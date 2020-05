Tuttavapari heitti roisin ehdotuksen, joka kummittelee naisen mielessä yhä: ”Olivat näyttäneet, miten lapsia tehdään...”

– Kertoivat, että heillä oli ollut kolmen seksiä tutun miehen kanssa, Ilta-Sanomien lukija muistelee kiusallista kokemusta.

Mieheni opiskelukaveri tuli vaimoineen vierailulla yllättäen. Olivat kesälomamatkalla koti-Suomessa. Kutsuivat meidät kyläilemään omaan työsuhdetaloonsa, joka oli vähän kuin mökki. Menimme sinne kolmen lapsemme (8 kk, 2,5 vuotta ja 4,5 vuotta) kanssa. Heilläkin oli kolme lasta, joista pari jo kouluikäisiä.

Eräänä iltana pariskunta kertoi, että olivat näyttäneet vanhimmalle lapselleen, miten lapsia tehdään. Sitten mies alkoi pyytää meitä neljän hengen seksiin – siis parinvaihtoon, mutta kaikki samassa huoneessa. Kertoivat, että heillä oli ollut kolmen seksiä tutun miehen kanssa.

Olivat aika mörttinä, kun sanoin, etten suostu. Siihen loppui se ystävyys. Pari vuotta sitten ex-mieheni kertoi tavanneensa miehen... En kysynyt mitään.

Näin kertoo kiusallisesta mökkikokemuksestaan eräs nainen Ilta-Sanomien verkkokeskustelussa.

Noloja kokemuksia mökkivieraiden kanssa tuntuu riittävän suomalaisilla paljon. Uutisoimme viikonloppuna tapauksista, joita kerrottiin IS:n suuressa mökkikyselyssä:

Tässä lisää kokemuksia, joita IS:n lukijat intoutuivat kertomaan viikonloppuna aihetta käsittelevässä verkkokeskustelussa:

Kerran tuli ex-mieheni veli meidän mökille piipahtamaan 300 metrin päästä. Olin yksin silloin mökillä (olin silloin vielä naimisissa). Siis aivan kauheeta. Heti rupesi sättimään minua. ”Sinä et tee täällä mitään muuta kuin siivoat. Et tee ruokaa...” Mutta minäpä tyttö tulistuin niin paljon, että sanoin aika äänekkäästi, että laita ensi kerran valkoinen kypärä päähäsi (kaikkien kirosanojen kanssa), kun tulet tänne. Joo, hän oli rakennusmestari. Sen jälkeen hän ei tullut mökille, ei ainakaan minun aikaan.

Firman juhlissa oli pakkotilanne ja jouduin ”kutsumaan” erään henkilön mökilleni. Joka kevät alkoi tiedustelu, että milloin voisi tulla. Aina onnistuin keksimään jotain muuta menoa. Myöhemmin ilmeni, että firman naiset pelkäsivät tätä henkilöä. Tansseissa kopeloi ja kouri, eikä päästänyt irti. Alkoholi oli suuressa osassa hänen elämässään. Itse en käytä ollenkaaan.

Seuraavana keväänä alkoi sama tiedustelu. Koska olin hänet kutsunut, milloin voisi tulla hummaamaan ja juhlimaan. Vastasin ihan pokkana, että kutsun esittäminen oli virheliike ja tästä eteenpäin kutsu mökilleni on peruttu. Välirikko oli pientä sen rinnalla, että jokakeväinen stressin aiheuttaja oli poistettu elämästäni.

” Oli tulotäpinöissään unohtanut vetskarin auki, joten suurieleisesti pokatessa ”hevonen karkasi tallista”...

Miehelläni on hyvin erikoinen tytär. Suvun kesken hänestä puhutaan ”vamppina”. Aviomiehissä on päässyt jo neljänteen. Kun kävi nuorempana mökillämme vaihtuvien miestensä kanssa, otti aina tavakseen joka kesä haukkua jonkun. Grillaamisen jälkeen vatsa täynnä aloitti samoilla sanoilla ”sinäkin siinä, et ole ikinä minusta tykännyt”. Siinä saivat kyytiä mummot ja äitipuolet.

