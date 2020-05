”Vaimoni oli ns. Tinder-nainen” – pettämisestä voi päästä yli, mutta yksi vaara parin pitää välttää

Jos tuijotat vain pettämistä, et koskaan oikeasti pääse tapahtuneesta yli ja selville siitä, miksi niin tapahtui.

Moni antaa anteeksi pettämisen, mutta myös petetyn on hyväksyttävä oma osuutensa. Käsittelemätön parisuhteen kriisi voi painaa yllättävänkin pitkään.

Vaimoni kertoi pettämisestä, kun palasin työmatkalta päivää aiemmin, ja hän olikin hieman eri suunnalla kuin oli kertonut silloin olevansa.

Hän oli ns. Tinder-nainen, joka tapaili niin vapaita kuin varattujakin miehiä aina, kun olin työmatkoilla. Helppo löytää kuuleman mukaan aina seuraa, jopa useakin samalle illalle.

Koetettiin jatkaa, mutta eipä se enää toiminut, sillä ei hän huomionkipeänä Tinderiään jätä. Hyvä koronalinko tuo sovellus.

Uskottomuus on parisuhteessa aina suuri kriisi, mutta kuitenkin vain jäävuoren huippu. Jos tuijotat vain sitä, et koskaan oikeasti pääse tapahtuneesta yli ja selville siitä, miksi niin tapahtui.

Näin voisi tiivistää kahden kokeneen psykoterapeutin, Mari Kinnusen ja Sanna Aavaluoman näkemyksen. Tietoja ja vinkkejä kaipaavat monet, sillä aivan kuten Ilta-Sanomat hetki sitten kertoi, parisuhteissa tapahtuu pettämistä myös koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.

Se on aina iso asia molemmille osapuolille.

– Petetty voi tuntea olonsa hylätyksi, kelpaamattomaksi ja riittämättömäksi, mutta myös pettäjällä on suuria ja vaikeita tunteita. Hän tuntee yleensä syyllisyyttä, mutta voi myös kokea tulleensa itsekin hylätyksi ja petetyksi suhteessa jo paljon aiemmin, kertoo Helsingin seurakuntayhtymän vs. johtava perheneuvoja Mari Kinnunen.

– Lisäksi pettäjällä on mukana myös positiivisia tunteita, sillä sivusuhteessa seksuaalinen vetovoima tai ymmärretyksi tulemisen tunne ovat yleensä hyvin voimakkaita.

” Myös petetyn on ymmärrettävä oma osuutensa suhteen dynamiikasta.

Kun Kinnunen aloitti perheneuvojana yli 15 vuotta sitten, apua hakeneissa pareissa pettäjä oli yleensä mies. Nykyään se voi olla kumpi vain. Pettämistä tapahtuu myös sateenkaariperheissä ja avoimissa suhteissa.

– Uskottomuudessa on kyse suhteen sopimuksen tai oletetun sopimuksen rikkomisesta. Myös avoimessa suhteessa on jotkin rajat, sanoo Suhteessa Oy:n psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.

Hän kehottaa jokaista paria puhumaan uskottomuuden rajoista ennen kuin omasta mielestä väärää ehtii tapahtua. Toiselle raja menee limakalvojen koskettamisessa, toinen ei sallisi edes ystävystymistä vieraan kanssa.

Ensin tulee sokki, sitten tunneryöppy

Kun uskottomuus on tullut ilmi, ihan ensimmäisenä kannattaa vetää henkeä. Aivan kuten kaikissa parisuhteen ja elämän kriiseissä, ensin tulee sokki, sitten tunneryöppy ja lopulta kyky käsitellä asiaa. Nämä vaiheet tulevat suhteen osapuolille eri aikaan.

– Akuutissa tunnekuohussa ei pitäisi tehdä suuria päätöksiä. Siinä ei ole harkintakykyä vielä kummallakaan, Aavaluoma kehottaa.

Jos pari haluaa jatkaa yhdessä ja päästä tapahtuneesta aidosti yli, on tehtävä töitä. Ei riitä, että pettäjä perustelee tekoaan esimerkiksi vain sillä, että seksi parisuhteesta loppui.

Mari Kinnusen mukaan asiaa perusteellisesti selvitettäessä käy yleensä ilmi, että pettäjä on kokenut jo pidempään, ettei häntä ole nähty sellaisena kuin hän on ja ettei hänen tarpeitaan ole huomioitu. Elävä tunneyhteys kumppanien välillä on kadonnut. Sivusuhde voi myös olla turvan hakemista mahdollisen eron varalle.

Kinnusesta on harmi, etteivät parit puhu omasta pahoinvoinnistaan toiselle tarpeeksi aikaisin.

– Terapeutin näkökulmasta parisuhdetta olisi paljon helpompi korjata ennen pettämisen aiheuttamaa suurta loukkaantumista.

Kun omassa itsessä ja parisuhteessa lymynneet ongelmat ja pahan olon tunteet on tunnistettu, pitäisi osata pohtia vielä sitäkin, mistä ne kumpuavat. Sanna Aavaluoma muistuttaa ihmisen käyvän parisuhteessa ja vanhempana läpi lapsuuden kehitysvaiheita.

” Jos kumpikin pystyy aidosti kuulemaan toisen pahan olon, aito anteeksianto on mahdollista.

Aivan kuten lapsen on opittava jakamaan ja odottamaan vuoroaan vastasyntyneenä koetun täydellisen hoivan jälkeen, myös aikuisen on opittava päästämään irti rakastumisvaiheessa koetusta täydellisestä omien tarpeiden tyydyttymisestä ja hyväksyttävä erillisyys ja puutteet niin itsessä kuin toisessa.

– Kun päästään tälle tasolle, voidaan ymmärtää, miksi toinen toimi niin kuin hän teki. Myös petetyn on ymmärrettävä oma osuutensa suhteen dynamiikasta, Aavaluoma sanoo.

Vältä tämä vaara

Yli pääseminen uskottomuudesta ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Parisuhde voi työstämisen jälkeen olla tyydyttävämpi kuin se oli ennen kriisiä.

– Jos kumpikin pystyy aidosti kuulemaan toisen pahan olon, aito anteeksianto on mahdollista. Ja jos sen jälkeen molemmissa syntyy vakaa tahtotila sitoutua ja jatkaa eteenpäin yhdessä, tapahtunut voi johtaa aidompaan parisuhteeseen, kuvailee Kinnunen.

Vaarana on, että pettäminen annetaan suhteessa anteeksi vain näennäisesti, eikä siihen johtaneita asioita käsitellä. Aavaluoma työskentelee paljon ikäihmisten kanssa ja on huomannut, kuinka kahdeksankymppiset parit käyvät läpi kolmikymppisenä tapahtuneita asioita.

– Katkeruus ja pettymys koteloituvat. Ihminen voi ajatella unohtaneensa, mutta taustalla olevat ikävät asiat estävät hyvän ja läheisen suhteen kehittymistä.