Rakkaus roihahti koronakaranteenissa! ”Huomaan katselevani puolisoa sydämet silmissä”

Vaikka koronakriisi on lisännyt ongelmia joissakin parisuhteissa, merkkejä on myös päinvastaisesta ilmiöstä: kumppanin kanssa yhdessä vietetty aika onkin saanut monen suhteen puhkeamaan uuteen kukkaan.

Koronakeväänä on kerrankin ollut aikaa olla yhdessä puolison kanssa. Se on saanut monen suhteen roihahtamaan uuteen liekkiin.

”Lähes päivittäiset yhteiset ulkoiluhetket ovat lähentäneet meitä. Samalla tulee juteltua ajatuksista, toiveista ja haaveista. Ruuhkavuosien keskellä meillä ei ole ollut yli 15 vuoteen näin paljon mahdollisuuksia yhteiseen aikaan. Kaikenlaista halailua ja rapsuttelua on tullut päivään lisää. Usein huomaan katselevani puolisoa sydämet silmissä.”

Näin kertoo eräs Ilta-Sanomien lukija verkkokeskustelussa, jossa kysyttiin, onko korona-aika tuonut elämään myös jotain hyvää.

Kokemus ei todellakaan ole ainoa laatuaan. Vaikka koronakriisi ja poikkeustila ovat lisänneet ongelmia joissakin perheissä ja parisuhteissa, asiantuntijoiden mukaan merkkejä on myös päinvastaisesta ilmiöstä: kumppanin kanssa yhdessä vietetty aika onkin saanut monen suhteen puhkeamaan uuteen kukkaan.

Seksielämä on voinut vilkastua

Korona-aika on tarjonnut lähentymiselle otollisen maaperän, kun kerrankin on aikaa yhdessäoloon. Normaalioloissa moni käy kotona vain kääntymässä tai nukkumassa. Uudenlainen arki on voinut tuoda parisuhteesta esiin uusia puolia.

– Puoliso on esimerkiksi voinut yllättävällä tavalla ottaa vastuuta kotitöistä tai olla korvaamaton tuki lapsille kotikoulussa. Tämä kaikki on lisännyt arvostusta puolisoa kohtaan, toteaa perhe- ja paripsykoterapeutti Nina Kauppinen Väestöliitosta.

– Parhaimmillaan tämä tuntematon uhka on tuonut perheitä yhteen ja saanut arvostamaan kaikkea sitä hyvää, mitä on. Parisuhteen huonot puolet ovat ainakin hetkeksi jääneet syrjään, jatkaa Kauppinen, jonka mukaan tilanne näkyy myös vastaanotoilla: osa pitää taukoa pariterapiasta, koska akuuttia tarvetta ei ole.

Hän uskoo, että yhdessä vietetty aika on tarjonnut mahdollisuuden myös puhua suhteen tilasta samoin kuin omista toiveista ja tarpeista. Tyytyväisyyttä on lisännyt sekin, että arkivastuuta on voitu jakaa enemmän puolisoiden kesken.

– Vaikka joissakin perheissä olisi kireä tunnelma ja erouhka leijuisi edelleen ilmassa, jotkut parit ovat kertoneet puolisonsa olevan vähemmän stressaantunut ja enemmän läsnä henkisesti. Tämä on mahdollistanut uudella tavalla toisen huomioimista, aitoja kohtaamisia ja hyviä keskusteluja puolisoiden välillä. Myös seksielämä on voinut vilkastua.

”On aikaa katsoa ja kuulla toista”

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow ei ole yllättynyt, jos korona-aika on saanut jotkut pariskunnat jopa rakastumaan toisiinsa uudestaan.

– Onhan yleinen valitus kuulunut jo pitkään, ettei meillä ole aikaa niille asioille, jotka todellisuudessa merkitsevät eniten, kuten läheisillemme. Ehkä oravanpyörästä putoaminen on tuonut aikaa katsoa ja kuulla toista. Sen jälkeen on halua jopa koskettaa.

