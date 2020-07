Miesmyyjä paljastaa, millainen flirtti naisilta sytyttää: ”Kun hän sitten kävelee pois, minä jään huokailemaan”

Miten sinulta luonnistuu kevyt kesäflirtti? Ilta-Sanomien lukijat paljastivat, millaisesta flirtistä he nauttivat.

Vaikka suomalaisia pidetäänkin hiljaisena ja jopa jurona kansana, löytyy joukostamme myös flirttailun taitajia. Kerroimme tällä viikolla suomalaisten jakamista flirttivinkeistä.

Myös Ilta-Sanomien lukijat innostuivat kertomaan, millainen flirtti sytyttää. Monen mielestä hyvä flirtti on ennen kaikkea huumoria, hymyilyä ja viipyileviä katseita. Näillä lukijoiden vinkeillä sinäkin pääset vielä tänä kesänä käsiksi flirttailun saloihin.

”Älyllinen keskustelu”

–Minut sytyttää älyllinen keskustelu. Mies on rehellisesti sitä mitä on.

”Sopivasti kaksimielisyyttä ja tuhmuutta”

–En halua seksitöntä parisuhdetta, kyllä sopivasti kaksimielisyyttä ja tuhmuutta pitää osata heittää flirttiin.

Miesmyyjä kertoo, mikä hänet sytyttää

– Olen miesmyyjä, eikä mikään – ei siis kerrassaan mikään – ole niin söpöä ja ihanaa kuin se, että naisasiakas tulee melko lähelle kysymään jotain ja katsomaan silmiin, ja huomaan miten hän alkaa punastumaan. Ei se varmasti hänestä tunnu kivalta, mutta kun huomaan, että se johtui minusta, niin se vie kerralla jalat minulta alta. Voi naiset, olkaa mieluummin vähän ujoja punastuvia kuin kovia ja itsevarmoja. Kun asiakas punastuu, niin autan kyllä heti vähän kääntymällä esittelemään jotain ja kiinnittämällä huomion tuotteeseen, jotta hänellä on helpompaa, mutta kun hän sitten kävelee pois, minä jään huokailemaan sitä, millainen söpöliini hän oli.

”Nam”

– Miehessä sytyttää tietynlainen ujous, herkkyys ja hellyys. Flirttailla voi siitä huolimatta, ujot katseet ja hymyt, ja olen ihan liekeissä... Parhaita kokemuksia flirtin kohteena olemisesta ei vain unohda koskaan. Hipaisu, jonka juuri tuntee, tietynlainen katse, kevyt suukko, yksi sanakin tietyllä äänellä, ei voi vastustaa... Nam!

Osa muistuttaa, että flirttailun voi ottaa myös toisen huomioimisena ja yleisen hyvän fiiliksen ylläpitämisenä. Flirttailu voi yksinkertaisesti piristää päivää, eikä sen välttämättä ole tarkoituskaan johtaa yhtään mihinkään.

”Iso askel oikeaan suuntaan”

– Hyvän itsetunnon omaava mies lähestyy naista reilusti ja puhuu, eikä esimerkiksi huutele terassilta kaljatuopin takaa tai kouri ohi kulkevaa baarissa. Reilu, suoraselkäinen lähestyminen ja kehut tai muu asiallinen kiinnostuksen osoittaminen puolestaan ovat jo iso askel oikeaan suuntaan – menevät sellaisenaankin jo flirtistä. Vähintäänkinhän siitä tulee toiselle hyvä mieli, vaikkei se välttämättä mihinkään johdakaan. Ja huom: positiivisella asenteella eteenpäin, jos ja kun tulee pakit! Siinäkin tilanteessa on parempi heittää vielä joku pikku flirtti toiselle (vaikka edes hymy tai silmänisku). Jos suutut tai loukkaannut, olit alunperinkin väärällä asenteella liikenteessä!

