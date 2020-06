Asiantuntija koronakevään korkeista avioeroluvuista: ”Voi hyvinkin olla ennätys”

Terapeutti Hanna Myllymaa arvelee, että poikkeustila on voinut saada jotkut myös lykkäämään eropäätöstään.

Helsingin käräjäoikeuteen jätettyjen avioerohakemusten määrä kasvoi koronakevään aikana 30 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna, kerrotaan maanantaina julkaistussa valtioneuvoksen tiedepaneelin koronaraportissa

Asiantuntijoiden reaktiot tietoon ovat vaihdelleet. Toiset yllättyivät kovasti, toiset eivät lainkaan. Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen totesi Ilta-Sanomille tiistaina yllättyneensä, että piikki näkyy jo nyt eikä vasta myöhemmin syksyllä.

– Pariterapian kentällä on ollut tyyntä myrskyn edellä: terapian tarve ei ole selvästi kasvanut. Se voi johtua siitä, että ihmiset ovat olleet niin kuormittuneita ja lapset ovat olleet kotona, Ojanen arvioi.

Pariterapeutti Hanna Kinnunen ei sen sijaan ole lainkaan yllättynyt eropiikistä. Hän huomauttaa, että perinteisesti avioerohakemuksia jätetään eniten lomakausien jälkeen tammikuussa ja elokuussa. Nämä näkyvät myös lisääntyneinä yhteydenottoina pariterapeuttien vastaanotoilla, asianajotoimistoissa ja kriisipuhelimissa.

– Tietyllä tavalla tämä koronaeristäytyminen vaikuttaa samalla tavalla kuin loma, kun muu elämä on supistunut ympärillä ja monet ovat olleet puolison kanssa neljän seinän sisällä, Kinnunen sanoo.

– Tämä eropiikki voi hyvinkin olla ennätys. En ole tästä varma, mutta en hämmästyisi jos olisi, hän jatkaa.

Ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa Väestöliiton terapiapalveluista kertoo niin ikään havainneensa työssään, että avioerot ovat lisääntymään päin, mutta hämmästyi silti kuullessaan tilastosta.

– Luku kuulostaa kyllä tosi isolta, Myllymaa toteaa.

Hänen mukaansa vielä on vaikea sanoa, mihin tilanne tästä kehittyy. Myllymaa uskoo, että avioerosta on keskusteltu monissa perheissä myös ennen koronaa ja poikkeustilanne on voinut jopa lykätä eroprosessia.

– Minulla on tällainen havainto, että on siedetty olosuhteiden pakosta, ettei tulisi liikaa muutoksia kerralla. Toisaalta on myös haluttu nähdä, mihin tämä koronatilanne vie, Myllymaa toteaa.

Loma-aikoina usein huomataan, ettei parisuhteessa ole kaikki kunnossa. Arkisin yhteistä aikaa ei välttämättä ole samalla tavalla ja ongelmat sivuutetaan kiireessä.

– Olen verrannut sitä tällaiseen Oy Perhe Ab:een. Menojen ja harrastusten lomassa ei välttämättä edes huomaa, että lämpö, läheisyys ja toisen arvostaminen ja ihailu on jäänyt vähemmälle, Kinnunen sanoo.

Kinnunen muistuttaa, että parisuhteessa on tärkeää tykätä toisesta. Monet eroprosessiin ryhtyvät tai sitä pohtivat parit eivät ole vähään aikaan erityisesti pitäneet toisistaan, vaikka rakkautta olisikin.

– Jos yhteiselämässä ja arki ei ole mukavaa aikaa yhdessä, niin kyllähän se alkaa jossain vaiheessa sitä rakkauttakin rapauttamaan. Voi olla, että osassa näistä koronaerohakemuksissa on havahduttu siihen, että hei – en ole erityisesti tykännyt puolisostani pitkään aikaan ja kylläpä se rakkauskin on tainnut tässä ajan saatossa kadota.

Myllymaa huomauttaa, että elokuun eräsuma siirtyi mahdollisesti koronan vuoksi aiemmaksi, eikä syksyllä välttämättä nähdä niin suurta piikkiä kuin normaalisti. Oman tilan ja ajan puute sekä kotiin pysähtyminen on voinut kärjistää ajatuksia ja vauhdittaa erosuunnitelmia.

Kaikki avioerohakemukset eivät välttämättä johda eroon, muistuttaa Kinnunen. Hänen mukaansa monissa eroprosesseissa on taustalla yksi yhteinen tekijä: elämän kokonaisvaltainen kuormittavuus. Korona-aikaan kuormitusta ja stressiä on voinut lisätä esimerkiksi lomautukset, taloudelliset huolet ja pienet lapset.

– Jos pariskunta ajautuu ristiriitojen vuoksi erilleen, eikä niitä osata ratkoa rakentavasti, niin niissä tilanteissa koronan vaikutukset on voinut johtaa eropäätökseen. Parisuhdetta ei koeta enää voimavarana vaan taakkana, Kinnunen pohtii.

Hän kuitenkin huomauttaa, että osaa hänen asiakkaistaan korona-arki on puolestaan lähentänyt, kun yhteistä aikaa on muun tekemisen tauottua ollut enemmän.

– Lisääntynyt yhdessä vietetty aika voi näyttää valokeilassa joko suhteen vahvuudet tai jo ennestään tyytymättömyyttä aiheuttaneen suhteen, hän kiteyttää.

Kinnusen työssä pariterapeuttina korona ei ole suoranaisesti näkynyt, eivätkä asiakkaat ole sitä erikseen maininneet. Hänen mukaansa taustalla on täytynyt olla jo entuudestaan tyytymättömyyttä suhteeseen. Hän kuitenkin kertoo kuulleensa kollegoiltaan, että pariskuntien yhteydenotot ovat lisääntyneet kevään aikana.

– Jos parisuhde voi hyvin ja olet onnellinen ja tyytyväinen liitossasi, niin ei tämä muutaman kuukauden erityistilanne vielä parisuhdekriisiä aiheuta, Kinnunen toteaa.

Myllymaan vastaanotolla koronan vaikutukset ovat sen sijaan näkyneet sekä yksilö- että parisuhdeasiakkaiden osalta.

– Monesti on havahduttu siihen, että jokin sietämätön tilanne on kestänyt jo pitkään. Huomataan, ettei ollakaan onnellisia tai ollaan kovin väsyneitä. Tällaisia teemoja on käyty paljon asiakkaiden kanssa läpi, Myllymaa kertoo.

Kinnunen uskoo yhteydenottojen lisääntyvän kesän ja syksyn edetessä.

– Julkinen keskustelu saa varmasti ihmiset ajattelemaan sitä mahdollisuutta, ja kynnys hakea apua ja tukea parisuhteen ongelmiin madaltuu. On mahdollista, että eropiikki tapahtuikin vain vähän aiemmin. Aika sen näyttää.

Myllymaa puolestaan arvelee aurinkoisen sään ja rajoitusten purkamisen vaikuttavan monien mielialaan positiivisesti, eikä terapiapalveluiden tarve ole enää syksyn tullen niin suuri kuin se on nyt ollut.