– Poikkeusoloissa toisarvoiset asiat putoavat pois ja voi keskittyä olennaiseen, elleivät talous ja terveys ole koetuksella.

Samaa sanoo pariterapiaan erikoistunut psykoterapeutti Suvi Kiuas Väestöliitosta: elämänarvot ja tärkeysjärjestykset kirkastuvat juuri kriisitilanteissa.

– Kun pitkittynyt kriisi- ja poikkeustilanne horjuttaa turvallisuuden tunnetta, hyvinvoiva parisuhde tuo valtavasti turvaa ja kannattelee vaikeiden aikojen yli. Kun kokee, että voi jakaa epävarmuuden kumppanin kanssa, elämä voi tuntua merkityksellisemmältä, ja tunteet voivat syventyä.

”Rakkauden aurinko pääsee loistamaan pilvien takaa”

Psykologi Tony Dunderfeltin mukaan pariskunnilla on yleensä 1–3 isoa kompastuskiveä, joista syntyy toistuvia riitoja. Korona-aikana näiden ongelmapesäkkeiden avaaminen on voinut jäädä vähemmälle.

– On ymmärretty, että kun joutuu olemaan tiiviisti ja paljon yhdessä, ei kannatta lähteä repimään auki asioita, joiden tietää johtavan riitaan. Kun ei riidellä, tunnelma paranee, ja rakkauden aurinko pääsee loistamaan pilvien takaa.

Parisuhdeluennoitsijana pitkään toiminut Raimo Vakkuri tietää kokemuksesta, miltä tuntuu jäädä puolison kanssa 70+-koronakaranteeniin. Hän toivoo, että matalapainepäivät osuisivat eri päiville, jolloin toisella on voimaa tarjota tukea, lohtua ja olkapäätä.

– Pitäisi ajatella, että onhan se tosi hienoa, että meillä on toisemme.

Näin lukijat kertovat:

”Introverttinä ihmisenä nautin siitä, ettei ole pakko olla sosiaalinen, eikä tarvitse edes teeskennellä sellaista. Aviomieheni samoin. Koronarajoitukset tuntuvat siksi suorastaan vapauttavilta! Kukaan ei ole nykyään ihmettelemässä ja syyllistämässä siitä, ettemme ole koko ajan jonnekin menossa, jostain tulossa tai jotain tekemässä. Viihdymme jo aikuisten lastemme kanssa loistavasti kodin piirissä, ihan oman perheen kesken. Tämä on lähentänyt meitä entisestään, varsinkin, kun olemme nykyään entistä vähemmän sukulaistemme suosiossa. Yhteydenpito on jäänyt minimiin – myös heidän puoleltaan.”

”Meillä on yhteistä matkaa takana 14 vuotta, ja tämä korona-aika on vaan vahvistanut meitä tiiminä. Olen suunnattoman kiitollinen siitä, että puolisoni on juuri hän ja että olemme edelleen yhdessä siksi, koska haluamme olla yhdessä. Tässä ajassa olemme saaneet olla yhdessä 24/7 ja olemme huomanneet, että se on myös sitä elämän parasta aikaa.”

”Tämä on ollut ihanaa aikaa perheen kesken. Ei stressiä tai kiirettä mihinkään. Lapsetkin ovat nauttineet vanhempien lisääntyneestä läsnäolosta. Eivät ole valitelleet tylsyyttä, vaikka tekemistä on pitänyt itse keksiä. Netin käyttöä olemme rajoittaneet minimiin. Ihana huomata omista lapsista uusia piirteitä – selviytyvät kyllä, vaikka sosiaaliset kontaktit minimissä. Riittää, kun on turvalliset aikuiset, jotka huomioivat sopivasti.”

”Meillä korona-aika paransi parisuhdetta. Kun ei ole niitä ylimääräisiä menoja ja on joutunut menemään epämukavuusalueelle, onkin yllättäen huomannut, että tämä ei olekaan niin paha asia. Toki korona-aika on tuonut muita huolia, mutta parisuhde parani!”

Kokemukset on poimittu Ilta-Sanomien verkkokeskustelusta.