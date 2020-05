Espoolainen Vanessa, 23, tutustui Instagramissa espanjalaiseen mieheen ja sopi treffit Aurinkorannikolle – lomaromanssi muutti koko elämän

23-vuotias Vanessa löysi rakkauden espanjalaisesta Raulista. Nyt parilla on kaksi lasta.

Rakkaus voi syntyä yllättävällä hetkellä ja yllättävällä tavalla.

Espoossa avoliitossa asuvien Vanessan, 23, ja Raulin, 25, seitsemän vuotta kestänyt suhde on esimerkki rakkaustarinasta, joka sai alkunsa ilman odotuksia ja muiden epäilyistä huolimatta.

Kaikki alkoi yhdestä Instagram-viestistä

Ollessaan 16-vuotias Vanessa matkusti Malagassa asuvien isovanhempien luokse viettämään kesälomaansa.

Ajanvietto isovanhempien kanssa sai odottamattoman käänteen, kun kolumbialaiset juuret omaava, madridilainen Raul lähestyi Vanessaa Instagramissa viestillä, jossa hän kyseli nuoren naisen kuulumisia.

– Hän lähestyi minua niin ystävällisesti ja kohteliaasti, että päätin vastata, vaikka hän tuntematon olikin. Totta kai Instagramin kaltaisessa sovelluksessa ensimmäisenä kiinnittää huomiota myös ulkonäköön, Vanessa nauraa.

Vanessa ja Raul alkoivat jutella ja myös numerot vaihdettiin. Nuoret päätyivät soittelemaan toisilleen myös videopuheluita. Keskustelulle ei tullut loppua kahteen viikkoon.

– Päätimme pitää treffit Malagassa, jonne mies matkusti Madridista bussilla seitsemän tunnin ajan.

Vanessa muistaa edelleen hyvin seitsemän vuoden takaiset tuntemukset hetkestä, jolloin hän odotti tuntemattoman komistuksen saapuvan Malagan bussiterminaaliin.

– Kyllä minua jännitti kamalasti. Se oli todella outo fiilis, sillä odotin tuntematonta ihmistä, jonka kanssa olin kuitenkin jo jutellut todella syvällisiä asioita.

Jännitys vaihtui nopeasti ihastukseen. Juttu Raulin kanssa kulki luonnollisesti alusta saakka ja he huomasivat omaavansa hyvin samanlaiset ajatusmaailmat.

Lomaromanssi vaihtui kaukosuhteeseen

Seuraavat kaksi viikkoa olivat kuin suoraan elokuvista. Kaksikko vietti yhdessä aikaa Espanjan auringon alla.

– Kävimme rannalla, ravintoloissa, iltakävelyillä, shoppailemassa ja katsomassa nähtävyyksiä, Vanessa muistelee.

Mutta kuten myös rakkauselokuvissa, pian koitti hyvästelyjen aika. Raulin oli palattava takaisin Madridiin ja Vanessan Suomeen.

– En olisi alkuun osannut ajatella, että suhteesta voisi tulla muuta kuin lomaromanssi. Kun vietimme aikaa yhdessä, me molemmat kuitenkin huomasimme, että haluamme nähdä myös tulevaisuudessa.

Yhteydenpito jatkuikin tiiviisti Suomen ja Espanjan välillä. Samalla kun muut Vanessan ikäiset nuoret ihastuivat opiskelukavereihinsa ja kotibileiden tuttavuuksiin, Vanessa kaipasi yli 3000 kilometrin päässä olevaa Raulia.

Onneksi ikävä kuitenkin helpotti puolen vuoden päästä, kun Raul matkusti jouluksi Vanessan luokse Suomeen.

– Vaikka olin nuori, perheeni otti Suomeen luokseni matkustaneen miehen hyvin vastaan. Myös isovanhempani olivat tavanneet hänet jo Espanjassa.

Raskausuutista seurasi epäileviä kommentteja

Joulun jälkeen pariskunta osti lentolippuja Suomen ja Espanjan välille entistä enemmän. Muutos kaukosuhteeseen tuli, kun Vanessa tuli raskaaksi vuoden seurustelun jälkeen.

– Omat vanhempani saivat minut nuorena ja tulen lisäksi myös itse monikulttuurisesta perheestä, sillä äitini on Suomesta ja isäni Kongosta. Valintani perheen perustamisesta nuorena ulkomaalaisen miehen kanssa ei ehkä siitä syystä tullut lähipiirilleni shokkina, toki myös joitain epäileviä kommentteja tuli.

– Sain muun muassa epäilyjä siitä, tulisiko Raul koskaan muuttamaan vuokseni Suomeen.

Kaikki meni kuitenkin lopulta hyvin. Raul pääsi muuttamaan Suomeen marraskuussa 2014. Vanessan raskaus oli edennyt tuolloin kahdeksannelle kuukaudelle ja Raul pääsikin todistamaan onnellisista perhetapahtumaa.

Vanessa espanjan kielen taito on parantunut suhteen myötä erinomaiseksi, sillä pari kommunikoi yhdessä espanjaksi.

Nyt Vanessan ja Raulin esikoinen on jo viisivuotias. Neljä kuukautta sitten parin onni täydentyi toisella lapsella.

– Raul on ihana ja vastuullinen mies ja isä, Vanessa kiittelee.

Nämä asiat ihmetyttävät espanjalaismiestä Suomessa

Pari on päättänyt asettua pysyvästi Vanessan kotimaahan.

– Olin aluksi vahvasti sitä mieltä, että voisimme muuttaa Espanjaan. Molemmat ovat kuitenkin saaneet Suomesta hyvät työpaikat ja elämän rakennettua. Täällä Suomessa onkin hyvä olla – ehkä sitten eläkkeellä Espanjaan, hän nauraa.

Kaiken kaikkiaan Raul on kotiutunut Suomeen paremmin kuin hyvin.

– Raul on luonteeltaan rauhallinen ja hiljainen, toisin kuin monet muut espanjalaiset. Ehkä siitä syystä hän on kotiutunut Suomeen todella hyvin. Hän on oppinut kieltä ja kommunikoi sillä työpaikallaankin.

Pariskunta käy edelleen säännöllisesti Espanjassa tapaamassa Raulin sukua, tosin koronavirus vaikuttaa tällä parin matkustussuunnitelmiin.

Pienet kulttuurilliset erot ihmetyttävät silti yhä Raulia.

– Erityisesti se, että lapset juovat maitoa Suomessa ruokajuomana on hänen mielestään outoa. Lisäksi hän on hämmästellyt saunomista ja sitä, että kengät on Suomessa jätettävä eteiseen.

Rakkaus voi löytyä myös somesta!

Vanessa tiedostaa, että päätös vastata tuntemattoman miehen Instagram-viestiin muutti hänen koko elämänsä lopullisesti.

Hän haluaakin kannustaa myös muita antamaan mahdollisuuden sosiaalisen median kautta lähestyville, jos siltä yhtään tuntuu. Maalaisjärkeä ja tervettä varovaisuutta ei silti kannata unohtaa.

– Mutta ehdottomasti ennen kuin ketään lähtee tapaamaan, henkilö on nähtävä videopuhelun välityksellä. Hänen kanssaan kannattaa myös ensin jutella jonkin aikaa.