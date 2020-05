Mallun ja Jannen 38 vuoden rakkaus vain syveni korona-aikana – tämä on heidän pitkän parisuhteensa salaisuus

Mallu ja Janne Kasurinen kokevat, että korona-aika on tehnyt hyvää parisuhteelle, vaikka muutoin koronatilanne tietenkin on huolestuttava.

Koronan aiheuttama poikkeustila on tehnyt parisuhteelle hyvää – arvostus omaa puolisoa kohtaan on kasvanut entisestään, Mallu Kasurinen kertoo.

Ensin tuli hämmennys ja epätietoisuus, sitten elämän hidastuminen ja uudenlainen arki.

Näin korona-aika näkyi Kasuristen suhteessa.

Marja-Leena (Mallu) ja Janne Kasurinen palasivat Italiasta lomamatkalta juuri, kun koronatapaukset alkoivat yleistyä Suomessa.

– Kaksi neljästä lapsestamme oli mukana. Meidät testattiinkin saman tien koronan varalta. Itse jäin kolmeksi viikoksi etätöihin, Mallu palasi karanteenin jälkeen töihin, Janne muistelee erikoista lomaltapaluuta.

Pian perhe huomasi, että yhteistä aikaa oli entistä enemmän. Harrastukset olivat tauolla ja monet etukäteen sovitut menot peruuntuivat.

Kasurisen perheessä se merkitsi entistä tiiviimpää yhteiseloa ja aikaa myös aikuisten lasten perheiden kanssa.

– Kierrokset ovat laskeneet, ja arvostus omaa puolisoa kohtaan on kasvanut entisestään, Mallu sanoo.

Kasuriset kokevat, että koronan aiheuttama poikkeustila on tehnyt hyvää parisuhteelle, vaikka muutoin koronatilanne tietenkin on huolestuttava.

”Tähän on tultu monen kriisin kautta”

Siilinjärveläinen pariskunta tapasi toisensa vuonna 1982. Mallu oli silloin 18-vuotias ja Janne kahdenkymmenen.

Pari meni naimisiin syksyllä 1987, ja ensimmäinen lapsi perheeseen syntyi vuonna 1989.

” Aina on löytynyt uudelleen se rakkaus. Halu sitoutua perheeseen ja lapsiin on molemmilla vahva.

38 vuoden rakkauteen on mahtunut monenlaisia vaiheita.

– Tähän on tultu monen kriisin kautta. Aina kriisit on kuitenkin pystytty selvittämään, niistä on opittu jotain ja menty sitten yhdessä eteenpäin, Janne Kasurinen kertoo.

– Välillä kummallakin on ollut omat kriisinsä eri aikaan, ja toisen kriisi on haastanut toista. Aina on kuitenkin löytynyt uudelleen se rakkaus. Halu sitoutua perheeseen ja lapsiin on molemmilla vahva, Mallu toteaa.

Pitkän parisuhteen salaisuus

Pitkän parisuhteen salaisuus vaikuttaisi Kasuristen tapauksen perusteella olevan tietynlainen periksiantamattomuus. Vastoinkäymisten kohdatessa ei ryhdytä suunnittelemaan eroa.

Pariskunta osallistui ensimmäisen kerran seurakunnan parisuhdeiltapäiviin kolmannen lapsensa synnyttyä.

Aluksi mukaan meneminen jännitti. Sittemmin he ovat käyneet vastaavilla kursseilla monta kertaa.

– Huomasimme, että emme ole yksin, vaan jokaisella parilla on joskus ongelmia. Vertaistuella on ollut meille iso merkitys, Kasuriset sanovat.