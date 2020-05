Nuoren sihteerin opettama nautinnollinen seksitemppu paljasti miehen uskottomuuden – 12 petettyä kertoo, kuinka suhteen kävi

Jos kumpikin pystyy aidosti kuulemaan toisen pahan olon, aito anteeksianto on mahdollista, perheneuvoja sanoo.

Olen kironnut kaikki seksitreffisivustot, kertoo yksi petetty. Elän sinkkuna, koska traumat jäi, sanoo toinen.

Pettäminen on aina iso asia – molemmille osapuolille.

– Petetty voi tuntea olonsa hylätyksi, kelpaamattomaksi ja riittämättömäksi, mutta myös pettäjällä on suuria ja vaikeita tunteita. Hän tuntee yleensä syyllisyyttä, mutta voi myös kokea tulleensa itsekin hylätyksi ja petetyksi suhteessa jo paljon aiemmin, kertoi Helsingin seurakuntayhtymän vs. johtava perheneuvoja Mari Kinnunen aiemmassa jutussamme.

Tilannetta mutkistaa se, että pettäjä ja petetyksi tullut käyvät hyvin erilaisia tunteita läpi.

– Pettäjällä on mukana myös positiivisia tunteita, sillä sivusuhteessa seksuaalinen vetovoima tai ymmärretyksi tulemisen tunne ovat yleensä hyvin voimakkaita.

Asiantuntijoiden viesti on, että uskottomuudestakin voi päästä yli kunhan ensimmäinen sokki on laantunut, ja tapahtunutta on kyky käsitellä.

– Jos kumpikin pystyy aidosti kuulemaan toisen pahan olon, aito anteeksianto on mahdollista. Ja jos sen jälkeen molemmissa syntyy vakaa tahtotila sitoutua ja jatkaa eteenpäin yhdessä, tapahtunut voi johtaa aidompaan parisuhteeseen, Kinnunen sanoi.

Lukijat kertovat 12 tarinaa siitä, kuinka heidän parisuhteelleen kävi pettämisen tultua ilmi.

1. Vaimo petti työkaverin kanssa

”Vaimoni petti minua työkaverinsa kanssa, jonka itsekin tunsin hyvin. Pariterapian jälkeen päätimme jatkaa yhdessäoloamme. Anteeksi olen antanut, unohtaa ei voi. Seksielämä ei ole vuosienkaan jälkeen palautunut entiselleen. Ei ehkä olisi kannattanut jatkaa yhdessä.”

2. ”Kolmekymppiset naiset ovat sellaisia”

”On petetty ja anteeksi annettu. Eihän tuollaista tietenkään unohda koskaan, mutta ei moinen ole jäänyt vaivaamaan. Naiset nyt ovat siinä kolmenkympin paikkeilla sellaisia, että ikääntyminen alkaa vaivaamaan. Miehillä puhutaan viidenkympin villityksestä, naisilla sama on kolmekymppisenä. Tiedän itseasiassa useita naisia, jotka ovat ’syyllistyneet’ samaan. Arviolta puolet parisuhteessa olevista pienten lasten äideistä pettää puolisoaan tuossa iässä. Elämä jatkuu, ei se niin vakavaa ole. Ketään ei voi omistaa, eikä käytöstä pakottaa muuttamaan.”

3. ”Yksi nainen tuli raskaaksi”

”Mieheni petti monta kertaa ja harrasti suojaamatonta seksiä useamman naisen kanssa. Yksi nainen tuli raskaaksi. Hänelle mies oli myös valehdellut asioita perhetilanteestamme. Annoin anteeksi, mutta luottamus ei palautunut. Valheet jatkuivat. Kiinnostus muita kohtaan ei loppunut, joten lopulta jätin hänet. Nykyään elän sinkkuna, koska traumat jäi.”

4. ”Tuntuu kuin olisi sielu revitty palasiksi”

”Vaimo kertoi vähän aikaa sitten, että oli työkaverinsa kanssa harrastanut lämmintä viestittelyä jonkin aikaan mutta viheltänyt pelin poikki tajuttuaan tekonsa. Syinä kaikkea identiteettikriisistä oman suhteemme vaikeisiin jaksoihin. Teko sattui, vaikka pahempaakin voi käydä. Tuntuu kuin olisi sielu revitty lattialle palasiksi. Luottamus pilalla, ja iso prosessi edessä, että saadaan suhde taas kuntoon ja ratkotaan ongelmat. Avaamalla suunsa puolisolle voisi välttää tämän tilanteen. Ongelmia tulee meille kaikille – eri asia, miten niitä ratkoo.”

5. Whatsapp-keskustelu paljasti suhteen

”Mies heitti minut töihin iltavuoroon pari kuukautta sitten ja ajoi itse siitä toiselle paikkakunnalle naisystävänsä luo. He päätyivät sänkyyn. Homma selvisi pari päivää myöhemmin, kun kyseinen nainen laittoi miehelleni viestiä ja näin heidän Whatsapp-keskustelunsa. Olemme pystyneet jatkamaan kuitenkin yhdessä pettämisen jälkeen, sillä takana on pitkä parisuhde. Edelleen olen silti pettynyt tapahtuneeseen. Anteeksi antaminen vie aikaa, samoin luottamuksen takaisin saaminen.”

