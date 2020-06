Perheenäiti Mervin, 39, suhde 13 vuotta nuorempaan mieheen alkoi Instagram-tykkäilyllä

Mervi, 39, ja Anniina, 36, rakastuivat itseään nuorempiin miehiin.

Mervin, 39, ja Santerin, 26, ihastuminen alkoi modernilla tavalla, toistensa Instagram-kuvien tykkäilyllä.

– Ihailimme toistemme kuvia Instagramissa, mutta emme olleet koskaan tavanneet toisiamme.

Aikansa kestäneen kuvien tykkäilyn jälkeen oli aika ottaa seuraava askel.

Ensimmäiset viestit vaihdettiin Instagramissa Mervin aloitteesta. Viesti toi mukanaan Santerin kutsun kahville.

Kahvikuppien ääressä Mervi ja Santeri ihastuivat toisiinsa välittömästi.

– Minulle tuli välitön halu oppia tuntemaan toinen paremmin. Suhteeseen en itse uskonut vielä siinä vaiheessa, vaikka sitä salaa toivoinkin.

Kyseisestä tapaamisesta on nyt kulunut puolitoista vuotta ja ihastuminen on vaihtunut rakkaudeksi.

Täysin helposti se ei kuitenkaan tapahtunut.

Mervin ja Santeri tykkäsivät toistensa Instagram-kuvista ja alkoivat vaihtaa viestejä.

”Perheen rikkominen tuntui väärälle”

Mervin ja Santerin suhde alkoi haastavissa merkeissä, sillä heidän tavatessaan Mervi oli vielä naimisissa.

Mervillä on aikaisemmasta liitostaan kaksi lasta ja Santerilla yksi, joten myös lapset oli otettava huomioon.

– Avioliittoni oli hankala, mutta perheen rikkominen tuntui lasten takia väärälle. Olin kuitenkin jo ennen Santerin tapaamista tehnyt päätöksen lähteä suhteesta, kun oikea aika tulee.

Mervin olikin kuunneltava omia tunteitaan. Niinpä vanha suhde loppui ja Mervi muutti omaan asuntoonsa. Tämän jälkeen tapaamiset Santerin kanssa lisääntyivät, eikä aikaakaan kun pari huomasi viettävänsä kaiken vapaa-aikansa yhdessä.

Koska suhteen alun lähtökohdat olivat haastavat ja myös ikäero suhteellisen huomattava, pariskunta jännitti rakkautensa julkistamista lähipiirilleen. Onneksi pelko oli turha.

– Olemme itse sujut ikäeron kanssa ja tuntuu, että ympärillä olevat ihmiset ovat myös. Minä välillä mietin meidän ikäeroamme ja sitä, miten tuollainen nuori mies voi olla rakastunut juuri minuun. Mutta olen onnellinen, että asiat ovat juuri näin kun ne ovat.

”Voin olla oma itseni”

Parin mukaan ikäerolla ei ole vaikutusta arkeen, eikä siitä tehdäkään numeroa.

– Meillä on hyvin samantapainen ajattelumaailma ja toimimme paljolti samojen periaatteiden mukaan. Myös hassuttelu on parasta arjessa! Santeri on tuonut minusta esille paljon sellaisia piirteitä, joita olen jostain syystä aikaisemmin piilotellut. Voin siis olla oma itseni, Mervi kiittelee.

Mervin ja Santerin suhteen vahvuuksia ovat myös toisen huomioiminen ja sen näyttäminen arjessa.

– Toisen kunnioitus ja ennen kaikkea luottamus on tärkeää. Lisäksi tarvitsemme molemmat ajoittain myös omaa aikaa ja se mahdollistetaan erilaisilla järjestelyillä. Meillä on jonkin verran lapsivapaata aikaa ja silloin panostamme toisiimme ja parisuhteeseen.

Ystävyys syveni rakkaudeksi

Anniina Korhonen-Palcatin, 36, ja Hureach Palcatin, 29, rakkaustarina sai alkunsa eksoottisessa ympäristössä, Filippiinien Boracayn saarella vuonna 2012.

Anniina asui tuolloin saarella ja ystävystyi Hureachin kanssa eräissä juhlissa.

– Hureach oli ihastunut minuun ensinäkemällä, mutta minulla meni aikaa. Tunteet syvenivät, kun vietimme yhdessä aikaa muun muassa käyden rannalla ja tanssimassa.

Anniina ja Hureach menivät naimisiin vuonna 2016.

Eräänä päivä Anniina päätti testata ujon miehen mahdollisia tunteita suudelmalla.

– Pussasin Hureachia, joka vastasi kovalla tunteenpurkauksella, itkemällä ilosta ison lammikon lattialle, Anniina muistelee herkkää hetkeä.

Siitä lähtien kaksikko on pitänyt yhtä pariskuntana.

”Muut tytöt ovat vähän tirskuneet”

Anniina ja Hureach asuivat suhteensa ensimmäiset viisi vuotta Filippiineillä. Suomeen muutto tapahtui loppuvuodesta 2016.

– Nyt olemme naimisissa ja vauvan odotetaan syntyvän syyskuussa, onnellinen Anniina kertoo.

Myöskään tällä parilla ikäero ei ole haittaava seikka.

– Olemme molemmat ollaan aika ”babyfaceja” ja molemmilla on huoleton lapsen mieli.

Anniina ei ole juurikaan saanut kuulla kommentteja ikäerosta, mutta katseet ovat polttaneet sitäkin pahemmin.

– Joskus yökerhossa tanssiessa muut tytöt ovat vähän tirskuneet.

Anniinan ja Hureachin tarina osoittaa, ettei rakkaus ole kiinni ikäerosta.

Myös Hureach on saanut osansa.

– Miehelleni on kuittailtu suhteestamme enemmän, koska olen häntä vanhempi, 13 senttiä pidempi ja vielä länsimaalainen nainen. Kuulemma olisi parempi, jos ikäeroa ei olisi juuri lainkaan. Hän on kuitenkin vastannut aina epäilijöille: ”Rakkaus on tärkeintä.” Se lämmittää sydäntäni

”Kaikkea sitä, mitä mieheltä toivon”

Hureachin mielestä parasta suhteessa vanhempaan naiseen on ymmärrys, ongelmista ja tunteista puhuminen, yhteinen huumorintaju ja hassuttelu.

Anniina taas nostaa suhteen parhaiksi puoliksi tunteiden osoittamisen, luottamuksen ja yhteiset kiinnostuksen kohteet.

– Hureach on kaikkea sitä, mitä mieheltä toivon. Huolehtiva, uskaltaa näyttää tunteensa ja hän kertoo joka päivä rakastavansa minua.