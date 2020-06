”Meillä ei toiminut arki eikä seksi” – naiset kertovat, mitä apua he saivat parisuhdeterapiasta

Pariterapiaan lähteminen ei välttämättä ole helppoa, mutta usein se kannattaa. Saija, Linda ja Oona kertovat, miten terapia vaikutti heidän suhteeseensa.

”Mikään ei toiminut – ei vuorovaikutus, arki eikä seksi.” Näin kuvailee Saija, 44, parisuhdettaan.

Linda, 35, on käynyt puolisonsa kanssa pariterapeutin pakeilla jo kahdesti. ”Ensimmäisellä kerralla menimme terapiaan pettämisen vuoksi, toisella kerralla raskaan elämäntilanteen takia”, hän kertoo.

Pariterapiaan hakeutumisen tavallisimpia syitä ovat vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, riitely, kumppanista etääntyminen ja erilaiset parisuhteen kriisit uskottomuudesta lapsettomuuteen.

Usein pariterapiaan hakeudutaan myös elämän suurissa muutoskohdissa, kuten perhettä perustettaessa tai eläkkeelle jäämisen aikoihin.

Tutkimusten mukaan pariskunnat tulevat terapeutin vastaanotolle usein liian myöhään, keskimäärin vasta sitten, kun vakavista suhteen ongelmista on kärsitty jo kuusi vuotta. Me Naisten aiemmin haastattelemien psykoterapeuttien mukaan tilanne on kuitenkin parantunut ja nykyään parit tulevat terapiaan entistä aiemmin.

Terapiaan kannattaa mennä viimeistään silloin, kun pari ei enää itse löydä keinoja ongelmien selvittämiseen.

”Koimme, ettemme enää kaksin pystyneet ratkaisemaan haasteitamme, vaan tarvitsimme jonkun ulkopuolisen neuvoa ja ohjeistusta”, Oona, 23 kertoo.

Pyysimme hiljattain Me Naisten lukijoita kertomaan, millaisia oivalluksia he ovat kokeneet pariterapiassa. Tässä jutussa Saija, Linda ja Oona kertovat opeistaan. He esiintyvät jutussa nimimerkeillä.

”Opimme kertomaan tarpeistamme niin, että toinen ymmärtää”

Kaikkein herkimmin pariterapiaan hakeudutaan seksuaaliongelmien vuoksi. Puhumattomuuteen monet eivät sen sijaan ymmärrä pyytää neuvoja. Puolisot odottavat usein toisen ymmärtävän sanattomia viestejä.

Neljä vuotta kumppaninsa kanssa seurustellut Oona, 23, kertoo pariterapian opettaneen parempaa kommunikaatiota.

– Opimme sanoittamaan toiveitamme ja tarpeitamme toisillemme niin, että toinen ymmärtää ne. Aikaisemmin olimme viestineet tavoilla, jotka eivät olleetkaan toisen ”aaltopituudella” ja teimme aina vääriä tulkintoja.

Pariskunnan suhteen taustaongelmia olivat Oonan kumppanin masennus ja Oonan entisten suhteiden traumat, jotka heijastuivat nykyiseen suhteeseen.

– Terapia jännitti aluksi, vaikka yksilöterapia oli meille molemmille jo tuttua. Terapeutti oli kuitenkin erittäin lämmin. Kävimme läpi aiempia kokemuksiamme muissa suhteissa, ajatuksiamme parisuhteesta ja pohdimme, mikä on itselle ja toiselle tärkeää.

Pariskunta oppi terapiassa konkreettisia menetelmiä ristiriitojen ratkaisuun. Oona uskoo, että kipuilua olisi jatkunut tarpeettoman pitkään ja suhde olisi päättynyt eroon, ellei pariskunta olisi lähtenyt korjaamaan kommunikaatiovaikeuksiaan.

– Terapiassa oppi ymmärtämään paremmin toisen näkökulmia. Pääsimme myös hahmottamaan omia pelkojamme ja ajatusvääristymiä, jotka aiheuttivat konflikteja.

”Neljännellä kerralla itkettiin ja huudettiin Teamsissa”

44-vuotias Saija hakeutui kumppaninsa kanssa pariterapiaan tänä keväänä. Koronatilanteen vuoksi terapia järjestettiin etänä Teams-palvelun kautta.

– Keskustelu pysyi asiallisena ensimmäiset kolme kertaa, neljäntenä päästettiin kirosanoja, itkettiin ja huudettiin Teamsissa. Kokemus sekin!

Saijan mukaan terapia oli hyödyllinen kokemus, sillä objektiivinen kolmas osapuoli auttoi pariskuntaa havaitsemaan ongelmat omassa käytöksessään.

– Kahdestaan asioista vain riideltiin ja riehuttiin, mutta terapiassa niitä ratkaistiin järjellä. Hyvä terapeutti on rohkea ja sanoo suoraan loukkaamisen uhallakin, jos toinen puolisoista leikkii marttyyria tai esittää liikoja vaatimuksia suhteelle.

Pariterapiassa ei Saijan mukaan keskitytty pelkästään suhteen negatiivisiin puoliin. Yksi tärkeimmistä hetkistä oli hänen mukaansa se, kun molemmat saivat kertoa ääneen, mitä hyvää suhteessa on.

– On tarpeellista kuulla toisen sanovan kolmannelle osapuolelle hyvää parisuhteesta ja puolisostaan.

”Aikaistimme jo peruttuja häitämme”

Linda, 35, on ollut kumppaninsa kanssa yhdessä 13 vuotta. Pariskunta on hakeutunut terapiaan kahdesti, ensimmäisellä kerralla pettämisen vuoksi, toisella kerralla raskaan elämäntilanteen takia.

– Keskustelimme terapiassa ongelmistamme, riidoistamme, kommunikoinnistamme, lapsuudenperheidemme painolastista, arjen työnjaosta ja hellyyden osoittamisesta.

Terapiakokemukset olivat Lindan ja hänen puolisonsa parisuhteen kannalta menestys.

– Ymmärsimme puhumisen tärkeyden, ja opimme ottamaan sen päivittäiseksi osaksi suhdettamme. Ensimmäisellä kerralla terapia oli niin toimiva, että aikaistimme jo peruttuja häitämme. Toisellakin kerralla selvisimme yli mahdottomalta tuntuvasta elämänvaiheesta, Linda kertoo.

– Niin kauan kuin molemmilla on aito halu tehdä töitä suhteen eteen ja kumpikin haluaa toiselle hyvää, voi hyvinkin vaikeista asioista selvitä, ja se voi vahvistaa suhdetta.

Oliko terapiasta apua ruuhkavuosien keskellä olevalla Hannalle, 37? Entä miten terapia helpotti Niinan, 33, eroprosessia? Lue koko juttu Me Naisten sivuilta.

Lue myös:

Näyttelijä Outi Nevanlinna tajusi terapiassa, että kumppani oli narsisti: ”Miehen tapa käsitellä minua oli jotain aivan hirveää”

4 asiaa, jotka jokaisen psykoterapiaa harkitsevan pitäisi tietää: ”Käänteentekevä vaihe oli, kun tajusin, etten kertonut oikeita asioita”

Terapeutti Tommy Hellsten joutui 14-vuotiaana vanhempiensa pannuhuoneterapeutiksi – sillä oli kauaskantoiset seuraukset

Sinkkunainen kokeili seksiterapiaa ensimmäistä kertaa elämässään – samalla selvisi, mikä on nautinnon edellytys