”Vaimo eristäytyi kahdeksi kuukaudeksi, sekosi ja pakkasi kamansa” – näin korona kolhi suhteen

Yli puolet kokee, että koronakevät on joko vahvistanut tai heikentänyt parisuhdetta.

Avioerohakemusten määrä nousi koronakevään aikana Helsingissä 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Yleensä avioeroja haetaan eniten lomakausien jälkeen tammi- ja elokuussa. Tutkijat arvioivat, että kotona vietetyllä korona-ajalla on saattanut olla samanlainen vaikutus.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan, miten kulunut kevät on vaikuttanut heidän parisuhteisiinsa. Nettikyselyyn vastasi yli 4 700 ihmistä.

Vastanneista yli 300 kertoi eronneensa kevään aikana. Yli 400 sanoi pysyneensä kumppaninsa kanssa yhdessä, mutta harkinneensa eroa.

Useat vastaajista kertoivat eronneensa tai harkinneensa eroa jatkuvan yhdessä vietetyn ajan takia. Näin kertoi myös kyselyyn vastannut 21-vuotias mies.

– Koronan takia olen joutunut olemaan saman ihmisen kanssa karanteenissa liian monta päivää putkeen. Karanteenin aikana olen välillä kokenut kumppanini rasittavaksi.

– Kun elämä on rajoittunut kotiin, suhteen ongelmat ovat entistä näkyvämpiä. Myös puolison vahva reagoiminen koronakriisiin on tehnyt kotioloista hyvin vaikeat muulle perheelle, kommentoi puolestaan 46-vuotias nainen.

Vaikeat asiat esiin poikkeusoloissa

Pari- ja perheterapiaan erikoistuneen psykoterapeutin Anu Jylhän mukaan sellaisetkin parisuhteen vaikeat asiat, jotka on tavallisessa arjessa saattanut sivuuttaa, nousevat helposti esille poikkeusolojen aikana.

– Kun on paljon yhteistä aikaa, vaikeat asiat, joita olisi ollut hyvä käsitellä jo ei-kriisiajan arjessa, nousevat esille. Silloin miettii, uskaltaako ne ottaa esille, miten niitä sanoittaa ja tuleeko kuulluksi.

Vaikka moni vastaajista kertoi jatkuvan yhdessäolon heikentäneen suhdetta, johtui suhteen heikentyminen osalla vastaajista myös päinvastaisesta syystä. Rajoituksista johtuen osa pariskunnista ei ole päässyt näkemään toisiaan totuttuun tapaan.

– Asumme erikseen ja olemme molemmat riskiryhmää. Tapaamiset ovat jääneet ja vähitellen muukin yhteydenpito, mies, 69, sanoi.

15-vuotias nainen puolestaan kertoi rajoitusten korostaneen kaukosuhteen haasteita.

Uusia puolia

Poikkeustilanteen myötä moni suomalainen huomasi uusia puolia kumppanissaan. Jylhän mukaan uusien puolien esiin nouseminen onkin kriisitilanteissa tyypillistä.

– Emme ole koskaan omia itsejämme kriiseissä. Esille voi tulla sellaisiakin puolia, joista emme välttämättä itsekään tienneet, Jylhä sanoo.

Osalle kumppanin uudet puolet olivat iloinen yllätys, muttei kaikille.

– Vaimo eristäytyi kotiin kiukuttelemaan kahdeksi kuukaudeksi ja lopulta sekosi tyystin ja pakkasi kamansa. Enää ei jännitä korona, vaan [hän] imee sujuvasti siideriä kohtalosiskojen kanssa, mies, 47, kertoi.

Riskiryhmään kuuluva 59-vuotias nainen kuvaili omaa tilannettaan seuraavasti:

– Mieheni ei koe tarpeelliseksi suojautumista ja vastuullisuutta kanssaihmisiä kohtaan. Hänestä ne ovat vain suosituksia, eivätkä koske häntä. Emme ole eläneet siis yhdessä, koska olen riskiryhmäläinen. Myös suvussani on muita riskiryhmäläisiä. Korona-aika on tuonut siis kumppanissa esiin isoja ja erilaisia elämän perusarvoasioita, joita ei ennen nähnyt ja osannut edes ajatella.

Jotkut parit ovat löytäneet uutta läheisyyttä poikkeusoloissa.

Korona-arki pelastus suhteelle

Vaikka yli 15 prosenttia vastanneista kertoi korona-ajan huonontaneen suhdettaan, löytyi vastanneiden joukosta lukuisia pariskuntia, joiden suhteeseen korona-aika vaikutti positiivisesti.

4 700 vastaajasta yli 1 800 kertoi parisuhteensa parantuneen kevään aikana.

