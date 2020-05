Naiset paljastivat, miten he toivovat miesten lähestyvän – ja millaiset iskuyritykset eivät ainakaan toimi

”Fiksusti kirjoitettu viesti kertoo enemmän kuin 10 valokuvaa.”

Kevät saa jälleen sinkkujen hormonit hyrräämään ja potentiaalisen kesäromanssin tai vaikka koko loppuelämän rakkauden etsinnät kiihtyvät.

Mutta miten sitten lähestyä mielitiettyä? Treffipyyntö Kaivariin jätskille vai pelkkä vihjaileva someviesti?

Naisten ovat paljastaneet Vauva.fi-keskustelupalstalla, miten he toivoisivat kiinnostuneen miehen osoittavansa tunteensa. Kokosimme yhteen naisten vinkkejä miehille.

”Ei tämä nyt niin vaikeaa voi olla”

– Sehän riippuu täysin tilanteesta ja siitä missä ollaan. Eihän siinä juuri muuta mahdollisuutta ole kuin, että mies tulee reilusti juttelemaan. Ei se juttelun aloittaminen niin ihmeitä ja suuria taitoja tarvitse.

– Tavallisen juttelun voi aloittaa monestakin asiasta, esimerkiksi siitä paikasta, missä olemme tapaamishetkellä. Esimerkiksi baari, ravintola, konsertti, kirjasto, kokous, seminaari tai missä nyt sitten ollaankin. Jos alkaa kiinnostaa, juttelu kyllä jatkuu automaattisesti, ja lopulta voi kysäistä vaikka, että juteltaisiinko joskus vielä uudelleen ja pyytää näin yhteystietoja.

– Asiallinen juttelu on aina ykkönen, myös huumori, mutta se edellyttää molemmilta taitoa ymmärtää huumoria.

– Somessa ja deittipalstoilla asiallisella viestillä. Viestistä useimmat naiset näkee jo, onko kiinnostusta mieheen olemassa. Ja tässä tapauksessa ei päde läheskään aina se, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Fiksusti kirjoitettu viesti kertoo enemmän kuin 10 valokuvaa.

– Jos on ennestään tuttavalliset välit, niin viestillä saa miettimisaikaa. Ihan kysyen kahville tai juttelemaan johonkin, ei nyt niin, että läväyttää heti kiinnostuksensa siihen viestiin. Jos kyseessä on joku tuntematon kadulla tai kaupassa, niin asiallisesti kysyen, että oletko sinkku. ”En viitsinyt päästää tilaisuutta karkuun” -aloitukset ovat aina kivoja.

– Selvin päin, ystävällisesti ja vilpittömästi, keskustellen ja ilman välittömiä taka-ajatuksia. Hymy on aina eduksi. Ihan missä vain, tosiaan kirjastossa, kaupan hedelmähyllyllä, lenkkeillessä, linja-autoa odotellessa tms. Juttelen mielelläni mukavia myös sellaisten ihmisten kanssa, joista en ole kiinnostunut. Jos viihdyn juttukaverin seurassa, juttelen ilomielin lisää ja voin haluta tutustua paremmin. Tätä ennen en ole yleensä kiinnostunut kuulemaan mitään kommentteja ulkonäöstäni (edes sitä, että sanottaisiin kauniiksi, koska ventovieraalta sellainen on vain epäilyttävää ja herättää tunteen, että toisella on taka-ajatuksia) tai liian henkilökohtaisia kysymyksiä.

– Toivon, että mies tulisi ensin juttelemaan ja sanoisi: ”Vaikutat kivalta tyypiltä, olisi kiva jutella enemmänkin, saanko vaikka antaa numeroni?” ja kirjoittaisi sitten sen numeronsa. Ellen näkisi, että mies kirjoittaa numeron varta vasten minulle, minua alkaisi epäilyttää, onko kyseessä tyyppi, joka jakelee numeroaan toiveikkaana joka naiselle ja pitää mukanaan valmiiksi kirjoitettua puhelinnumeronippua. Jos taas mies aikoo olla pidempään samassa paikassa, enkä itsekään ole siitä lähdössä mihinkään, en ymmärrä, miksi hän ei haluaisi jutella kanssani siinä hetkessä, jos kerran on kiinnostunut.

– Miten ja missä tahansa, mutta oleellista on sanoa asia selkeästi ääneen. En koskaan ole ymmärtänyt, milloin mies on kiinnostunut ja milloin ei.

– Minulle sopisi paremmin normaali juttelu ja sitä kautta tilanteen tunnustelu. Ei vaadi ihmeitä, esimerkiksi baarissa moikkaus ja voiko tässä istua hetken -kysymys, jotain diipadaapaa siitä, olenko yksin liikenteessä vai kaverin kanssa, musiikin kommentointia... Yllättävän harvoin tällaista perusjuttelua tapahtuu, enemmän se on sitä, että yritetään lähennellä jossain tanssilattialla ja heitetään tosi tökeröä juttua tyyliin ”haluatko viereeni tänä yönä” tai ”pakko sanoo, että olet kaunis”.

– Esimerkiksi kuntosalilla voi tulla heittämään läppää jostakin ihan tavallisesta asiasta. Ei tämä nyt niin vaikeaa voi olla. Ja jos meillä juttu kulkee, niin saa jatkaa: ”Mentäiskö joku päivä kahville?”

Nainen kertoo: Nämä ”kokelaat” menivät jatkoon, nämä eivät

1. Serenadi Kaivopuistossa neljän hengen miesporukan toimesta, josta yksi oli kiinnostunut: Wow, tuota muistelen lämmöllä joka vappu!

2. Simppelin kiva: eteeni polvistuttiin ja minulle annettiin kukka (joku apila tien poskesta).

3. Minulle lähetettiin kahvitreffipyyntö luennolla lappuna kädestä käteen (lähdin).

4. Autolla on pysähdytty viereeni ja heitetty läppää (en lähtenyt kyytiin, todellakaan).

5. Keskustelu on aloitettu ratikassa (olin varattu jo, muuten olisin lämmennytkin).

6. Viereeni on tultu uimarannalla viltille juttelemaan (ihan ok).

7. Minulle on tarjottu yllätysjuoma (ei maistunut).

8. Minua on pyydetty kadulta mukaan kotibileisiin (en uskaltanut lähteä).

9. Silmäpeliä bileissä ja mies tuli juttelemaan (siitä alkoi suhde).

Ei näin, kiitos!

– Älä ainakaan osta minulle isoa olutta ja änkeä pöytään. En juo olutta. Eikä kiinnosta muutenkaan kännääjät.

– Älä töksäytä pyyntöä kahville (tai treffeille) ennen kuin on edes juteltu siinä tilanteessa, jossa kohdataan. Ei myöskään kannata juosta minua kiinni vain kertomaan, että minulla on hyvä pylly (sitäkin on tapahtunut).

– Miten ei kannata lähestyä: ”Hei, sinulla on kivat tissit” tai muu seksuaalissävytteinen ulkonäön kommentointi.

– Minua on muutaman kerran lähestytty antamalla puhelinnumero paperilla. Ei ole ollut ikinä mitään syytä tai motivaatiota lähettää viestiä siihen numeroon. Olen sitten vain heittänyt lappuset roskiin. Mitä ihmettä minä viestittelisin jollekin tuntemattomalle miehelle?

– Jos ei ole peruskäytöstapoja, ei tarvitse lähestyä ollenkaan, koskaan missään, ei ainakaan minua

Miesten vuoro! Sinkkumies, kerro kommenttikentässä, miten toivot naisen lähestyvän sinua iskumielessä? Entä mikä ei sytytä?