Janne pyöritti kolmea naista – kun Elina, Silja ja Tuuli petoksen paljastuttua ystävystyivät, aukot heidän elämässään alkoivat täydentyä

Naiset olivat toisistaan tietämättä samaan aikaan tuhoisassa suhteessa samaan mieheen.

”Miksi sellaista ihmistä kutsutaan, joka mustamaalaa ihmissuhteesi niin myrkyllisesti, että lopulta huomaat olevasi yksin? Elää kaksoiselämää eri kumppaneiden kanssa ja rankaisee sinua viikkojen mykkäkoululla? Ja vaikka hän veisi sinulta yhteyden jopa itseesi, annat hänelle aina anteeksi, koska et muista mitä tarkoittavat rajat ja kohtuus. Omanarvontuntosi on nolla.”

Kun Tuuli lukee kirjoituksen Siljan Instagram-sivuilta, hän tuntee kylmiä väreitä. Sanat voisivat olla hänen kirjoittamiaan. Se ei oikeastaan ole ihme, Siljahan on kirjoittanut ne Tuulin ex-miehestä Jannesta.

Tuuli on aina silloin tällöin seurannut exänsä ja exän uuden kumppanin elämää somessa ja rohkaistuu nyt laittamaan Siljalle viestiä. Hän saa kuulla, että vähän aikaisemmin toisensa ovat löytäneet Silja ja Elina. Myös Elina on ollut suhteessa Jannen kanssa.

Syntyy WhatsApp-ryhmä, jossa on kolme jäsentä. Kolme naista, jotka jakavat jotain hyvin kipeää: tuhoisan suhteen saman miehen kanssa.

Ryhmän syntymisestä on kohta vuosi. Moni asia, joka aikanaan jäi ilman selitystä, on saanut sellaisen.

– Ennen kuin aloimme puhua keskenämme, meillä kaikilla oli monta aukkoa elämässämme. Yhdessä pystyimme täydentämään niitä kohtia, Elina kuvaa.

Valheita ja väkivaltaa

Tunteeton. Kylmä. Manipuloiva.

Tutustuessaan toisiinsa Tuuli, Elina ja Silja huomasivat nopeasti, että kokemus Jannesta oli kaikilla sama. Jokaisen parisuhde miehen kanssa oli kestänyt muutaman vuoden. Suhteen kaava oli identtinen. Alku oli kaikilla harvinaisen ihanaa. Ensimmäisenä sen koki Tuuli, joka tutustui Janneen vuonna 2013.

– Hän oli täydellinen unelmien mies, lihaksikas ja tatuoitu. Janne nosti minut jalustalle kaikin tavoin: tuntui että olen tullut taivaaseen, Tuuli muistelee.

Vähitellen mies alkoi kuitenkin jäädä kiinni valheista ja pettämisistä. Suhteeseen tuli myös fyysistä väkivaltaa. Joskus Janne yritti heittää Tuulia yöpöydällä, joskus kaatoi sängyn Tuulin nukkuessa siinä.

– Nuo kokemukset olivat negatiivisilta vaikutuksiltaan kuitenkin minimaalisia verrattuna siihen tauottomaan henkiseen väkivaltaan, joka tukehdutti ja murskasi mielenterveyttäni, Tuuli sanoo nyt.

Pahinta oli manipulointi ja sitä seurannut tunnekylmyys. Jos jostain tuli riitaa, Janne käänsi asiat päälaelleen ja väitti Tuulin tehneen ja sanoneen ne asiat, joita hän itse oli tehnyt. Saman vääristellyn tarinan hän saattoi kertoa myös suhteen ulkopuolisille. Väärintekijä oli aina Tuuli.

– En ymmärtänyt mitä tapahtuu, mutta aloin muuttua itsekin. Yhtäkkiä olin näivettynyt, itkevä ihmisraunio. Töissä menin kesken päivän itkemään vessaan.

Unelmarivarista uhkailuihin

Kun Tuulin ja Jannen avoliitto päättyi keväällä 2015, Janne oli jo ehtinyt lähestyä Tinderissä ja Facebookissa Elinaa. Itse asiassa Elina oli mukana, kun Janne haki viimeisiä tavaroitaan Tuulin luota.

– Katsoin parvekkeelta, kun Janne ajoi pihaan avoautolla käsi Elinan reidellä. Jälkikäteen ajateltuna sekin oli pelaamista. Hän halusi näyttää, ettei jää yksin, Tuuli sanoo.

Elinalle Janne oli kertonut eronneensa jo kuukausia aiemmin. Seurasi ihana alku – se sama, jonka Tuuli oli elänyt pari vuotta aiemmin.

– Sanoin ystävillenikin, että on uskomatonta, miten täydellistä ja helppoa kaikki Jannen kanssa onkaan. Ihailin myös hänen avoimuuttaan ja herkkyyttään. Erottuaan Tuulista Janne kirjoitti Facebookiin, kuinka julmaa rakkaus voi olla, Elina kertoo.

Tavatessaan toisensa sekä Elinalla että Jannella oli edellisistä liitoistaan lapset. He perustivat nopealla vauhdilla uusperheen.

– Muutimme idyllirivariin. Janne vaihteli autoa ja loi unelmaelämäänsä. Ongelmat alkoivat oikeastaan heti, kun muutimme yhteen. Janne uhkaili heittää minut ulos kodistamme ja käytti myös autoa ja rahaa kiristyksen välineinä, Elina muistelee.

Ongelmista huolimatta pari meni naimisiin. Vanhempiensa maksamasta häämatkasta Elina muistaa sen, miten Janne kutsui häntä lehmäksi ja heitti sormuksella. Pari kuukautta ennen eroa Janne yksinkertaisesti lopetti puhumisen.

Syy siihen selvisi Elinalle myöhemmin. Suhde Siljan kanssa oli jo vireillä. Silja ja Elina olivat toisistaan tietämättä miehen kanssa yhtä aikaa. Janne selitti aina toiselle naiselle tarvitsevansa omaa tilaa ja lähti yökylään toisen luokse. Kuvio selvisi eräänä iltana, kun Siljan hälytyskellot alkoivat soida.

– Janne selitteli taas väsymystään, ja lähdin katsomaan, onko hänen autonsa kotipihassa. Ei ollut. Laitoin Elinalle viestiä ja kysyin, onko hän nykyään yhteyksissä Janneen.

Silja ja Elina alkoivat yhdessä selvittää asioita. Kävi ilmi, että heidän lisäkseen Janne pyöritti lähes kymmentä muuta naista. Naisilla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jannella olisi narsistisia piirteitä.

– Oli järkyttävää lopulta sisäistää, että kyseessä ei ollut pelkkä kusipää, vaan ihminen, jolla on persoonallisuushäiriö ja joka elää omassa todellisuudessaan, Silja sanoo.

Millaisia henkisiä haavoja suhteesta jäi Siljalle, Tuulille ja Elinalle? Ja miten he ovat selvinneet niistä? Lue lisää alkuperäisestä artikkelista, joka on julkaistu Me Naisissa. Juttuun on haastateltu myös terapeuttia, joka kertoo, mitkä asiat paljastavat narsistin.

Jutussa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu turvallisuussyistä.

