Mies pudotti pommin tavallisena keskiviikkoiltana – Aina ja Iina ovat molemmat käyneet läpi elämän mullistaneen eron, ja nyt he kertovat, miten sellaisesta selviää

Käsittele erosi, etsi itsellesi sopivat keinot, kuuluu yksi Eropodi-sarjan tekijöiden neuvo erosta selviämiseen.

Se oli ihan tavallinen keskiviikkoilta…

Näin alkaa ”Iinan”, 43, ja hänen ystävänsä ”Ainan”, 42, podcast-sarja Eropodi. Molemmat ovat kahden lapsen äitejä ja eronneita sinkkuja sekä ystäviä ja työtovereita.

Ystävyydestä ja samankaltaisista elämäntilanteista huolimatta Iinan ja Ainan erot olivat erilaisia. Ainan ero oli pitkä prosessi, Iinan liitto päättyi miehen yllättävään ilmoitukseen mainittuna keskiviikkoiltana. Mies kertoi, että hän halusi erota, ja että hän oli tavannut toisen.

Ainan erosta toipumista helpotti se, että hän oli käsitellyt sitä jo vuosia.

– Lopulta ei enää ollut kaipausta tai tunnesidettä, ja ero oli helpotus, Aina sanoo.

Erosta alkoi kuitenkin seurata hyviäkin asioita. Aina sai uudenlaista rohkeutta.

– Ryhdyin yrittäjäksi pari vuotta eron jälkeen, enkä enää välittänyt, mitä muut ajattelevat.

Eropodikin on ollut Ainan (vas.) mielestä rohkea teko.

Sukkasaippuanainen

Aina kehitti myös alter egon, sukkasaippuanaisen. Supersankarihahmon, jonka aseena on saippua. Hahmo ilmestyi eron jälkeen videoissa Facebookiin sekä Ainan ystävän häihin.

– Sukkasaippuanainen on vähän huvittava, mutta kuitenkin huikean naisellisen seksikäs ja rohkea hahmo. Hän käy esimerkiksi treffeillä ja yrittää saada tehtyä sopimuksen treffikumppanin kanssa deittailun säännöistä. Hän haluaa sopia esimerkiksi siitä, että deittailu vaihtuu non-ekslusiivisesta eksklusiiviseksi (yksinoikeudelliseksi) kolmen kuukauden tapailun jälkeen. Aika hukassa hän on treffimarkkinoilla ja ihmettelee meininkiä.

Luovuus oli yksi oljenkorsi erossa. Samoin opiskelukavereiden kanssa perustettu ironisesti nimetty Hot Mamat -yhteisö, jossa on muitakin eronneita.

– Minua auttoivat todella paljon myös exän vanhemmat, jotka olivat lasten kanssa. Otin myös au pairin. Tietynlainen olosuhteiden hyväksyntä oli myös avuksi. Että teen asiat niin hyvin kuin mahdollista vallitsevissa olosuhteissa. En kokenut avioerosta epäonnistumisen tunteita enkä häpeää. Vanhemmuudessa koin riittämättömyyttä. Lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä ja yksi nainen tuntui välillä riittämättömältä.

Puolen vuoden sisään Aina kävi jo ekoilla treffeillä.

– Ei minua mitenkään jännittänyt. Suhtauduin enemmänkin mielenkiinnolla ja innostuksella uuteen tilanteeseen.

Yhteys toiseen tärkeää

– Eron jälkeen olen analysoinut elämääni ja parisuhteitani pitkään, ja miettinyt sitä, miten ja millaisen ihmisen kanssa haluan elämäni jatkossa jakaa, Aina kertoo.

Mitään vaatimuslistaa Ainalla ei ole.

– Enemmänkin kyse siitä, että toisen ihmisen kanssa pitää pystyä rakentamaan henkinen ja fyysinen syvä yhteys. Pitää myös olla asioita, joita tehdään yhdessä.

Pelkkä hengailu ei riitä.

” Kun mies oli muuttanut pois, itkin paljon, juoksin ja kävin metsässä huutamassa. – Iina

Ero kuin trauma

Iina kävi erouutisen jälkeisenä päivänä vetämässä työpaikallaan koulutuksen, ja kertoi esimiehelleen olevansa pari päivää poissa töistä. Kasvotusten Iina ei poissaolon syytä pystynyt sanomaan.

