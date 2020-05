Mari ja Aki luulivat, että korona-aikana toisen naama alkaisi ärsyttää, mutta kävikin päinvastoin – ”Huomasin, että mulla on rinnalla oikea ihminen”

Mari Luomala-Kulkula ja Aki Kulkula viihtyvät puutarhatöissä. Yhdessä vietetty aika on tänä keväänä nelinkertaistunut.

Yhteistä aikaa on nyt enemmän, koska poikkeustila vei mennessään Akin pelit ja treenit, ja Marilta loppuivat muusikon työt ja esiintymiset.

Kun puoliso yhtäkkiä on joka päivä ja ihan koko ajan kotona saman katon alla, todennäköisesti toisen naama alkaa jossain vaiheessa ärsyttää.

Näin ajattelivat myös 25 vuotta yhteistä matkaa taivaltaneet kurikkalaiset Mari Luomala-Kulkula ja Aki Kulkula. Heille kuitenkin kävi aivan päinvastoin.

– Olen aina tiennyt, että mulla on hyvä mies, mutta tämän poikkeustilan aikana se on vielä korostunut, Mari sanoo.

Mari on ammatiltaan muusikko ja musiikin opettaja, jolla on iltatunteja muun muassa eri paikkakuntien kansalaisopistoissa. Kun poikkeustila alkoi, kaikki opetustyöt siirtyivät kotiin ja verkkoon.

– Jännitin hirveästi, että miten tämä sujuu ja pystynkö tekemään työtäni rauhassa, kun Aki on kaikki illat kotona. Meillä on myös kaksi vilkasta koiraa. Tarvitsen täydellisen hiljaisuuden, jotta voin keskittyä opettamiseen. Onkin ollut aikamoinen yllätys, että täällä kotona on ollut hiljaisempaa kuin kappelissa.

Marin päätelmä on, että Aki kunnioittaa vaimonsa työtä.

”Me vietetään kaikki illat ja viikonloput kotona”

Aki työskentelee päivät kiinteistönhoitajana. Normaalisti illat ja usein viikonloputkin Aki viettää jäähallilla sekä pelireissuilla, sillä hän toimii Kurikan Ryhdin edustusjoukkueessa joukkueenjohtajana. Myös jalkapalloharrastus pitää miestä kiireisenä.

” En nyt tiedä, olenko rakastunut Mariin uudestaan, mutta sen olen tässä koronan aikana huomannut, että mulla on rinnalla oikea ihminen.

Poikkeustila vei mennessään pelit ja treenit. Marilta taas loppuivat muusikon työt ja esiintymiset, kun juhlien ja tilaisuuksien järjestäminen kiellettiin.

– Nyt kun opetustunteja ei enää ole, me vietetään kaikki illat ja viikonloput kotona.

Yhteinen aika nelinkertaistui

Normaalioloissa Aki ja Mari näkevät toisiaan arkisin noin parin tunnin ajan. Yhdessä vietetty aika on tänä keväänä nelinkertaistunut. Se on johtanut muun muassa siihen, että Mari on innostunut ruuanlaitosta. Hän järjestää yhteisiä ateriahetkiä, mikä ilahduttaa Akia erityisen paljon.

– Olen keittänyt oikein perunoita ja tehnyt kastikkeita, ja sämpylöitäkin on tullut leivottua usein, Mari nauraa ja ihmettelee itsekin ”hyvä vaimo”-touhujaan.

– En nyt tiedä, olenko rakastunut Mariin uudestaan, mutta sen olen tässä koronan aikana huomannut, että mulla on rinnalla oikea ihminen, Aki tunnustaa ja nauraa perään:

– Vielä kun Mari saisi vieroitettua itsensä tiskirätistä ja jatkuvasta puunaamisesta.