– Meillä on ollut enemmän yhteistä aikaa. Aika ihanaa on ollut huomata, että 20 vuoden jälkeenkin meillä riittää yhteistä tekemistä. Arki on normaalisti hyvin kiireistä, nainen, 43, sanoi.

Joidenkin pariskuntien eroaikeet peruuntuivat poikkeusolojen aikana. Esimerkiksi 37-vuotias nainen kertoi korona-ajan pelastaneen hänen parisuhteensa.

– Ilman tätä aikaa olisimme varmasti eronneet.

Vastaavanlainen kokemus oli myös 44-vuotiaalla naisella:

– Olemme harkinneet eroa ennen koronakaranteenia, mutta sen aikana yhdessäolo alkoikin parantua ja kun ei ollut kiire minnekään ehdimme puhuakin asioista ihan uudella tavalla. Huomasimme viihtyvämme yhdessä todella hyvin ja eroajatukset peruuntuivat ihan kokonaan.

Näin lukijat kertovat koronan vaikutuksista

”Pitkään jatkuneita ongelmia ei voinut enää paeta, mikä melkein erotti meidät, mutta lopulta pakotti keskustelemaan asioista ja niin paransi suhdettamme. Halusimme molemmat jatkaa yhdessä ja parantaa tapamme.”

”Korona on tuonut ajatusmaailmaan muutosta. Elämä on tässä ja nyt ja asioille pitää yrittää tehdä nyt jotain ennen kuin on liian myöhäistä. Oma ainutkertainen elämä tulee elää niin ettei kaduta. Jos asioihin ei nyt tartuttaisi, kaduttaisi oma rämpiminen. Muutin pois yhteisestä kodista ja nyt katsotaan onko vielä aineksia palata saman katon alle vai lähteä eri teille.”

”Huomasin karanteenissa yksin ollessani, etten kaivannut avovaimoani.”

”Ei omaa aikaa, vaikeuttaa tavata muita ihmisiä, mies kotona sohvalla kaiket illat. Osa-aikatyöttömyys vaikuttaa talouteen.”

”Oman ja yhteisen ajan puute on ollut nollissa ja siitä on aiheutunut riitoja. Toisen tavat ja itsekkyys ärsyttävät. Koko kevät on mennyt kotona, kodista, lapsista ja niiden koulunkäynnistä huolehtiessa, joten puolison töihin pääsykin on ärsyttänyt. Samat kiistan aiheet kuin ennenkin, mutta paljon suurempina.”

”Sama ihminen seurana koko ajan niin riitaa alkaa tulla pienestäkin asiasta.”

”Meillä oli lapsi kotikoulussa. Käytännössä lapsen koulunkäynti ja kodin pyörittäminen jäivät minun harteilleni. Mies keskittyi vain töihinsä – täällä kotona tietenkin. Omat työni kärsivät, eikä mies tuntunut yhtään tajuavan. Ilmeisesti hän ei arvosta minua tai työtäni laisinkaan.”

”Ollaan jouduttu olemaan yhdessä monta kuukautta neljän seinän sisällä. Siinä alkaa väkiselläkin riitojen yhteydessä kaivaa vanhoja asioita esiin kun uutta sanottavaa ei ole. Toisen naama ahdistaa.”

”Kun on vietetty ”liikaa” aikaa yhdessä pienessä asunnossa alkaa kumppani välillä ärsyttää ja on saatu aikaan isokin riita, jonka seurauksena harkitsimme eroa.”

”En ole harkinnut, molemmilla viha EU:ta kohtaan on parantanut suhdetta!”

”Sormukset on lennellyt, mutta nyt takaisin sormessa!”

”Kun on ollut koko ajan yhdessä kotona huomaa, ettei olekaan mitään yhteistä enää.”

”Exän lapset sai valvoa myöhään kunnioittamatta minun, ainoan perheen työssäkäyvän unirauhaa. 3 tunnin unilla meni kaksi kuukautta ja sitten sanoin että mulle riittää.”

”Liian pieni asunto kahden ihmisen työssäkäyntiin kotoa käsin, jatkuvat riidat, ei omaa aikaa.”

”Jo ennestään suhteessa olleet ongelmat on korostuneet, kun molemmat on sisällä. Meistä toinen lomautettuna, mikä tuo lisää ahistusta. Omaa aikaa kaipaa enemmän ja sitä saa vain lähtemällä ulos asunnosta. Ulkonakin tilanne on kuitenkin ollut stressaava, kun paikat on kiinni ja korona leijailee ilmassakin. Kävely on ainut mitä on voinut tehdä. Stressitaso on yllättävän korkealla. Pinna katkeaa nopeasti.”

”Tylsistyin kaikkeen ja aloin tylsistyä myös kumppaniini.”

”Karanteeni oli vaikea, liikaa yhdessäoloa, jota tämä parisuhde ei meinaa kestää.”