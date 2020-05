Aikuistenkin perustiedot seksivalistuksesta ovat hukassa! Seksuaaliterapeutti kertoo 5 esimerkkiä

Moni aikuinen ei hahmota, että seksi tarkoittaa sitä, mitä teemme ja seksuaalisuus on sitä mitä olemme, erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo.

Älä hyvä tyttö vaan anna. Tähän tiivistyy monen Me Naisten lukijan saama seksuaalivalistus.

Seksivalistus tuo mieleen kiusaannuttavia muistoja – jos sitä on ylipäänsä edes saanut.

Sex Tape Suomi -sarjasta ja Puhu Muru -instatilistä tuttu erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström tietää, että seksuaalikasvatuksen puute voi pidemmälle päälle aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Kihlström julkaisee syyskuussa kirjan Oikeilla nimillä (Kosmos), joka käsittelee seksuaalikasvatusta.

– Seksuaalikasvatus ei ole vain se hetki, kun opettaja kaivaa esiin banaanin ja kondomit tai vanhemmat istuttavat teinin keittiönpöydän ääreen. Se on kaikkea, mitä arjessa tapahtuu, Kihlström sanoo.

Nykyään seksikasvatus aloitetaan varhain, ja suomalaista seksuaaliopetusta pidetään pääsääntöisesti hyvänä, vaikka edelleen sitä tarvittaisiin lisää. Kihlström on työssään huomannut, että seksikasvatuksen perustiedot ovat hukassa myös osalla aikuisista – kuten esimerkiksi nämä asiat.

1. Seksuaalikasvatus ei kuulu pelkästään nuorisolaisille

Seksuaalikasvatus kuuluu kaiken ikäisille. Pienillä lapsilla se alkaa kehonosien nimeämisestä, tunteiden sanoittamisesta ja huolenpidosta, mikä saa lapsen tuntemaan olonsa arvokkaaksi. Liian moni aikuinen luulee edelleen, että seksuaalikasvatus kuuluu aloittaa vasta murrosikäisille.

2. Seksi ja seksuaalisuus menevät sekaisin

Moni aikuinen ei hahmota, että seksi tarkoittaa sitä, mitä teemme ja seksuaalisuus on sitä mitä olemme.

3. Kumppanille ei uskalleta sanoa suoraan, mistä pitää

Jotkut ajattelevat, että kumppanille ei saisi kertoa, mistä tykkää seksissä tai sanoa, jos hän tekee jotain vähän väärin. Moni ei myöskään rohkene näyttää omilla sormilla, mikä tuntuu hyvälle ja nautinnolliselle.

– Siinä elää uskomus kaiken tietävästä pelimiehestä ja viattomasta naisesta, Kihlström sanoo.

Tärkein seksitaito on kommunikointi ja avoin keskustelu kumppanin kanssa.

4. Jako tyttöihin ja poikiin vieraannuttaa vastakkaisesta sukupuolesta

Onko vastakkaisen sukupuolen keho herättänyt joskus kysymyksiä? Sille on syynsä.

Seksuaalikasvatuksessa perinteinen sudenkuoppa on jako tyttöihin ja poikiin. Perustiedot kuuluvat kaikille sukupuoleen katsomatta. Jako aiheuttaa pidemmän päälle vain sen, että epätietoisuus toisesta sukupuolesta kasvaa ja samalla saatetaan unohtaa sukupuolen moninaisuus.

5. Kun tietää tarpeeksi, osaa myös varoa

Koska seksuaalinen väkivalta jää usein piiloon, seksuaalikasvatuksen yksi tärkeä tehtävä on suojata lasta ja nuorta joutumasta seksuaaliväkivallan uhriksi.

Seksuaalinen väkivalta ei aina ole fyysistä pakottamista. Vääristynyt vallankäyttö voi johtaa siihen, että toinen esimerkiksi alistuu seksiin myötäilläkseen kumppaniaan. Tekijä on useimmiten joku tuttu eikä tuntematon.

Tämä on Me Naisten tuottama artikkeli. Voit lukea alkuperäisen jutun Me Naisten sivuilta.