6. ”Sanooko nimi x mitään?”

”Mies jäi kiinni. Oli matkustanut ’työasioissa’ ja todellisuudessa lensi yhden illan baarituttavan luo. Oli käynyt kuumia keskusteluja myös ainakin neljän muun naisen kanssa. Soitin baarituttavalle ja kerroin, kuka olen. Nainen hämmästyi. Hän ei tiennyt avioliitosta eikä kahdesta lapsesta. Keskustelimme pitkään.

Puhelun jälkeen kysyin mieheltäni, oliko hänellä jotain kerrottavaa. Ei. Sanooko nimi x mitään. Hyvin piti pokka. Ei sano mitään. Sanoin, että nyt alkaa olla viime hetket tunnustaa ja pelastaa avioliitto. Ei tunnustanut. Lähdin liitosta.

Minusta on aika ymmärrettävää, että liitossa haluaa jännitystä ja olisin antanut anteeksi, mikäli mies olisi tunnustanut. Jos ei tunnusta tätä kertaa, valehtelee jatkossakin. Ei mahdollista jatkaa suhdetta. Harmi.”

7. ”Olen kironnut kaikki seksitreffisivustot”

”Puolisoni petti minua viime syksynä maksullisten naisten kanssa. Olen antanut anteeksi, mutta en ole hyväksynyt tapahtunutta. Neljäkymmentä vuotta avioliittoa, ja mies menee sänkyyn huoran tai oikeastaan huorien kanssa, jotka olivat todella nuoria. Nyt luottamusta on vaikea saada takaisin, vaikka hän on vannonut, että ei enää tee niin kuin teki. Olen kironnut kaikki pettämissivustot ja seksitreffisivustot, jotka houkuttelevat pettämään. Yritän elää päivän kerrallaan ja unohtaa.”

8. Toi vieraan naisen yhteiseen sänkyyn

”Puolisoni petti minua yli vuoden toisen naisen kanssa. Valehteli sinä aikana kaikki menot työmatkoja myöten. Lopuksi oli tuonut naisen kotiimme ja yöksi sänkyymme. Lopulta annoin anteeksi, mutta en unohtanut koskaan. Joten 33 vuoden avioliittomme päättyi eroon viime vuoden kesällä.”

9. Sihteeri oli opettanut uuden tempun

”Mieheni pettäminen tuli ilmi sängyssä seksin aikana, sillä oli oppinut uuden tempun jonkun toisen naisen kanssa ja se yllätti minut totaalisesti – vielä nautinnollisesti. Kysyin, kenen kanssa olet sekstaillut ja hetken hiljaisuuden jälkeen hän vastasi, että nuoren sihteerin kanssa. Viha ja katkeruus olivat päällimmäisenä mielessä, mutta tämän kanssa saamme elää, eikä toivottavasti eksy enää vieraisiin.”

10. Ex-mies pyörittää montaa samalla

”Ensimmäisen kerran annoin aviomiehelle anteeksi. Seuraavasta kerrasta tuli ero. Jälkeen päin kuulin, että kertoja ei ollut vain yksi tai kaksi. Eron jälkeen ex-mies petti seuraavaa ja sitä seuraavaa seurustelukumppaniaan. Joten itse elän nykyään ajatuksen kanssa, että kerran pettäjä on sitä aina. Kuullut myös yhteisiltä ystäviltä, kuinka ex-mies pyörittää useampaa naista yhtä aikaa. Sääliksi käy vain yhteisiä poikiamme, millaisen miehen mallin näkevät.”

11. ”Mies oletti, että aion kostaa”

”Äijä lähti kavereiden kanssa mökkireissulle. Petti siellä ja yllättävän hyvin osasi asian minulta salata – kuten myös kaverit, jotka asiasta tiesivät. Luultavasti en olisi koskaan saanut tietää, ellei naisella olisi ollut sukupuolitautia. Annoin kuitenkin toisen mahdollisuuden, mutta miehestä tuli järkyttävän mustasukkainen. Oletti, että aion kostaa. Koko ajan olisi pitänyt olla yhdessä, jopa kauppaan ei voinut yksin mennä. Ahdistuin, pakkasin tavarat ja lähdin.”

12. Kunnioitus meni

”Mies kertoi muutama vuosi sitten, että hänellä oli ollut pari kuukautta kestänyt suhde kuusi vuotta aiemmin. Suhteen taustalla oli kuulemma halu kokeilla sm-seksiä, jota ei kehdannut minulle ehdottaa. Mies vakuutti katuvansa katkerasti ja minä yritin antaa anteeksi ja ymmärtää. Pariterapiassakin käytiin.

Viime kesänä mies aloitti uudestaan suhteen saman naisen kanssa. Erosta tuli erittäin tuskallinen. En tiedä, pystynkö enää koskaan olemaan ex-mieheen yhteydessä, vaikka se yhteisen lapsen takia olisi välillä tarpeellista. Tuskan määrä vaihtelee viiltävästä raastavaan. Suhde toiseen naiseen on kuulemma päättynyt ja mies kyselee välillä, voiko palata kotiin. Olisi kiva voida kunnioittaa häntä edes vähän, mutta vaikeaa on.”