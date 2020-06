Naiset kertovat rehellisesti, millaista on, kun ei ole koskaan seurustellut

Me Naiset kysyi kokemuksia lukijoilta, jotka eivät ole koskaan seurustelleet, ja kokosi vastausten pohjalta kuusi erilaista tarinaa.

Kuusi naista kertoo myös, mikä on parasta siinä, ettei ole koskaan ollut parisuhteessa.

Jos aikuinen ei ole koskaan seurustellut, onko se automaattisesti merkki jonkinlaisista ongelmista? Ei tietenkään.

Tällaisiin ennakko-odotuksiin saattaa kuitenkin joutua törmäämään, mikäli on ollut aina sinkku. Me Naiset kertoi aiemmin Jonna Joutsenesta, 28, joka ei ole koskaan ollut vakavassa parisuhteessa. Jonna kipuili sinkkuuttaan, kunnes tajusi, että asiasta tehdään usein liian suuri numero. Muutama vuosi sitten hän alkoi arvostaa sinkkuuttaan.

Me Naiset kysyi kokemuksia lukijoilta, jotka eivät ole koskaan seurustelleet, ja kokosi vastausten pohjalta kuusi erilaista tarinaa. Niissä naiset kertovat, mitä hyviä puolia seurusteluhistorian puuttumisessa on.

1. ”En ole tavannut ihmistä, jonka vuoksi haluaisin uhrata itsenäisyyteni”

Nimimerkki Sanna, 31, kertoo, että seurustelu ei ole koskaan tuntunut hänelle ”omalta jutulta”. Muutaman pettymyksen ja muiden ongelmaisten parisuhteiden sivusta seuraamisen vuoksi seurustelu ei kiinnosta häntä.

– Vaikka toisen kanssa voisikin olla mukavaa ja sitä on joskus nuorempana ehkä kaivannutkin, ei ole sattunut eteen sellaista ihmistä jonka vuoksi haluaisin uhrata vapauteni ja itsenäisyyteni, Sanna kertoo.

Sannan mukaan yksin elämisessä parasta on vapaus ja itsenäisyys. Hän kertoo voivansa elää arkea juuri niin kuin haluaa. Joskus Sanna ajatteli sinkkuuden olevan huono asia, mutta vanhempana hän on todennut, ettei tarvitse seurusteluhistoriaa.

– Muutamaa pettymystä lukuun ottamatta olen enimmäkseen säästynyt huonoilta kokemuksilta, vääriltä ihmisiltä ja typerältä draamalta.

2. ”Seurustelemattomuudessa ei ole huonoja puolia”

– Olin nuorena ujo ja minut torjuttiin monesti, mikä söi valtavasti itsetuntoa. Kotona asiat olivat huonosti ja vanhempani olivat turhan tiukkoja suhteeni.

Näin kertoo 22-vuotias Riikka. Hän kertoo olleensa kouluaikana kolmen vuoden tekstiviestisuhteessa pojan kanssa. Riikan tunteet olivat voimakkaat, mutta suhde ei koskaan edennyt seurusteluksi asti.

Riikka ei kuitenkaan koe, että seurustelemattomuudessa olisi mitään huonoja puolia.

– Olen kypsynyt itsekseni ja olenkin siksi hyvin itsenäinen. Elämäni on ollut paljon vapaampaa kun parisuhde ei ole ollut pehmentämässä päätä.

3. ”Ikisinkkuna todellakin tulee toimeen omillaan”

Heidi, 30, kertoo, ettei ole koskaan tavannut ihmistä, joka olisi ollut valmis sitoutumaan juuri häneen. Hänellä on ollut useita huonoja kokemuksia miesten kanssa.

– Ne kokemukset ovat nujertaneet itseluottamusta, sekä luottamusta toisia kohtaan, ja siksi on vaikea edes altistaa itseään tilanteisiin, jotka voisivat parisuhteeseen johtaa. Koen hyvin vahvaa riittämättömyyden tunnetta ja valitettavasti tunnen, etten kelpaa tällaisenä kuin olen.

Heidi kertoo haaveilevansa hyvästä parisuhteesta ja perheestä, mutta on ylpeä siitä, miten itsenäinen hän on sinkkuutensa ansiosta.

– Se, että aina on elänyt yksin, on kasvattanut omalla tavalla vahvan ja pärjäävän naisen. Mielestäni aikuisen pitää osata olla yksin, eikä kaikessa olla riippuvainen toisesta ihmisestä. Näin ikisinkkuna sitä todellakin tulee toimeen omillaan.

4. ”Kipinän löytäminen on haastavaa hiljaiselle”

Piia, 30, kuvailee, miksi on pysynyt sinkkuna koko ikänsä:

– Uusiin ihmisiin tutustuminen on henkisesti todella rankkaa, kun elää elämäänsä erityisherkkänä. Vieraiden ihmisten seurassa hiljainen ihminen herättää kiusaantumista ja sen niin kutsutun kipinän löytäminen on haastavaa.

Sinkkuudessa parasta Piian mukaan on se, että saa tehdä ja elää juuri niin kuin itsestä tuntuu hyvältä.

– Ei ole ilmoitusvelvollinen tulemisista tai menemisistä kenellekään ja on vastuussa vain itsestään, hän sanoo.

5. ”Saan päättää elämästäni itse”

30-vuotias Viivi ei ole vielä koskaan löytänyt sopivaa kumppania. Hän myöntää olevansa arka lähestymään kiinnostavia ihmisiä. Hän ei keksi sinkkuudesta yhtäkään huonoa puolta, vaan nauttii siitä, että saa päättää elämästään itse ja tehdä äkkinäisiäkin päätöksiä ja ratkaisuja.

– Olen muun muassa muuttanut kuukauden varoitusajalla töihin ulkomaille. Välillä olen erakoitunut ja välillä tavannut niin paljon eri ystäviä kun suinkin ehdin.

6. ”Ihania seksisuhteita ei olisi tullut koettua varattuna”

Siiri, 36, kertoo deittailleensa ja kokeneensa lyhyitä romansseja, mutta varsinaisessa parisuhteessa hän ei ole ollut.

– Neitsyyden menetin 21-vuotiaana, sitten meni vuosia ilman miehiä. Minulla on yksi tytär. Olin tyttäreni isän kanssa, kun hän sanoi, että tämä meidän ”juttu” ei ollutkaan seurustelua.

Siiri tunnustaa kaipaavansa romantiikkaa ja hellyyttä, mutta hän löytää sinkkuna vietetyistä vuosista myös hyviä puolia.

– Minulla on ollut paljon erilaisia ihania seksisuhteita. Niitä ei olisi tullut koettua varattuna.

