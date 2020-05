Kirsi Hytönen alkoi viisikymppisenä harrastaa seksiä nuorten miesten kanssa – yllättävä vaikutus avioliittoon

Kirsi Hytönen, 62, kirjoitti henkilökohtaisen kirjan aviokriisistä, joka ratkaistiin muuttamalla suhde avoimeksi.

Kirsi Hytönen, 62, oli vajaan vuoden pitänyt Luksusongelmia-nimistä blogia, jossa hän kertoi muun muassa omista kokemuksistaan seksistä itseään nuorempien miesten kanssa. Blogi sai jonkin verran julkisuutta. Hytönen päätyi poseeraamaan Image-lehden kanteen alusvaatteissa kuumien nuorten miesten ympäröimänä.

Kuusikymppisestä Kirsistä tuli julkisuudessa kuva nuoria miehiä metsästävänä puumana.

– Halusin puhua rohkeasti asioista, joista ei yleensä puhuta. Se lähti mun mielestä vähän väärille raiteille, Hytönen kertoo nyt videopuhelussa vapaa-ajan asunnoltaan.

Toimittajana työskentelevä Kirsi halusi hieman oikaista ja syventää sitä sanomaa, joka hänellä on. Siksi hän kirjoitti kirjan Naisen kolmas elämä (Basam Books), joka julkaistaan 27. toukokuuta.

Kirjassa hän halusi kuvata omaa avioliittoaan. Hytönen kertoo kirjassa, mitä voi tapahtua, kun pitkässä parisuhteessa törmää keski-iän kriisiin ja parisuhteesta puuttuu uutta käyttövoimaa.

– Meille tuli aviokriisi, ja aika kertaheitolla alettiin muuttaa asioita, Hytönen sanoo.

– Haluan kannustaa naisia, että elämä ei lopu viisikymppisenä, eikä se ole alamäkeä. Elämästä voi tulla parempaa: voi saada asioita, joita nuorempana ei voinut saada.

” Suhde muutettiin avoimeksi, jotta minä pääsisin mustasukkaisuudesta eroon.

Viisikymppisenä on ehtinyt jo kertyä elämänkokemusta, ja elämäntilanne on ruuhkavuosien jälkeen sallivampi. On taas aikaa itselle, ja silloin voi kokeilla jotakin uutta, Hytönen sanoo.

Moni avioliitto päättyykin eroon keski-iän kriisisissä, kun lapset ovat lähteneet kotoa ja huomataan, ettei parilla ole enää paljon yhteistä saati kipinää.

Miksi Kirsi ja hänen miehensä eivät eronneet vaan tekivät toisenlaisen ratkaisun ja muuttivat suhteensa avoimeksi?

– Meillä oli niin hyvä liitto, Kirsi sanoo ykskantaan.

– Me olimme niin hyviä ystäviä, sielunkumppaneita ja hyvä tiimi.

Ystävyydestä, kumppanuudesta ja tiimityöstä huolimatta he halusivat lähteä kokeilemaan uusia asioita.

– Lähdimme käsi kädessä seikkailemaan, Kirsi kuvailee.

– Pidän sitä tosi onnistuneena ratkaisuna. Olen tosi tyytyväinen, että me päätimme nopeasti olla eroamatta.

Aviokriisi oli muutoksen aikaansaava voima. Kuvioihin tuli mukaan kolmas ihminen.

– Minulle valkeni kuin salama kirkkaalta taivaalta, että minunkin täytyy tehdä jotakin ja lopettaa olettamasta asioita, jotka eivät ole totta.

Ensin Kirsi ja hänen miehensä alkoivat harrastaa seksiä joka päivä. Pitkässä parisuhteessa kun käy helposti niin, että kaikki muu on tärkeämpää.

– Me vaan päätettiin antaa seksille tilaa. Se paransi elämänlaatua ihan mielettömästi.

” Sain luvan olla ja elää niin kuin haluan. Sain huomiota ja itseluottamukseni kasvoi. Minun ei tarvinnut enää pelätä, että jään yksin maailmaan.

Noin vuoden päästä Kirsi ja hänen miehensä päättivät muuttaa suhteensa avoimeksi, eli molemmat saivat tapailla muita ihmisiä ja harrastaa näiden kanssa seksiä. Pelkkää auvoa avioliitto ei ollut tämänkään jälkeen. Kirsi myöntää auliisti, että avoimet suhteet eivät ole helppoja.

– Hirveästi säätämistähän siinä oli, varsinkin alkuun. Mutta suhde muutettiin avoimeksi, jotta minä pääsisin mustasukkaisuudesta eroon. Olin jumissa mustasukkaisuuden kanssa, koska olin mustasukkainen naiselle, jonka koin tulleen uhkaamaan meidän liittoa.

Kirsillä oli asian vuoksi paha olla. Hän kävi terapiassa puhumassa asiasta. Silti hän ei tuntunut pääsevän eroon ikävistä tunteista. Kirsin mies alkoi kannustaa vaimoaan etsimään seuraa netistä.

– Hän sanoi, että varmasti on paljon kiinnostuneita, mutta minä en uskonut ollenkaan siihen.

Kirsi päätti kuitenkin testata, miten nettideittailussa kävisi, ja kävi ilmi, että mies oli ollut oikeassa. Kiinnostuneita riitti.

Kirsi teki deittailun innoittama isommankin elämänmuutoksen. Aikaisemmin hyvin työkeskeinen nainen alkoi etsiä uusia tuttavuuksia ja uusia piirejä niin baarista kuin netistä. Hän värjäsi tukkansa ja alkoi kuntoilla.

