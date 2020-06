Miehen erikoinen ehdotus jäädytti seksin: ”En pystynyt sitä pokalla tekemään”

Omista seksiä koskevista mieltymyksistä saa ja on hyväkin puhua. Toista ei silti koskaan saa painostaa.

Vaikka toinen ehdottaisi mitä, omia rajoja ei koskaan tarvitse rikkoa.

– Kumppanini pyysi minua puhumaan tuhmia. Menin aivan lukkoon, en tiennyt, mitä sanoa. Fiksuna tyttönä sanoin vain: ”Ööh, tuota, hmm, annas kun mietin”, kuvailee parikymppinen nainen Ilta-Sanomien seksi- ja parisuhdekyselyssä.

Kysyimme, millaisia kiusallisia ehdotuksia lukijat ovat saaneet ja miten he ovat niihin suhtautuneet.

Kokemukset vaihtelevat. Osaa partnerin ehdotukset ovat innostaneet, osa ei ole tuntenut uusiin kokeiluihin mitään vetoa.

– Kaikki mitä nykyinen kumppani on ehdottanut, on pienen harkinnan jälkeen kuulostanut kiinnostavalta ja on ollut toteuttamisen arvoista, sanoo 49-vuotias nainen.

– Ei ole ollut mitään niin kiusallista ettenkö olisi voinut todeta, että ”joo, kokeillaan vain!”. Minä se taidan kiusallisempia ehdotuksia tehdä, mutta onneksi mies on yhtä avoin. Eikä siinä sen kummempaa, sitten kokeillaan. Välillä on kamalaa räpeltämistä, välillä todetaan, että tämähän on kivaa, kertoo puolestaan 29-vuotias nainen.

Ei mikään ole ollut kiusallista, sanoo 33-vuotias nainen.

– Olen syttynyt kaikista aviopuolisoni ehdotuksista ja ihanaa meillä on ollut. Myös omat ehdotukseni on otettu ilolla vastaan. Aviopuolisoni tosin toivoisi, että kertoisin vielä enemmän omista toiveistani ja haluistani.

”Suklaata jalkoihin”

Ehdotuksia on sadellut laidasta laitaan, erikoisesta pukeutumisesta ulkona rakasteluun.

– Illalla käveltiin kotiin ja mieheni ehdotti seksiä toisten takapihan nurmikolla. En uskaltanut. – Nainen, 30

– Suuseksiä. En ollut tuolloin valmis koska siihen aikaan en ollut sinut oman kroppani kanssa. – Nainen, 58

– Kiusallisinta on ollut se, että laittaisin sulanutta suklaata jaloilleni ja hän nuolisi sen pois. Hän tietää, miten paljon kammoksun jalkoja, varsinkin seksuaalisessa yhteydessä. – Nainen, 27

– Kumppanini halusi, että kasvatan ”puskan” ilman mitään trimmausta. Tein sen hänen mielikseen ja inhosin sitä koko ajan. Ajelin ”puskan” pois heti kun olimme olleet yhdynnässä kerran. – Nainen, 40

– Kumppani ehdottaa usein peppuseksiä, mutta en ole siihen suostunut enkä suostu. Usein vetää fiiliksen alamaihin ja akti jää kesken tai menee maku koko hommasta. – Nainen, 35

– Mieheni haluaisi minun käyttävän hieromasauvaa itseeni tai häneen. En ole vielä suostunut, se on minun oma leluni. – Nainen, 38

– Peniksen kutsuminen nimellä Pikku-Lasse. Hetken hiljaisuuden jälkeen totesin, että en pysty sitä pokalla tekemään. – Nainen, 30

Sitomista ja muutakin raisumpaa on ehdoteltu.

Roolileikkejä

26-vuotias nainen houkuteltiin roolileikkiin, jossa hän esittää opettajaa koulussa.

– Pitihän sitä kokeilla. En itse kiihottunut siitä, mutta kumppani tykkäsi. Ei se ehkä ollut kiusallista kuitenkaan.

23-vuotias nainen sai yllättävän ehdotuksen ylioppilaaksi tulon jälkeen.

– Että pitäisin ylioppilaslakkia päässä seksin aikana.

Muutkin ovat saaneet ehdotuksia erikoisesta pukeutumisesta.

– Minulle on ehdotettu tuulihousujen käyttöä seksin aikana siten, että niihin on tehty aukko. Kieltäydyin. – Nainen, 44

Kimppakivaa?

Moni on saanut ehdotuksen ryhmäseksistä.

– Epäröin, joten emme ehtineet palata aiheeseen. Jäin kuin nalli kalliolle. – Mies, 50

– Ei oo mun juttu ja en suostunut. Toinen oli se, että hän halusi katsoa pornoa samaan aikaan kun hoiteli minua. Vähän oli kiusallinen fiilis. – Nainen, 49

Kolmas osapuoli on meinannut tulla mukaan toisellakin tavalla.

– Mies pyysi, että saisi kutsua minua Veeraksi. Se oli entisen vaimon nimi. – Nainen, 57

Joskus uusi kokeilu voikin olla ennakoitua ihanampaa. 29-vuotias nainen sai ehdotuksen seksin harrastamisesta peilin edessä.

– Se oli kiusallista oman epävarmuuteni takia koska en pitänyt itseäni viehättävänä. Suostuin kuitenkin ja totesin nauttivani siitä suuresti. – Nainen, 29

Ehdottaisipa jotain!

Seksi voi joskus tuntua kehnolta sen takia, että kumppaneilla on eri toiveet petipuuhista. Avainasemassa paremman seksielämän saavuttamisessa on keskusteleminen.

Moni kyselyyn vastannut sanoo, että kiusallista on pikemminkin se, että toinen ei koskaan ehdota mitään.

– Minua ärsyttää kumppanin jatkuva passiivisuus. Hän ei myöskään halua kertoa, miten haluaisi minun häntä koskettavan, sanoo 46-vuotias mies.

– Puolisoni on hyvin konservatiivinen, ei mitään. Ehdottaisipa joskus jotain! avautuu 48-vuotias nainen.

Kumppanille voi olla vaikea puhua omista mieltymyksistä. Omien toiveiden ja tarpeiden sanoittamista voi silti harjoitella.

– Kannattaa myös miettiä, mikä estää toteuttamasta seksiin liittyviä haaveita tai miksi niistä on vaikea kertoa. Se voi juontaa juurensa esimerkiksi siitä, että ei ole kokenut suhdetta tai tilannetta riittävän turvalliseksi, sanoi seksologi Tiina Vilponen tässä jutussa.

Omia rajoja ei tarvitse rikkoa

Erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen muistutti, ettei kumppani saa koskaan painostaa toista tekemään jotain sellaista, mikä ei tunnu itsestä hyvältä. On eri asia, että uudet kokeilut ujostuttavat, kuin se, että kokeilu rikkoo selkeästi omia rajoja.

– En ole kokenut mitään ehdotusta kiusalliseksi. Ihmiset tykkäävät ja syttyvät erilaisista asioita, joten en pidä oikeastaan mitään outona ehdotuksena. Rajani menee kuitenkin pissa- ja kakkaleikeissä sekä varpaitten nuolemisessa, parikymppinen nainen sanoo.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 16.9.2019.