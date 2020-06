Salla, 30, meinasi jo luovuttaa, mutta löysi Tinderistä 26-vuotiaan sielunkumppanin – ”hän lähti keskellä yötä ajamaan luokseni”

Juuri 30 täyttänyt Salla ja Mikaela, 26, mätsäsivät Tinderissä. Jo vuorokauden kuluttua he kohtasivat kasvotusten.

Ensimmäiseksi Sallan, 30, huomio kiinnittyi profiilikuvassa näkyviin ruskeisiin silmiin, vallattomaan hiuspehkoon ja tatuoituihin käsiin.

– Hänen profiilinsa oli hyvin yksinkertainen, ja siellä oli vain yksi lause: ”Fly me to the moon”. Sinatran siteeraaminen iski kovaa, vaikka olinkin hänet oikealle heittänyt jo ennen profiilin avaamista.

Keskustelu alkoi perinteisellä kuulumisten vaihdolla ja ajatuksilla kevään koronapandemiasta.

– Nopeasti selvisi, että hän oli käyttänyt Tinderin ilmaiseksi tarjoamaa karttapalvelua ja selaillut ihmisiä Turun seudulla. Satuin osumaan hänen kilometreihinsä ns. vahingossa, Salla kertoo.

Keskustelu oli avointa heti alusta alkaen, ja puhelinnumerot vaihtuivat nopeasti.

– Laskimme, että matchista siihen, että naisystäväni oli pihassani, kului noin 25 tuntia. Puhuimme puhelimessa lähes koko vuorokauden, ja hän lähti keskellä yötä ajamaan kahville luokseni kolmen ja puolen tunnin matkan.

” Neuvoni muille on: älä etsi väkisin ihmistä suhteeseen, vaan odota, että se oikea tulee eteen.

Aamukahvit juotiin jo yhdessä

Ensikohtaaminen jännitti molempia.

– Molemmat olivat kuin haavanlehdet syysmyrskyssä. Ajattelin, että voi hitto, onpas se pitkä, ja naisystäväni oli ajatellut, että olenpa minä pätkä, Salla kertoo.

He päättivät lähteä yökahville huoltoasemalle.

– Siellä me seisoimme pahviset mukit kourassa hyvin hermostuneina. Tilanne tuntui heti silti hyvin luonnolliselta, molemmat vitsailivat toisen hermostuneisuudesta, ja juttu kulki. Aamukahvit juotiin yhdessä keittiön pöydän ääressä etäluentojen pyöriessä läppäreillä.

Salla oli ihastunut välittömästi 26-vuotiaaseen Mikaelaan (nimi muutettu).

– Ensimmäisenä kolahtivat tummat silmät ja pilke silmäkulmassa hymyillessä. Hän on myös avoin, lämmin ja sanoo asiat ääneen, on rehellinen ja kertoo myös omia mielipiteitään asioihin. Se on tärkeää minulle.

Salla ja Mikaela ovat juuri muuttaneet yhteen.

Sallan mukaan heidän persoonallisuutensa täydentävät toisiaan.

– Kun minä olen stressaantunut, hän tietää mikä auttaa ja toisin päin. Voimme olla hiljaa sen olematta kiusallista, mutta voimme myös keskustella useita tunteja tärkeistä aiheista.

Tinder yllätti iloisesti

Sallan mielestä kiinnostava Tinder-profiili syntyy, kun on oma itsensä. Kuvillakin on merkitystä: Tinderissä törmää Sallan mukaan turhan paljon esimerkiksi Snapchat-filtteröityihin kuviin.

– Ne eivät anna ihmisestä oikeaa kuvaa, ja itseäni ne eivät ainakaan houkuta. Omaan profiiliini valitsin kuvia itsestäni monissa eri tilanteissa.

Sallan profiilissa oli paljon tekstiä, koska se on hänellä luontaista. Mikaelalla oli vain yksi lause, mutta se kertoi paljon.

– Profiilit, joissa on vain pari kuvaa eikä muuta, eivät itseäni ainakaan kiinnostaneet. Profiiliin kannattaa mielestäni panostaa ja kertoa avoimesti, mitä etsii. Silloin ei kellään tule väärinkäsityksiä.

Tinderistäkin voi löytää sielunkumppanin, vaikka sitä ei Sallakaan enää olisi uskonut.

– Ennen naisystävääni törmäämistä olin heittänyt pyyhkeen jo kehään. En enää etsinyt oikeastaan mitään, ja sitten tämä upea ihminen käveli vastaan. Neuvoni muille on: älä etsi väkisin ihmistä suhteeseen, vaan odota, että se oikea tulee eteen.

Oletko sinä löytänyt elämän- tai sielunkumppanin Tinderistä? Kerro tarinasi kommenttikentässä tai lähetä se osoitteeseen: noora.valkonen@iltasanomat.fi