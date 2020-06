Kristiina, 29, ja muut naiset paljastavat, miten löysivät sen oikean – yksi keino laittaa perslihakset koville, mutta se toimii

Moni Me Naisten kyselyyn vastannut on miettinyt, että heillä saattaa olla liian korkeat kriteerit.

Moni on muuttanut taktiikkaa täysin, kun sopivaa kumppania ei ole sattunut kohdalle aktiivisesta etsinnästä huolimatta.

Rakastava, tervejärkinen, itsevarma, kunnianhimoinen, luotettava, suoraselkäinen, sporttinen, huumorintajuinen ja ehdottomasti päihteetön mies. Intohimona elämä, ilo, urheilu ja seikkailut. Ei haittaa jos olet komea.

Tällaiset toiveet Stefan Thermanista eronnut Martina Aitolehti listasi hiljattain treffi-ilmoitukseensa, jonka hän julkaisi Instagramissa. Aitolehti kertoi postauksessaan myös isoilla kirjaimilla riman olevan tällä kertaa korkealla.

Jotkut postauksen kommentoijista ennustivat, ettei Aitolehti löydä miestä, joka täyttäisi kaikki kriteerit. Niinpä me kysyimme jutussamme, onko Me Naisten lukijoilla ollut vaikeuksia löytää sopivaa kumppania. Valtaosalla vastanneista oli.

Johanna, 27, arveli, että hänen kohdallaan ongelmaksi on koitunut se, että hän on itsenäinen. Mahdollisten kumppanien joukko ole järin suuri.

– Potentiaalisia kumppaneita, joilla olisi koko paketti kasassa, tulee harvoin vastaan. Jos olet itsenäinen, koulutettu, urheilullinen, päihteetön ja hyvännäköinen nainen, suurin osa miehistä kyllä tykkää katsella, mutta he eivät uskalla lähestyä. Miehet väittävät tykkäävänsä itsenäisistä ja vahvoista naisista, mutta kokevat ne ominaisuudet kuitenkin omalle egolle uhkaksi, eivätkä osaa ottaa tilannetta haltuun tai vetää jalkoja alta, Johanna kertoo.

Rimaa alas ja riskejä

Moni kyselyyn vastannut oli selvästi analysoinut itseään ja miettinyt, että heillä saattaa olla liian korkeat kriteerit.

Hemppa, 31, on sitä mieltä, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Tällä Hemppa tarkoittaa sitä, että hän uskoo kumppanin löytyvän, jos pystyy suhtautumaan omiin kriteereihinsä kriittisesti. Niin hän teki itse.

– Ajatuksissa veisteltyä miestä ei voi löytää. Ulkonäkökriteerien vuoksi moni kelpo kunnon mieskin on heivattu, Hemppa sanoo.

Hän itse löysi kumppanin seuranhakupalstalta. Hän kirjoitteli paljon ja tapasi useita ihmisiä.

– Kumppanini ei vastannut yhtään asettamiani kriteereitä. Mutta pidemmän tutustumisen jälkeen huomasin, että miehen sydän on kultaa, arvot kohdallaan ja hän on käytännön moniosaaja. Tosi mies! Minun vinkkini on tämä: Rakasta, tule rakastetuksi, tule halutuksi ja arvostetuksi. Muita kriteereitä et tarvitse!

Myös nimimerkki Ikuinen romantikko, 32, löysi kumppanin, kun vaihtoi taktiikkaa.

– Ihastuin ilmeisesti liikaa ulkoiseen olemukseen ja samankaltaisuuteen. Mutta sitten päätin kai alitajuisesti avata silmäni ja antaa mahdollisuuden tyystin erilaiselle miestyypille. Lopulta lähdin Tinder-treffeille ihmisen kanssa, joka oli aivan erilainen kuin ne, joita olin aikaisemmin katsellut. Nyt meillä on 2-vuotias lapsi, nimimerkki Ikuinen romantikko kertoo.

Kolmen tapaamisen sääntö tutuksi

Moni Me Naisten kyselyyn vastannut harmitteli sitä, miten vaikeaa ketään on edes tavata, mikäli ei itse viihdy Tinderissä tai yöelämässä.

Kristiinan, 29, mielestä joskus pitää vähän kärsiä, jotta saisi haluamansa. Hänellä itsellään ei tosin ollut mitään paineita löytää kumppania.

– Minulla ei vain tullut vastaan sopivaa henkilöä, jonka kanssa oltaisiin naurettu samoille asioille ja jaettu sama arvomaailma. Mutta ajattelin myös, että olen onnellisempi yksin kuin tilanteessa, jossa tyytyisin vain johonkin, joka ei sytytä.

Kristiina löysi lopulta rakkauden Tinderistä. Sen vuoden aikana Kristiina kävi 25 miehen kanssa treffeillä. Hän lopetti tapailun viimeistään kolmansien treffien jälkeen, jos toinen ei tuntunut oikealta.

– Kolmannen tapaamisen jälkeen pitäisi pystyä sanomaan, onko kemiaa vai ei, ja siihen mennessä pahin jännityskin on jo usein karissut. Kemian onneksi tunnisti monesti jo ensitapaamisella – näin kävi nykyisen rakkaani kanssa. Aikaahan deittailuun meni, mutta olen aika varma, että ilman määrätietoista etsimistä ja välillä kuluttavaakin kahvilla istumista tuntemattomien kanssa en olisi nykyistä kumppaniani ikinä löytänyt, Kristiina kertoo.

