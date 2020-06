Koronakevät mullisti Tinderin – näin seuraa hakevien ihmisten käytös muuttui

Keskustelut Tinder-nettideittailusovelluksessa ovat koronan myötä neljänneksen pidempiä kuin aiemmin. Muut luvut ovat räjähtäneet, mutta maksullisen palvelun käyttö ei, mikä vaikeuttaa yrityksen tilannetta.

Koronakevät on mullistanut Tinderin ja nettideittailun. Kansainvälinen nettisovellusjätti Tinder kertoo, että maaliskuun 29. päivänä ihmiset käyttivät sovellusta enemmän kuin koskaan. Yhteensä käyttäjäkuvakkeita pyyhkäistiin oikealle tai vasemmalle – jatkoon tai ei – yli kolme miljardia kertaa, mikä on lähes puolet maapallon väkiluvusta.

Tinder kuvailee olevansa kuin virtuaalinen italialainen katu, joka täyttyy parvekkeelta toinen toisilleen huutelevista ja laulavista ihmisistä, jotka eivät poikkeustilojen vuoksi voi tavata toisiaan fyysisesti.

Yhtiö ei valitettavasti kerää dataa, jossa Suomen markkinat näkyisivät eriteltynä, kertoo yhtiötä edustava Anders Ruotsista. Sen sijaan kansainväliset luvut kertovat väentungoksesta puhelimenruutujen äärellä.

Maaliskuun puolivälin jälkeen käyttäjät ovat keskustelleet kansainvälisesti 20 prosenttia tavallista enemmän ja keskustelut ovat olleet 25 prosenttia pidempiä kuin aiemmin.

Ihmisillä on suuri tarve vuorovaikutukseen poikkeusaikanakin. Rakkautta etsivillä on sen sijaan ollut poikkeusaikana sangen pienet todennäköisyydet kohdata arkitoimissa se oikea, joka saa sukat pyörimään jaloissa, joten nettideittailun maailmaan on hakeuduttu ahkerasti.

Tinderin mukaan käytös on ollut toisenlaista: profiilien esittelyteksteissä on vedottu ihmisiin, jotta nämä pysyisivät kotona turvassa, sekä muistutettu käsienpesusta ja puhuttu paljon vessapaperista.

– Epidemia muuttaa myös keskustelujen sävyä alueilla, joihin tauti on iskenyt pahiten. Ihmiset käyttävät esittelytekstejään yhä enemmän osoittaakseen huolta toisistaan (”Miten voitte?”) sen sijaan, että he jakaisivat henkilökohtaisen mottonsa, Anders kirjoittaa.

Yhtiö perustettiin 2012 Yhdysvalloissa, ja käyttäjiä on nyt 190 maassa. Sovellus on asennettu yli 340 miljoonaa kertaa, ja niin sanottuja matcheja on tapahtunut yli 43 miljardia. Match syntyy, jos molemmat sovelluksen käyttäjät ovat tykänneet toistensa profiileista. Käyttäjistä puolet ovat 18–25-vuotiaita.

Tinder on maailman tuottoisin sovellus, jos pelejä ei oteta huomioon.

Sovelluksessa itsessään on korona-aiheisia muistutuksia, joissa kehotetaan ihmisiä noudattamaan maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeita ja pitäytymään tapaamasta uusia ihmisiä. Käyttäjille näkyvin muutos on ollut aiemmin maksullisen Passport-ominaisuuden kaikille ilmaiseksi käyttöön antaminen huhtikuussa. Sen avulla ihmiset voivat nettideittailla myös kaukana muissa maissa olevien ihmisten kanssa. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa palvelun on ottanut käyttöön joka viides Tinder-käyttäjä ja Intiassa joka neljäs.

Taloudellisesti tilanne on yritykselle kuitenkin haastava, koska suurin osa sen tuloista tulee kuudelta miljoonalta Gold-paketista maksavalta käyttäjältä. Paketteja ostetaan nyt aiempaa vähemmän, toimitusjohtaja Elie Seidman sanoi BBC:n haastattelussa.

– (Yhdysvaltojen) työttömyysluvut ovat raskasta katsottavaa. Olen todella huolestunut siitä, mitä tapahtuu yhteiskunnallemme taloudellisesti, ja miten se vaikuttaa niin moniin käyttäjiimme.