– Sain luvan olla ja elää niin kuin haluan. Sain huomiota ja itseluottamukseni kasvoi siitä. Minun ei tarvinnut enää pelätä, että jään yksin maailmaan. Se oli lopulta parannuskeino mustasukkaisuuteeni.

Mustasukkaisuutta ilmeni myöhemmin lähinnä ajankäyttöön liittyen. Muutaman kerran Kirsi alkoi seurustella uuden miehen kanssa, ja silloin nousi esiin kysymyksiä siitä, kenen kanssa vietetään viikonloput.

– Avoimessa suhteessa tuli eteen paljon sellaista, jota ei oltu osattu etukäteen ajatella. Avoimessa suhteessa on tietysti enemmän kuin ne kaksi ihmistä, myös muilla kumppaneilla on omat käsityksensä. Ne eivät välttämättä mene aina yksiin sen kanssa, mitä se alkuperäinen pariskunta oli suunnitellut.

” Moni ajattelee, että kuukautisten loppuminen on merkki siitä, että seksuaalinen aika on ohi, mutta se voikin toimia ihan toisin päin.

Useimmat Kirsin tapailevat nuoremmat miehet suhtautuivat Kirsin aviomieheen kunnioittavasti.

– Hän oli heille sellainen isähahmo, Kirsi kuvailee.

Monella naisella on Kirsin mukaan väärä luulo siitä, että vanhetessaan nainen muuttuisi näkymättömäksi. Myös sen takia Kirsi haluaa puhua aiheesta. Kyseessä on hänen mukaansa pitkälti naisten ylläpitämä myytti, joka näkyy naistenlehdissä ja hyvinvointiblogeissa.

– Naisten pitäisi aina vaan näyttää nuorilta ja tehdä kaikenlaisia asioita kelvatakseen. Minun kokemukseni mukaan miehet ei ole niin ronkeleita kuin naiset luulevat. Kyllä miehet arvostavat sitä, että nainen on kokenut ja tietää mitä haluaa, Kirsi sanoo.

– On tosi paljon naisista itsestään kiinni, millaista mallia toisillemme annamme ja mihin toisiamme rohkaisemme.

Kirsin mukaan yksi yleinen väärinkäsitys liittyen naisten seksuaalisuuteen on, että iän myötä kiinnostus seksiin vähenisi.

– Voi olla, että niin jossain vaiheessa käy. Olen 62-vuotias, ja päinvastoin kiinnostus seksiin on lisääntynyt.

Kirsi kokee, että seksi on parantunut päälle viisikymppisenä. Siitä on tullut vapautuneempaa ja nautinnollisempaa.

– Itselläni oli tosi vaikeat kuukautiset. Kun niistä pääsi eroon kohdunpoiston kautta, niin elämänlaatuni parani huomattavasti. Moni ajattelee, että kuukautisten loppuminen on merkki siitä, että seksuaalinen aika on ohi, mutta se voikin toimia ihan toisin päin.

Kun Kirsi ja hänen miehensä muuttivat eri asuntoihin, sitä pidettiin signaalina tulevasta erosta.

Eroa ei tullut, vaan pari pysyi naimisissa, kunnes kuolema heidät erotti. Kirsin mies Leevi Lehto menehtyi MSA-tautiin 68-vuotiaana 22. kesäkuuta 2019.

Leevi Lehto oli kääntäjä, kustantaja ja runoilija, joka tunnettiin kirjallisuuspiireissä todellisena intellektuellina. Lehto muun muassa teki uuden käännöksen modernismin merkkiteoksesta, James Joycen romaanista Ulysses (tunnetaan myös nimellä Odysseus).

Suurelle yleisölle Lehto jäi vähän tuntemattomammaksi. Kyse saattoi olla siitä, että hän oli kiinnostunut hyvin vaikeista asioista. Kirsin mukaan Lehto nautti julkisuudesta, kun sitä tuli kohdalle.

– Se on tavallaan traagista, että hän sai sitä haluamaansa palstatilaa kuolemankielissä. Kun hän tiesi kuolevansa, niin hänestä kiinnostuttiin ja hänen tuotantoaan ruvettiin tutkimaan.

Kun puhe kääntyy miehen sairastumiseen ja kuolemaan, Kirsi pyyhkii silmäkulmiaan ja joutuu nieleskelemään kyyneliä.

Lehdon sairastuminen väritti avioparin elämää kahden vuoden ajan. MSA-tauti on keskushermostoa rappeuttava sairaus, johon ei ole parannuskeinoa ja jonka syntymekanismeja ei tunneta hyvin.

– Se on niin rajua, miten se sairaus etenee. Olisi oman kirjansa aihe, kuinka vaikeaa oli saada mitään järkevää hoitoa, saati diagnoosia. Koko se taistelu koneiston kanssa vei tosi paljon voimia ja aikaa, myös minulta.

Lehdon tilanne heikkeni koko ajan, eikä voinut tietää, onko elinaikaa jäljellä vuosia vai kuukausia. Ei ollut myöskään tietoa siitä, millaiseen tilaan hän päätyy.

– Onneksi kävi sillä tavalla armollisesti, että tauti eteni nopeasti eikä hän joutunut sellaiseen tilaan, jossa hän ei olisi pystynyt kommunikoimaan. Oli paras lopputulos, että hän sai lähteä rauhassa.

Edesmennyt mies oli antanut siunauksensa sille, että Kirsi kirjoittaa ja kertoo avoimesti heidän suhteestaan. Lehto myös halusi, että hänet mainitaan teksteissä.

– Hän koki, että tämä on meidän yhteinen juttu ja yhteinen matka.