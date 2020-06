Mies vietti ”huikean session” kahden naisen kanssa ja lähes leijui hotellilta grillin kautta kotiin – suomalaiset paljastavat estoitta ikimuistoisimman seksikertansa

Kyselyyn vastanneet kertovat miten seksi erilaisissa paikoissa kuten baarin vessassa, autossa, luonnon keskellä tai hotellihuoneessa on tehnyt kokemuksesta mieleenpainuvan.

– Hetki oli liian täydellinen ollakseen totta, mutta totta se oli! Näin iloitsee kolmekymppinen nainen Ilta-Sanomien kyselyssä ensimmäisestä orgasmistaan.

Kysyimme, millaiset seksikokemukset ovat etenkin jääneet suomalaisten mieleen. Vastauksia tuli satamäärin.

– Hetket kesäyössä yhdessä rakkaan kanssa, mitä vaniljaisin seksi, syvät läheisyyden katseet ja kosketukset, hyvän olon tunne, joka värisee kehossa ja mielessä. Niistä koostuvat monet ihanat seksimuistot, sanoo seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Seksi erilaisissa paikoissa kuten baarin vessassa, autossa, luonnon keskellä tai hotellihuoneessa on tehnyt monelle seksistä mieleenpainuvaa.

– Samaten seksin ensikokemukset, pikainen pano ja seksi täysin tuntemattoman kanssa viehättävät ja jäävät osalle mieleen. Neuvonkin fantasioimaan, sillä seksuaalifantasioissa pääsee lähelle näitä samoja tunteita ja kokemuksia.

Hyväksyntää ja huumoria

Monia ikimuistoisia kokemuksia yhdistää huumori. Antoisa seksi on myös lähekkäin oloa, yhdessä makoilua ja alastomuutta. Ihmisyyden perustarpeiden täyttymistä.

– Tärkeää on, että tuntee olevansa täysin hyväksytty, sillä hyväksyntä on luo seksihetkiin jotain sellaista ainutlaatuista, jota ihmiset janoavat. Siksi nämä kokemukset jäävät ihmisen mieleen.

Kolmekymppisen naisenkin seksielämä sai huippunsa, kun hän pystyi uuden kumppanin kanssa vihdoin olemaan itsensä.

– Olin tullut sellaiseen pisteeseen, että pystyin hänen kanssaan olemaan 100 % rentona. Rentoutuminen yhdistettynä siihen, että mieheni rakasteli minua itsevarmasti mutta ilman painetta, sai minut tulemaan. Kun laukesin, hän kuiskasi korvaani ”olet ihana”. En ikinä unohda tätä, nainen kuvailee.

Toimiva seksi on jokaiselle omannäköistä.

– Seksiongelmia on, mutta seksi on itsessään kaunista. Me ihmiset teemme seksistä ongelmallista, niin kliseemäiseltä kuin kuulostaakin. Seksissä mukana ovat koppa ja kroppa, joten kyky heittäytyä läheisyyteen ja antautua kosketetuksi ja nähdyksi tulemiseen ovat tärkeitä. Niistä syntyy kokonaisvaltainen seksuaalinen kokemus.

Sellaista voi kutsua ”hyväksi seksiksi”.