Mökille tuli viime kesänä ihan vieras perhe. He sanoivat vuokranneensa mökin netin kautta. Sanoin, että nyt olette erehtyneet, sillä omistan tämän mökin ja en vuokraa sitä. Olivat joutuneet huijatuiksi. Kyllä siellä tuli itku lapsille ja taisi tirahtaa aikuisillakin. Olivat tulleet aika pitkän matkan, joten vaimoni tarjosi heille yöpaikan vierasmökistä ja laitettiin ruokaa sitten isolla porukalla, kun heillä oli ruokaa mukana tietysti ajatellen viikonloppua. Emme käännyttäneet heitä pihalla vaikka hieman teki mieli niin tehdä. Olivat kuitenkin kokeneet ison pettymyksen. Lähtivät seuraavana päivänä.

Suku olettaa liian usein, että rakennusalan ammattilainen osaa ja tekee kaiken lomallaankin ruokapalkalla. Muutama sukulaisuus ja tuttavuus on viilentynyt, kun näin ei olekaan.

Rantaan tulee usein ihan vieras vene. Tullaan kyselemään ohjeita, mistä löytää mitäkin. Välillä on tehty myös tarpeita laiturin lähelle – ja nyt kyseessä isompi hätä. Alue on vilkas, saaria aika monta kuten mökkejä ja joitakin huviloitakin.

Joka kesä vaimo haluaa viettää anopilla koko lomansa. Sinne kun menen mukaan, joudun aina maksumieheksi. Käydään ulkona syömässä, kaupassa maksan kaiken, jopa yhteisillä retkillä olen saanut kustantaa hotellit heille. He kun tulevat meille, silloin taas maksamme kaikki (100%). Nyt heinäkuussa vaimo menee lasten kanssa sinne, mutta minä jään kotiin. Onhan heillä omakotitalo ja pihassa uima-allas, mutta vastaavalla rahankulutuksella oltaisiin hotellissakin.

Tässä lisää IS:n mökkikyselyssä kerrottuja kokemuksia:

Vieras tuli rehvakkaasti takatuupparissa. Oli vaan tulotäpinöissään unohtanut vetskarin auki, joten suurieleisesti pokatessaan ”hevonen karkasi tallista”... –Nainen, 62

On sattunut pari kertaa, aina samojen vieraiden kanssa: en saa mennä tupaan keittämään, koska en kuulemma ymmärrä ruuanlaitosta mitään. Maakellarista haetaan minun ostamat viinipullot toinen toisensa jälkeen kysymättä minulta. Ihmettelin, mutta puristin suuni kiinni. –Nainen, 68

” Välillä on tehty myös tarpeita laiturin lähelle – ja nyt kyseessä isompi hätä.

Oltiin oman perheen kanssa vkonloppua viettämässä raskaan työviikon jälkeen, kun vene kiisi laiturille ja vieraat saapuivat täysylläpitoon aurinkoa ottamaan, syömään ja saunomaan. Rouva kaunisteli itseään ja vaihtoi vaatteita, minä tein kaikki työt ja näytin hikiseltä punanaamalta. –Nainen, 60

Vieraita oli neuvottu ennen kylpytynnyriin menoa peseytymään. Se jäi kuitenkin tekemättä. Jäin sitten minäkin tynnyristä pois.... –Mies, 64

Olin alasti menossa uimaan, kun naapuri tuli paikalle. Taisi sitä hävettää enemmän, koska ei ole juurikaan sen jälkeen näkynyt. –Mies, 47

Onko sinulla kiusallisia kesämökkimuistoja? Voit keskustella oheisessa kommenttiosiossa.