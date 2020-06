Mari ja Antti sallivat toisilleen avioliiton ulkopuolisen seksin – kumpikin saa nyt muualta jotain, mitä puoliso ei voi antaa

Ero näytti väistämättömältä kun Mari ihastui naiseen ja Antti työkaveriinsa. Pariskunta päätti toisin.

– Minun oli niin helppo rakastua mieheen. Kaikki iloitsivat siitä rakkaudesta, eikä minun tarvinnut selitellä kellekään mitään. Olin tavallaan onnistunut, rakastunut oikein yhteiskunnan silmissä, sanoo nelikymppinen Mari.

Mari jakaa tarinansa Paula Tiessalon ja Aune Karhumäen uutuuskirjassa Parisuhdepäivitys – Uudet säännöt rakkaudelle (Atena). Teos kertoo normeista ja käsityksistä, jotka ohjaavat suhteiden muodostumista.

Vallitseva käsitys rakkaussuhteista perustuu vahvasti ajatukseen kahden ihmisen välisestä parisuhteesta, johon ei kuulu seksuaalisestikaan muita. Tunteet ja halut eivät kuitenkaan aina noudata tätä. Marikin etsi sinkkuna kumppanikseen naista, mutta päätyi rakastumaan mieheen.

” Rakkaudelliset tunteet ja teot toisia ihmisiä kohtaan eivät ole koskaan väärin, kunhan niitä ei tehdä salaa kumppanien selän takana. – Mari

Kriisin kautta avoimeen suhteeseen

Mari tapasi Antin työpaikallaan. Suhteen alkua leimasi ystävyys ja rehellisyys: Mari kertoi olevansa biseksuaali, Antti hetero.

Tunteet syvenivät rakkaudeksi, ja Antti ja Mari perustivat perheen. Yksiavioinen, aivan tavallinen lapsiperhe-elämä vei mennessään.

Kun Mari pulpahti kuopuksen kouluun mennessä ulos äidin roolistaan, hän huomasi ajautuvansa identiteettikriisiin. Sen myötä pintaan nousi tarve kokea eroottinen ja romanttinen yhteys naiseen. Suhde Antin kanssa ajautui kriisiin.

Antti päätti katsoa rauhassa, mihin Marin kipuilu johtaa. Hän oli valmis avaamaan suhdetta, mutta hän ei kuitenkaan löytänyt sopivia sanoja siitä puhumiseen. Oli helpompaa olla hiljaa.

Sitten Mari rakastui naiseen, ja suhde vei mennessään. Antti jäi arkea pyörittämään, mutta ihastui pian työtoveriinsa.

Kun pariskunta pystyi vihdoin keskustelemaan asiasta, he totesivat, että rakkaus, ystävyys ja kumppanuus vanhempina eivät olleet kadonneet mihinkään.

– Oli hyvä sanoa ääneen, miksi muut ihmiset olivat tärkeitä ja mitä sellaista he tarjosivat, jota parisuhteessa ei ollut mahdollista saada. Marille hänen muut kumppaninsa toivat naisen romanttista ja seksuaalista huomiota, jota hän ei Antilta voinut saada. Antti puolestaan jakoi naisystävänsä kanssa itselleen tärkeän harrastuksen, joka ei Maria kiinnostanut lainkaan, kirjan tekijät kertovat.

Eroamisen sijaan Antti ja Mari päättivät valita toisen tien: he sallivat toisilleen parisuhteen ulkopuolisen seksin ja kumppanit.

Paula Tiessalo on terveystoimittaja ja seksuaalineuvoja, Aune Karhumäki psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Uudessa kirjassaan he avaavat sitä, mistä monisuhteisuudessa on kyse.

Selvät rajat suhteelle

Käytännön keskusteluissa Mari ja Antti sopivat suhteen rajoista, kuten ajankäytöstä ja muun muassa siitä, että toisia kumppaneita ei tuoda parin yhteiseen kotiin.

Yksi tärkeimmistä sopimuksista oli, että seksiä saa harrastaa muiden kanssa, mutta siitä ei tarvitse erikseen kertoa. Sen sijaan mahdollisesta eroamishalusta tai halusta jakaa arki jonkun muun kanssa pitää kertoa.

Marin mukaan monisuhteessa eläminen on lisännyt lempeyttä, empatiaa ja ymmärrystä kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Antti puolestaan tunnistaa olevansa aiempaa suorempi ja rehellisempi puheissaan. He ovat myös vapaampia kuuntelemaan omia tarpeitaan ja toimimaan niiden mukaisesti.

Yleisempää kuin luullaan

Marin ja Antin tarina kuvastaa kirjailijoiden mukaan sitä, että suhteiden moninaisuus on yleisempää kuin mitä olettaisimme. Perinteisestä mallista poikkeaviin suhteisiin liittyy silti yhä ennakkoluuloja.

