsmää myös Elisan toiveisiin.

– Yleensä kuvattomat profiilit etsivät seksiä ja tämä lukee jo profiilissa. Eli profiilissa lukee esimerkiksi: ”Etsin seikkailunhaluista naista BDSM-leikkeihin ja alistumaan”.

Elisan mielestä suoraan asiaan meneminen on deittisovelluksissa suotavaa.

– Ei tarvitse kierrellä tai kaunistella. Itse etsin Tinderistä lähinnä seksiä, ja kun valitsen tällaisen profiilin, voin olla varmempi siitä, että mieskään ei etsi mitään vakavaa tai jää roikkumaan.

Tämä mystisissä profiileissa kiehtoo

Elisan kokemuksen mukaan keskustelu kuvattomien profiilien kanssa etenee paljon suoraviivaisemmin kuin ”tavallisten” profiilien kanssa.

– Minua kiehtoo se, että näissä profiileissa tulee jo heti alkuun ilmi, millaista seksiä etsitään. Keskustelussa nousee myös nopeasti esille, missä rajat menevät, milloin on viimeksi käyty sukupuolitautitesteissä ja milloin näkeminen sopisi.

Elisa itse pyytää henkilöiltä kuvan aina ennen tapaamista ja jo melko aikaisessa vaiheessa, vain muutamien viestien vaihtamisen jälkeen.

– En halua tuhlata aikaani juttelemalla sellaisen henkilön kanssa, jonka ulkonäkö ei miellytäkään ollenkaan. Tähän asti kaikki kuvattomien profiilien omaavat ovat antaneet kuvan ihan pyytämällä aikaisessa vaiheessa, ja jos minua ei kiinnosta, ilmaisen asian kohteliaasti ja jatkamme eri suuntiin.

Tietyt turvallisuustoimet ennen tapaamisia

Koska kyseessä on tapaaminen tuntemattoman ihmisen asunnossa, pyrkii Elisa muistamaan myös muutaman omaan turvallisuuteensa liittyvän asian.

– Ensimmäisellä tapaamisella teen itse muutaman rutiinin omaan turvallisuuteeni liittyen. Jaan kännykästä live-sijainnin jollekin kaverille ja pyydän häntä laittamaan minulle viestiä tietyin väliajoin ja annan ohjeet miten toimia, jos lakkaan yhtäkkiä vastaamasta.

Elisa kertoo ystävälleen myös kaikki profiilittomasta deittikumppanista omaavansa tiedot.

– Näiden toimien turvin olen uskaltanut mennä jo ensimmäisellä tapaamisella miehen kotiin. Yleensä asunnolla tilanne etenee aika nopeasti seksiin, jonka jälkeen vuorossa on rentoa oleilua.

”Seksi on ollut parempaa”

Elisalla on profiilittomien miesten kanssa deittailusta enimmäkseen positiivisia kokemuksia.

– Ainakin oman kokemukseni mukaan seksi on ollut parempaa kuvattomien profiilien kanssa kuin ”normaalien”. Seksistä on puhuttu paljon suoremmin ja on varmistettu paremmin, että ollaan samalla sivulla toiveiden ja mieltymysten suhteen.

– Nämä kuvattomien profiilien miehet ovat myös olleet kokeneempia kuin niin sanottujen normaalien profiilien miehet, eli ei ole mennyt aikaa siihen, että opetan perusasioita kädestä pitäen, vaan olen saanut osaavan miehen.

”En koe sinkkuna olevani vastuussa muiden ihmisten parisuhteista”

Joukossa on kuitenkin myös yksi hieman eroava kokemus.

– Yksi kuvattoman profiilin mies oli varattu, mutta itse en koe sinkkuna olevani vastuussa muiden ihmisten parisuhteista enkä toisen ihmisen parisuhdestatuksen selvittämisestä. Jos tavataan deittisovelluksessa, oletus on se, että siellä ollaan sinkkuina tai avoimessa suhteessa, ei pettämässä.

– Mielestäni ainoastaan varattu voi pettää ja se on ihan hänen oma päätöksensä, kyllä aikuisen ihmisen pitää pystyä ottamaan itse vastuu teoistaan eikä laittaa pettämistä sinkun syyksi, Elisa pohtii.

”Jännitys on osa koko hommaa ja sen kiehtovuutta”

Elisa kertoo jännittävänsä edelleen jokaista tapaamista.

– Yleensä päässäni pyörii ennen tapaamista se, että toivottavasti ihminen ei ole saanut minusta väärää mielikuvaa Tinderissä käydyn keskustelun perusteella. Pää kyllä tyhjenee todella nopeasti sitten, kun toisen ihmisen näkee ja hänen kanssaan juttelee ensimmäiset asiat small talkia.

– Jännitystä myös helpottaa se, että pitää mielessä sen, että ihmisiä ne netin kautta tavatutkin vain ovat ja heitä jännittää varmasti ihan yhtä lailla. Ja toisaalta se jännitys on osa koko hommaa ja sen kiehtovuutta.

Elisan nimi on muutettu.