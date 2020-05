”Yhtäkkiä toinen vain kertoi, että ei seksiä enää” – 6 suomalaista kertoo, miltä tuntuu, kun seksi loppuu

Moni suomalainen kärsii seksin puutteesta parisuhteessa.

Haluttomuus ja seksin puute on ongelma, joka koettelee monia suomalaisia parisuhteessa.

Aihe on pahimmillaan kipeä ja arka asia, josta ei parisuhteessa aina osata tai uskalleta keskustella.

Kuusi Ilta-Sanomien lukijaa kertoi, miltä tuntuu seksin puute parisuhteessa tai avioliitossa.

1. Asiasta puhuminen loppui

”Seksiä on harvoin, noin kerran kuukaudessa. Joskus on pidempiäkin taukoja. Olen tehnyt kaikkeni. Pidän huolta itsestäni, vientiä riittäisi enemmän kuin hyvin. On selvästi mielissään kun näen vaivaa, mutta ei seksiä, ei. Hän tietää, miten tärkeää seksi on ja että kärsin puutteessa. Lopetin asiasta puhumisen vuosi sitten. En vaan jaksa jankuttaa samasta vuositolkulla. Haen seksin koronan jälkeen muualta.”

2. Seksi loppui lasten tulon myötä

”Seksitön tai lähes seksitön elämä alkoi vähitellen lasten tulon myötä. Olen ottanut asian puheeksi monta kertaa. Ei kuulemma ole mitään syytä. Eniten loukkaa se, miten kaikille muille flirttaillaan ja ollaan mukavaa miestä. Haluaisin lähteä omilleni. Ilman lapsia olisin lähtenytkin. Luultavasti hän pettää, jatkuvasti tai toisinaan. Haluaisin elämääni läheisyyttä, kumppanuutta ja seksiä. Pettäjäksi minusta ei ole.”

3. Seksi loppui hiljalleen ja lopulta kokonaan

”Yhdessä oltu kahdeksan vuotta. Alussa seksiä oli mukavasti ja jos en nyt hirveän väärässä ole, molemmat olivat melko tyytyväisiä siihen. Oli seksiä ajasta ja paikasta riippumatta, upeaa suuseksiä puolin ja toisin. Sitten alkoivat välit pitenemään, keskustelut vähenivät ja loppuivat. Samoin kävi suudelmien. Ja arvata voi, miten kävi. Yhtäkkiä toinen vain kertoi, ettei enää tule kanssani saunaan tai muualle, missä olemme alasti. Ja ei seksiä enää.

Voiko toinen tehdä niin, onko oikeutta siihen? Voisinko minä päättää, että nyt lähden toiseen vuoteeseen? Kaipaan kosketuksia niin, että meinaan revetä. Olen jo vanhempi mies, 60-vuotias. Vielä kun pelit pelaa luonnostaan ja mieli on virkeä ja ajatukset kuin poikasella, mitä teen? Kädetkin jo rakkuloilla.”

4. Seksin puute ajoi pettämään

”Parisuhdetta on takana kohta 13 vuotta, ja 2 alakouluikäistä erityislasta. 4–5 vuotta on sujunut niin, että seksiä on ollut 6–8 kertaa vuodessa, muuten koskettelua ja hellyyttä ei sitäkään vähää. Kuntosalilta löysin miehen, jonka kanssa päädyin seksisuhteeseen. Pelkkää panemista, ei mitään muuta.

Kotona tyydytän toisen silloin harvoin, kun mies sitä haluaa. Itse tyydytän itseni, jos salapanon kanssa ei ehditä tapaamaan. En tunne itseäni millään tavoin haluttavaksi, haluaisin myös kosketusta ja hellyyttä, mutta aika hyvin osaan ne halut tukahduttaa. Myös kovaan treeniin puran aika paljon seksuaalista turhautumista.”

5. Oman halukkuuden menettäminen oli kova paikka

”On kokemusta oman halukkuuden menettämisestä, ja se on ollut kova paikka. On ollut kipuja yhdynnässä, masennusta asiasta, itsetuntokin käynyt alhaalla. Tilanne on nyt parempi, mutta vaati pään sisällä työtä. Lopetin onnellisuuden tavoittelun, keskityn nyt tähän hetkeen. En laihduta, mutta yritän pitää itsestäni huolta. Olen tietoisesti alkanut korostaa naiseuttani ja opiskellut seksiä. En keskity ryppyihin tai pömppömassuun.

Koska pidän lukemisesta ja kirjoittamisesta olen lukenut ja kirjoittanut eroottisia juttuja. Olen löytänyt niistä sen ’jutun’. Kaikki tämä on auttanut makkarissa.”

6. Erektio-ongelmat veivät läheisyyden

”Yli 30 vuotta on ollut ihana parisuhde. Kuusi vuotta sitten minulla havaittiin alhainen testosteroni, johon hoito. Ei auta, ei ole halua. Erektio-ongelmat alkoivat. Annettiin erektiolääke, ei tehoa. Luovuin toivosta, ahdisti. Läheisyys hiipui, mutta ei rakkaus. Vaimo sanoo ymmärtävänsä. Ei vaadi. Ei tunnu hyvältä. Ei ole oikein vaimoa kohtaan. Mitäs teet?

Haikeana muistelen aikaa, jolloin kaikki oli hyvin. Nyt vain työ ja yhteisen kodin hoito. Elämää kai se on tämäkin. Mutta kaipaan.”

Tarinat on lyhennetty Ilta-Sanomien keskustelupalstalla kerrotuista kokemuksista.