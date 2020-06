Sanni, 23, alkoi etsiä Jodelista seksiseuraa vanhemmasta miehestä, sitten puhelimeen lävähti kuva – se oli menoa

Sanni päätyi treffeille, joilla oli kauaskantoiset seuraukset.

Sanni, 23, oli kaksi vuotta sitten loputtoman tylsistynyt seuranhakuun. Hän oli ollut kädenlämpöisillä treffeillä ja käynyt lukuisia mitään sanomattomia Tinder-keskusteluja.

– Olin svaippaillut Tinderissä useamman vuoden aika laiskasti ja ilman mitään toiveita tai tavoitteita saada sieltä mitään, etenkään parisuhdetta, hän kertoo.

– Ja no, olin ollut aika pitkään ilman seksiä.

Noihin aikoihin anonyymi sosiaalinen media Jodel oli lyönyt läpi korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Siellä kuka tahansa voi aloittaa keskustelun eri kanavilla enintään kymmenen kilometrin säteellä olevien ihmisten kanssa.

– Halusin seksiseuraksi itseäni vanhempaa, noin kolmekymppistä miestä, jolla on vahvat kädet ja tietää mitä tekee. Kirjoitin viestin läpällä, enkä vakavasti ajatellut, että siitä seuraisi jotain.

Pian viestin alle alkoi kuitenkin ilmestyä vastauksia.

Seksiseuraa haettu anonyymisti iät ja ajat

Anonyymin seksiseuran hakeminen on tullut Jodelissa entistä näkyvämmäksi parin viime vuoden aikana, vaikka sitä on ollut iät ajat. On ollut lehtien henkilökohtaista -palstaa ja kyläjuhlia.

Väestöliiton johtava asiantuntija, psykoterapeutti Heli Vaaranen kertoo, että seksiseuran avoimeen etsimiseen liittyy jännitystä ja salaisuuksia, mutta myös häpeää. Varsinkin naisilla.

– Naisen seksuaaliseen aktiivisuuteen liittyy vieläkin stigma. Hän voi tulla raskaaksi, ja jos ei ole seikkailukumppanin yhteystietoja, riskin kantaa silloin nainen, hän sanoo.

Toisaalta Vaaranen liittää pohjoismaisiin naisiin tietynlaisen seksuaalisen rentouden.

– Kyllä siihen liittyy se ajatus, että naisellakin on oikeus nauttia seksuaalisuudestaan ja kokeilla sitä.

Yhden tyypin viestit erottuivat muista

Sannin viesti alkoi kantaa hedelmää: aloituksen alle ilmestyi vastauksia, jotka olivat Kik-messenger viestipalvelun nimimerkkejä. Näin anonyymi Jodel toimii: kun jonkun kanssa haluaa keskustella yksityisesti, pitää käyttää erityistä viestisovellusta.

– Oli tiistai-iltapäivä ja pakoilin luultavimmin opiskeluhommia. Silloin loin Kik-messenger nimimerkin ja kerroin sen ketjuun, Sanni kertaa.

Lähes välittömästi hän sai noin kolme viestiä. Avaukset olivat vihjailevia, eivät mitenkään erityisiä.

Mutta pian yhden tyypin viestit erottuivat muista. Sanni kiinnitti niihin heti huomiota.

– Sitä on vaikea selittää, mutta tuli tunne, että tää tyyppi haluaa mua jotenkin enemmän. Ja että on kiinnostuneempi aidosti musta kokonaisuutena.

”Se laittoi kuvan rintakehästään”

Sanni alkoi viestittelyn anonyymin miehen kanssa. He vaihtoivat kuvia.

– Se laittoi kuvan rintakehästään, joka oli lihaksikas ja karvainen, hän muistelee.

Sanni vastasi kuvalla itsestään. Mies kysyi Sannilta, näkisivätkö he jo samana iltana, sillä hän pääsisi kymmeneltä töistä.

– Vähän säikähdin, että onpa nopeaa toimintaa, mutta suostuin.

Sanni meni puoli yhdentoista maissa osoitteeseen, jonka oli saanut anonyymistä viestipalvelusta. Ja vieläpä nimettömältä mieheltä, josta oli nähnyt vain rintakehän. Jos se todella edes kuului miehelle. Sanni mietti, mitä hän oikein oli tekemässä.

Sanni oli jo kääntymässä kannoillaan, kun mies saapui ja tervehti häntä.

– Tuli välittömästi sellainen olo, että tää ihminen ei halua mulle mitään pahaa. Mentiin asuntoon sisään, juteltiin vähän ja mentiin asiaan.

”Hyvin nopeasti vietettiinkin jo lähes kaikki yöt kahdestaan”

Yökyläily meni melko hyvin, sillä seuraavana päivänä kaksikko viestitteli ja sopi, että he näkisivät uudestaan pian.

– Ja hyvin nopeasti vietettiinkin jo lähes kaikki yöt kahdestaan, Sanni kertoo.

Ensitreffeistä on kulunut nyt kaksi vuotta. Sanni nukkuu edelleen yönsä saman miehen kanssa.

– Meillä menee nyt todella hyvin, ollaan oltu yhdessä reilut kaksi vuotta, asutaan yhdessä ja puhutaan perheen perustamisesta.

Erikoinen parisuhteen alku on kumppanuksille hyvä vitsi, vaikka se ei ole aktiivisesti puheissa.

– Paitsi että saatetaan kuittailla jotain tyyliin että ”tää oli just sitä, mitä halusinkin alun perin” viitaten toistemme ulkonäköön, Sanni kertoo.

Yksi syy onnistumiseen: Ei suuria toiveita

Pariskunta on puhunut paljon keskenään siitä, miten paljon ”epätyypillistä käytöstä” heidän tapaamiseensa liittyi. Sanni ei ollut juurikaan harrastanut baarista pokattuja yhden yön suhteita, ei myöskään hänen miehensä.

– Mun mielestä yksi onnistumisemme ehdoton tekijä oli se, ettei kummallakaan ollut suuria odotuksia tai toiveita. Aivan ilman mitään huomattiin, että molemmat tuntevat vetoa toisiinsa ja nautimme toistemme seurasta.

Väestöliiton Heli Vaaranen ei ihmettele Sannin ja hänen nykyisen avomiehensä romanssin käänteitä.

– Voiko olla parinetsintää ilman, että on kiinnostunut seksuaalisesta yhteensopivuudesta? hän kysyy.

– Ei voida välttämättä puhua eriytyneistä tarpeista: että etsii vain seksiseuraa tai elämänkumppania.

Kun ihmiset tutustuvat niin eri lailla, seksuaalisesti aktiivisille henkilöille on tärkeää tutustua seksuaaliseen yhteensopivuuteen aika reippaallakin tahdilla.

– Hyvä parisuhde on kuin seikkailu, eikö niin?

Sannin nimi on muutettu.