– Menin autoon, soitin hänelle ja kerroin, että meille tulee avioero, ja että pidän muutaman päivän vapaata, Iina kertoo.

Hän ”kävi pohjalla”.

– Ero oli niin yllättävä ja dramaattinen, traumaan verrattava kokemus.

Eron hyväksyminen vei aikansa. Iina yritti noin kuukauden ajan käännyttää miestään jatkamaan liittoa, ja varasi aikoja parisuhdeterapeuteille. Ensimmäisen terapeutin arvio oli, että miehen päätä ei saada käännettyä. Tätä Iinan oli vaikea niellä. Hän varasi uudelle terapeutille ajan.

– Kuukauden rimpuilin, ja kaksi kuukautta keskiviikkoillasta ilmoitin miehelleni, että nyt olisi aika, että etsit uuden kodin.

Iina jäi lapsineen vasta valmistuneeseen omakotitaloon.

– Kun mies oli muuttanut pois, itkin paljon, juoksin ja kävin metsässä huutamassa.

Eroseminaarista tukea

Hyvät ystävät toimivat Iinan olkapäänä. Työterveyslääkäristä tuli tärkeä portinvartija.

– Pyyntöni oli vain se, että juttele kanssani ja tarkkaile, että en masennu. Lääkäri lupautui tähän rooliin.

Puoli vuotta eron jälkeen Iina osallistui eroseminaariin. Siitä alkoi nopea toipuminen, kun hän pääsi analysoimaan eron syitä ja löytämään takaisin pikkulapsiarjessa kadonneen identiteettinsä.

Tavoitteellisena ihmisenä hän asetti itselleen aikarajan: puolitoista vuotta. Sen aikana Iina päätti kasata itsensä.

– Laihdutin ja kuntoilin. Mietin omat arvoni, pidin huolta lapsista. Tapasin ystäviä. Hoidin itseäni tosi paljon, enemmän kuin koko avioliiton aikana.

– Kuljetin lompakossa itselleni muistilappua siitä, mikä ja kuka olen ja mitkä asiat ovat minulle tärkeitä. Siellä oli sellaisia sanoja kuin nainen, rohkea, äiti, ammattilainen omalla alallani. Aloin arvostaa ja hoitaa myös itseäni, tämä oli jotenkin jäänyt tekemättä avioliitossa. Lasten kanssa rohkeasti aloimme myös toteuttaa unelmiamme, olemme käyneet esimerkiksi ihanilla meidän näköisillä lomamatkoilla vaikkapa Vietnamin maaseudulla ja Marrakeshissa.

Omasta itsestä huolta pitäminen, sen oppiminen, olikin erossa parasta.

– Keskiviikkoilta muutti lopun elämäni. Kaiken sen, jonka olin rakentanut kymmenessä vuodessa.

Ero oli luopumista sekä aviomiehestä että perheestä ja kodista, jonka Iina oli itse suunnitellut. Tulevaisuuden haaveet ja näkymät menivät uusiksi.

– Ero oli pahinta ja parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut.

Rakkautta ilmassa

Aina ja Iina ovat molemmat ylpeitä siitä, että he ovat saaneet ”kasvatettua upeita lapsia ja rakennettua oman näköisemme elämät”. Monia unelmia on toteutettu, ja suunnitelmia riittää tulevaisuudelle.

Podcastiakin on tarkoitus kehittää eteenpäin. Toinen tuotantokausi on suunnittelussa. Rakkauttakin on ilmassa.

Podcastin painopiste on vertaistuen ja selviytymiskeinovinkkien antamisessa.

Podcast syntyi halusta auttaa muita eron läpikäyneitä tai sitä miettiviä. Iina ja Aina toivovat, että ohjelma välittää myös ajatuksia ja vinkkejä kuulijoiden parisuhteen hoitamiseen. Ero ei ole vaikeissakaan tilanteissa vääjäämätön ratkaisu.

Todellisessa elämässä Iina ja Aina ovat Riina Aho, tutkimuspäällikkö ja Taina Roth, yrittäjä ja lakimies.