– Yleisimpiä ennakkoluuloja on ajatus siitä, että eri tavoin monisuhteiset ihmiset olisivat sitoutumiskyvyttömiä tai haluaisivat vain poimia rusinat rakkauspullasta. Nämä eivät pidä paikkansa lainkaan. Kun ihmissuhdekokonaisuudessa on useampia ihmisiä, on sen osapuolten pakko keskustella suhteen oikeuksista ja velvollisuuksista. Monisuhteiset jos ketkä, ovat suhteissaan erittäin sitoutuneita ja vastuullisia, Paula Tiessalo sanoo.

Väärät ennakkoluulot saattavat kummuta siitä ”parisuhdesadusta”, jota yhteiskunta kertoo.

– Siihen kuuluu ajatus, jonka mukaan oikea, toimiva parisuhde on aina intiimi ja eroottinen suhde. Muunlaiset perheisyyden, läheisyyden ja intiimiyden motivoivat rakkaussuhteet – seksillä tai ilman – ovat kummallisia, Aune Karhumäki sanoo.

Parisuhteen ajatellaan olevan tiukasti kahden kauppa.

– Ja kaikki sen rajojen yli rönsyilevät tunteet, tarpeet ja halut ovat sille uhka. Tämä rönsyily voi tuntua pelottavalta koska se ei ole hallittavissa. On helpompaa ajatella, että rakkaus puettuna perinteisen parisuhteen raameihin pysyisi jotenkin kontrollissa. Mutta eihän se pysy: siitä kertovat eroamistilastot ja pettämisen yleisyys.

Pysähtyminen kannattaa

– Kun on kaksi suuntaa mistä on kiinnostunut, on hirveän ahdistavaa jos joku yrittää pitää sua lieassa, että nyt sun pitää valita jompikumpi, Mari sanoo kirjassa.

Mitä voisi tehdä, jos kokee olevansa jumissa perinteisessä kahdenvälisessä suhteessa?

Kysymykseen on Tiessalon mukaan mahdotonta antaa yhtä selvää vastausta. Jokainen ihminen ja jokainen parisuhde on omanlaisensa.

– Yleisesti ottaen kaikkien ihmisten, jotka ovat minkäänlaisissa suhteissa, olisi hyvä välillä pysähtyä miettimään tekeekö suhde onnelliseksi. Tämä vaatii rehellistä omiin tunteisiin ja tarpeisiin tutustumista, vastuun ottamista omista tunteista ja tarpeista.

Parisuhteen solmuihin löytyy paljon erilaisia opaskirjoja, ja apua on tarjolla myös asiantuntijoiden vastaanotoilla sekä muun muassa Parisuhdekeskus Katajan, Seta ry:n, Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksen, Sexpon ja Väestöliiton nettisivuilla.

Parisuhde projektina

Nykyihmisellä on enemmän valinnanvapauksia kuin edellisillä sukupolvilla. Vapaus voi toisaalta lisätä parisuhteisiin liittyviä paineita: miten tehdä ”oikeat” valinnat niin, että näyttää muidenkin silmissä hyväksyttävältä?

Voi olla helpompaa elää normien mukaan, vaikka tunteet sanoisivat muuta. Suhdettakin saattaa olla paine suorittaa, tehdä siitä projekti.

– Ehkä koronan aiheuttamasta pakollisesti pysähtymisestä voisi ottaa jotain opiksi, ja miettiä, onko jatkuva kiire ja suorittaminen ja kalenterin täyttäminen sellaista elämää, joka tekee onnelliseksi. Vai voisiko pysähtyä, tutustua itseensä ja kohdata kumppani aidosti. Kysyä, mitä meidän suhteellemme kuuluu ja minne me olemme menossa, Tiessalo pohtii.

Moninaiset suhdevalinnat voivat auttaa tunnistamaan itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita, kuten ihmissuhteiden solmimiseen liittyviä ”käsikirjoituksia”.

– Toisenlaiset valinnat saattavat auttaa havaitsemaan sekä sokeita pisteitä että vahvistaa jo olemassa olevan suhteen toimivuutta, kun omia suhdevalintoja voi tarkastella vaihtoehtojen valossa, Karhumäki sanoo.

Rohkeus elää

Parisuhdepäivitys antaa tietoa monisuhteisuudesta ja avoimista suhteista sekä tarjoaa esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat saaneet suhteensa toimimaan.

Tiessalo ja Karhumäki keräsivät teokseensa lukuisia eri-ikäisten suomalaisten suhdekokemuksia ja -näkemyksiä. Ihmisten kyky ”keksiä luovia ratkaisuja omiin ihmissuhdekokonaisuuksiinsa” yllätti.

– Heidän nöyryytensä rakkauden rönsyilevyyden ja inhimillisten muuttuvien tunteiden edessä. Heidän rohkeutensa elää omanlaistaan elämää, Tiessalo sanoo.

Miten Mari ja Antti onnistuivat?

– Olemalla raadollisen rehellisiä omille tunteillemme ja uskaltamalla puhua niistä, Mari vastaa Tiessalon välityksellä.

– Puhuimme paljon myös siitä, mikä meidän kahden välillä on hyvää ja toimivaa, ja mitä emme halua heittää pois. Minä ajattelen niin, että rakkaudelliset tunteet ja teot toisia ihmisiä kohtaan eivät ole koskaan väärin, kunhan niitä ei tehdä salaa kumppanien selän takana.