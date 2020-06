”Olemme sopineet, että seksielämä säilyy, vaikka kuinka väsyttäisi”– 4 naista kertoo, miten intohimo kestää yli 10 vuoden suhteessa

Me Naisten kyselyssä selvisi, ettei seksi suinkaan väistämättä muutu arkiseksi – saati olemattomaksi – pitkässäkään suhteessa

Pirkka-seksi voi tietysti olla erittäin intohimoista, mutta se ei välttämättä riitä säilyttämään intohimoa pitkässä parisuhteessa. Pidemmän päälle jotkut saattavat alkaa kaivata suhteessaan muutakin. Siksi Me Naiset kysyi hiljattain, miten ihmeessä sitä jaksaa innostua toisesta seksuaalisesti vielä vuosien jälkeenkin.

Ei se mitenkään mahdotonta ole, selvisi kyselystä. Heitä, jotka ovat onnistuneet säilyttämään intohimon, yhdistää kaksi asiaa:

Heidän välillään on läheisyyttä ja luottamusta. Lisäksi he pystyvät puhumaan seksistä hyvin avoimesti.

Nimimerkki Orkidea, 36, sanoo, että hänen suhteessaan intohimoa on riittänyt 13 vuotta.

– Läheisyyttä pitää olla – se herättää halut. Päivittäin flirttailu ja asioista keskusteleminen on kaiken perusta, Orkidea kertoo.

Tosin hänen parisuhteessaan ilta on useimmiten ainut mahdollinen ajankohta seksille.

– Kun on lapsia, ei muuta mahdollisuutta ole. Mutta silloin laitamme mielikuvituksen laulamaan. Harrastamme seksiä milloin kylppärissä pesukoneen päällä, milloin saunassa, milloin suihkussa.

Vastaajat korostavat, että lapsiperheessä aika on vain pakko ottaa jostain. Nimimerkki Onnellinen vaimo, 30, kertoo, että hänelle parisuhde on ykkösasia. Hänellä on puolisonsa kanssa kaksi alle kouluikäistä lasta, ja suhde on kestänyt kymmenen vuotta.

– Lasten tarpeet tulevat tietysti aina ensin, mutta meille parisuhde on muuten ykkösasia. Haluamme olla yhdessä tulevaisuudessakin.

Taukoja seksissä ei Onnellisen vaimon suhteessa ole ikinä ollut.

– Ei edes raskausaikoina eikä pikkulapsiarjen keskellä. Koskettelemme, kehumme ja puhumme paljon. Pienin elein saamme toisillemme olon siitä, miten haluttava ja viehättävä toinen on, mutta sanomme myös useasti päivässä rakastavamme toista. Pääsemme harvoin kahdestaan mihinkään, mutta käytämme kaiken yhteisen ajan hyödyksi. Seksiä meillä on kolme–neljä kertaa viikossa. Tuntuu, että meidät on luotu toisillemme, nimimerkki Onnellinen vaimo kertoo.

Mä siivoan keittiön ja sitten mennään makkariin

Seksologi ja psykoterapeutti Leena Hattunen puhui muutama vuosi sitten Me Naisten haastattelussa Edam-seksistä ja Roquefort-seksistä. Edam-seksi on vähän kuin Pirkka-seksiä, Roquefort-seksi puolestaan jotain enemmän.

– Siinä on jotain ekstraa, jotain erityistä. Enemmän potkua. Se on räjähtävää, pirskahtelevaa, Hattunen kuvaili.

Nimimerkki Elinan, 31, suhteessa intohimo on säilynyt eikä seksi vaikuta olevan pelkkää edamia.

Elina kertoo, että seksi on hänelle ja puolisolle ollut aina tärkeää ja myös hauskaa. Elina ja puoliso ovat kokeilleet kaikenlaista, joskus kokeilut ovat jääneet yhteen kertaan. Myös Elinan suhteessa hyvän seksin perustana on syvä luottamus.

– Uskallamme kysellä ja uskallamme vastata seksiin liittyviä asioita, toiveita ja fantasioita. Nyt kun meillä on pienet lapset, olemme erikseen sopineet, että vaikka kuinka väsyttäisi, niin meillä säilyy seksielämä. Tarvittaessa katsomme kalenterista, milloin siihen järjestetään aikaa. Seksi priorisoidaan korkealle, Elina kertoo.

Toisen kehuminen ja leikkimielinen taputtelu pepulle ovat Elinan suhteessa osa arkea – ja myös osa esileikkiä.

– Elämäntilanteemme on sellainen, että paras yllätys on ilmoittaa toiselle, että ”mene pitkään rentouttavaan suihkuun, mä siivoan keittiön ja sitten mennään makkariin”. Suunnittelemme erilaisia leikkejä ja kokeilemme leluja. Tiedämme, mistä toinen tykkää ja ajoittain keskitymme vain toisen toiveiden täyttöön. Emme pidä kirjaa, kenen vuoro on milloinkin.

Nimimerkki Nainen, 40, on myös sitä mieltä, että pitkässä suhteessa intohimo säilyy, kunhan vain ryhtyy toimeen. Hän on ollut suhteessa 20 vuotta.

– Seksiin täytyy vain ryhtyä, eikä odottaa jotain ihmeellistä tunnetta tai suurta halua. Halu tulee mukana, kun vain aloittaa. Seksille pitää myös varata aikaa.

Lisäksi hän on hyväksynyt sen, että erilaiset vaiheet ovat luonnollisia.

– Täytyy olla armollinen siinä, että välillä on kuivempia kausia ja välillä taas lempi leiskuu koko ajan.

