Nainen palasi yllättäen kotiin keskellä päivää – odottamaton näky makuuhuoneessa oli musertava

Uskottomuudessa on kyse suhteen sopimuksen tai oletetun sopimuksen rikkomisesta. Se voi satuttaa pahasti.

Olin noin 20 vuotta sitten suhteessa kauniin, erittäin älykkään naisen kanssa. Hän opiskeli ja piti siinä samalla liikettä äitinsä kanssa. Eräänä lauantaina oli tarkoitus mennä yhdessä katsomaan omakotitaloa. Perjantai-iltana hän ilmoitti, että hänen siskonsa tulee miehensä kanssa muuttamaan hänen tavaroitaan. Ja minun piti kysyä, eroammeko?Myöhemmin kuulin, että hän oli pettänyt koko suhteemme ajan.

Näin kertoo eräs mies jutussamme, jossa käsittelimme kokemuksia petetyksi tulemisesta.

Niin tuttua, sanovat monet. Pettäminen jättää aina jälkensä.

”Tuntui pahalta”

Eräs nainen muistelee kevättä, jolloin hän oli 22-vuotias ja raskaana.

– Olin ollut kotipaikallani yötä, kun tiesin että avopuolisoni olisi viihteellä kuitenkin edellisenä iltana. Palasin yhteiseen kotiimme päivällä ja mies ryntäsi ovelle munasillaan selittämään, ettei nyt ole hyvä hetki tulla. Kävelin sängyn päätyyn katsomaan kuka siellä oli. Ihan tuttu nainenhan siellä. Lähdin pois. Tuntui tosi pahalta.

– Yritimme vielä yhdessä, annoin anteeksi, mutta kaksi viikkoa ennen lapsen syntymää mies tyhjensi asunnon ja muutti minuakin nuoremman naisen kanssa yhteen. Mies oli 12 vuotta vanhempi. Sanoi vaan lähtiessään, että jätä avain pöydälle, kun poistut. Sen jälkeen nainen on vaihtunut kuulemma usein, ja lapsiakin tullut uusia. Itse elin lapseni kanssa paljon onnellisempana elämääni ilman petturia.

”Toisen miehen kanssa”

– Oma puoliso eli myös salaa tuplasuhdetta, ja löysin hänet lopulta sängystä toisen miehen kanssa. Olisin antanut jopa anteeksi, mutta samalla hän ilmoitti erosta, että haluaakin jatkaa uuden kanssa. Ryyppäsin itseni melkein hautaan tuon jälkeen. En ole siitä vieläkään selvinnyt.

Petetylle osapuolelle uskottomuus on kova paikka.

”Kaksoiselämää”

– Minulle on selvinnyt, että koko pitkän avioliittomme ajan vaimo on elänyt täydellistä kaksoiselämää. Hänellä on ollut satoja seksisuhteita mukaan lukien entinen paras ystäväni. Vaikka on jäänyt useasti kiinni, ei silti suostu myöntämään mitään. Valehtelee sujuvasti ja väittää, että olen kuvitellut kaiken, enkä ole siis nähnyt sitä minkä olen nähnyt.

”Yllätyskihlaus”

– Itse löysin oman avovaimoni kihlasormuksen, kun tulin työmatkalta kotiin. Oli mennyt työkaverinsa kanssa kihloihin, suhdetta oli siis jatkunut jo jonkin aikaa, muttei viitsinyt siitä mainita edes kihlauduttuaan.

”Kaikki lävähti silmille”

– Tapasin Grinder-sovelluksen kautta itseäni kuusi vuotta vanhemman miehen, 60 vuoden ikäisen. Ihastuin ja rakastuin tähän hurmaavaan mieheen. Jo suhteen alkuvaiheessa otin puheeksi yksiavioisuuden, en hyväksy pettämistä. Vuosi meni mahtavasti ja olin onnellinen, kunnes maaliskuussa eräs ystäväni kysyi minulta, olemmeko kumppanini kanssa sopineet avoimesta suhteesta. Kaikki lävähti silmilleni: jo kuukausia jatkunut pettäminen nuorten 18–30-vuotiaiden miesten kanssa. Useita iltoja peräkkäin ja kimpassa. Itselleni nousi paniikki sukupuolitaudeista, ja onneksi menin testeihin. Olemme jatkaneet vielä yhdessäoloa, mutta ei tämä tule toimimaan, koska suhteesta on viety luottamus.

”Aina töissä”

– Kyllä se toinen nainen järkyttyi kun kuuli, että hänen miesystävänsä oli minun kanssani naimisissa ja asuimme yhdessä. Vuorotyö mahdollisti aika pitkään kaksoiselämän. Jouluaatonkin mies saattoi olla kotona tai ”töissä”.

Luottamuksen palauttaminen petetyksi tulemisen jälkeen kysyy niin aikaa, sanoja kuin tekoja.

”Luottamus loppu”

– Ex-aviomies petti 27-vuotisen liittomme lopussa työkaverin kanssa. Kesti 10 vuotta, että sain luottamuksen takaisin ”uuden rakkaan miesystäväni” avulla. Sitten kävikin ilmi, että rakastettava miesystävä olikin pitänyt haaremia koko sen ajan kun olimme yhdessä. Olimme etäsuhteessa, mutta aina viestien päässä.

”Toinen nainen sen kertoi”

Uskottomuus ei väistämättä aina tarkoita suhteen päättymistä.

– Miehelläni oli tietämättäni suhde toisen naisen kanssa. Kunnes se toinen nainen otti yhteyttä ja kertoi tilanteesta. Varoitti, että mies aikoo hakea eroa, ja heistä tulee pari. Otin asian puheeksi miehen kanssa. Olihan se karu ja nolo tilanne, mutta eroon hän ei sanonut mitään. Asia jäi siihen.

Toinen nainen halusi kerran tavata kolmestaan. Oli kireänä epäselvästä tilanteesta, kun meidän ero ei ollutkaan edennyt. Sanoin, etten minä ole mihinkään eroamassa, kysyin mieheltä ”oletko sinä?”, Mies oli vaitonainen ja tuskainen, ja lopulta vastasi ”en ole”. Toinen nainen sai kohtauksen. Sätti miesparan kusettajaksi yms.

Puhuttiin kotona miehen kanssa asiat halki, oli toista viikkoa erilaista keskustelua suhteestamme. Saatiin asiat kohdalleen ja yhteiselo jatkui jopa parempana kuin ennen.