”Runolliset ylistykset eivät uppoa”

– Omalla kohdalla toimii paremmin se, ettei vastapuolen toiminta ensitapaamisella tähtää suoraan sänkyyn. Jos yhteys ei ensin synny pään tasolla, sitä ei tule muutenkaan. Ei-teennäinen huumori, syvällinen keskustelu, ja avoimuus toimivat paremmin kuin kaksimieliset vitsit tai kliseiset iskulauseet. Kohteliaisuuksienkin kanssa on parempi pysyä uskottavalla tasolla – runolliset ylistykset eivät uppoa, mutta joku ”näytät kivalta” tai vastaava voi mennä läpi. Ja se, että myöntää olevansa hermostunut, jos oikeasti on, on paljon aidompaa ja vetoavampaa kuin niiden harjoiteltujen lauseiden laukominen.

”Tulen muistamaan sen lopun elämääni”

– Flirtti on tajuton taitolaji ja sitä ei moni suomalainen mies osaa tai edes tiedosta. Flirtin ei välttämättä edes kuulu liittyä itse naiseen tai mihinkään hänen asiaansa. Olen kerran saanut sellaisen kuuman flirtin, vaikka suhdetta ei siitä syntynytkään, että tulen muistamaan sen lopun elämääni. Se oli niin hienosti rakennettu juttu, että hitsi sentään, ei mitään liikaa eikä mitään liian vähän. Jos tunnistat itsesi, toivotan sinulle mies sydämestäni hyvää elämää!

”Huumoria unohtamatta”

– Näin miehenä kommentoisin, että kyllä se on pitkät, avoimet ja älylliset keskustelut huumoria unohtamatta, joka saa naisesta kiinnostumaan. Ja ystävällisyys, puolin ja toisin. Tosin olenkin sinkku, joten painoarvo kommentille jää vähäiseksi...

”Vaikka olisi kuinka seksikäs ja komea mies...”

– Luonnollisuus ja aitous ovat valttia. Tavoitteellinen flirttailu on oman egon pönkitystä, ei kiinnosta ainakaan minua. Yleensä avoimuus toisen ihmisen neutraaliin kohtaamiseen on avain hyviin fiiliksiin. Ei aikuinen innostu tuntemattoman seksuaalisesta flirtistä. Älykäs ihminen ymmärtää, että tahdikkuus on avainasemassa, kun haluaa luoda keskusteluyhteyden. Vaikka olisi kuinka seksikäs ja komea mies, joka flirttailisi minulle eroottisesti, ei vetoaisi. Oma kumppani voi flirttailla tällä alueella.

Pidä juttu kevyenä, mutta kohteliaana.

”Paras tapa on olla oma itsensä”

– Eivät kaikki naiset tykkää samoista asioista. Joku flirttailu ja teennäiset kommentit eivät tehoa. Paras tapa on olla oma itsensä eikä yrittää mitään muuta. Se joko toimii tai sitten kohde on väärä.

”Olisin todella vaivaantunut”

– Ei siihen tarvita mitään ihmeellistä flirttiä, jotta voi osoittaa olevansa toisesta kiinnostunut. Itse olen nainen enkä osaa flirttailla, minulle paras flirtti on hymy ja se, että sanoo jotain kivaa. Esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa muuten ajatellaan, että flirtti on kivaa ajanvietettä ja mielenpiristettä, eikä siis ole edes tarkoitus, että se johtaisi mihinkään muuhun kuin hyvän mielen aikaansaamiseen itselle ja muille. Suomessako flirtti on iskutekniikka? Okei. Erilaisia ollaan, se mikä toimii yhdellä, ei toimi toisella. Jos joku iskisi minulle esimerkiksi silmää, olisin todella vaivaantunut, paitsi jos se olisi joku charmantti eläkepappa, sitten se olisi hauskaa.

”Hyvä tanssitaito”

– Minua ei flirteillä isketä. Pitää olla luonnollinen, asiallinen, mutta toki vitsailla ja iloita saa hyvällä tavalla. Keskustelutaitoinen mies. Minuun vaikuttaa paljon hyvä tanssitaito. Fyysinen vetovoima tietenkin ja se tulee ilmi flirttailematta.

”Loppu sujuu itsestään”

– Katseesta se alkaa. Halua olla lähekkäin, jutella kaksistaan, kuiskia korvaan jotain, hipaista hieman, suukottaa kevyesti poskesta, hipaisuja ohimennen... Jos tunne on molemminpuolinen, loppu sujuu itsestään. Suudelmasta tuntee onko jotain enemmän. Vaikea selittää, mutta näin se toimii.