Mies väitti erektiohäiriön johtuvan naisen ylipainosta: ”Nykyään haen seksini muualta”

–Ex-poikaystäväni kysyi olenko joutunut onnettomuuteen, koska nenäni on vino, eräs lukija kertoo.

Lukijat jakavat kokemuksiaan suhteista, joissa kumppani on yrittänyt vaikuttaa ulkonäköön.

– Kritiikki kaikkein läheisimmältä ihmiseltä voi olla iso kolaus, varsinkin, jos henkilö on muutenkin epävarma. Kritiikki saa myös ihmisen helposti puolustuskannalle.

Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen muistutti aikaisemmin, kuinka parisuhteissa tulisi aina pyrkiä ennemminkin hyväksyntään kuin siihen, että kumppania aletaan muuttamaan.

Aina toisen hyväksyntä ei kuitenkaan toteudu suhteissa.

Esimerkkinä siitä toimii 32-vuotiaan Maisan tarinan suhteesta, jossa hän alistui muokkaamaan ulkonäkönsä täysin kumppaninsa toiveiden mukaan.

Maisan kokemus herätti keskustelua myös Ilta-Sanomien lukijoissa. Monilla on samankaltaisia kokemuksia siitä, kuinka kumppani on yrittänyt vaikuttaa ulkonäköön.

Mies väitti erektiohäiriön johtuvan naisen ylipainosta

– Rakkaus on sokea. Mieheni (ex nykyään) sanoi yhdeksi erektiohäiriönsä syyksi ylipainoni. Laihdutin kaikki löysät pois, ei muutosta. Paitsi että nykyään haen seksini muualta.

Parisuhde loppui painonnousun jälkeen

– Miehet tuntuvat tykkäävän alipainoisista. Oltuani sairauden vuoksi reilusti alipainoinen sain runsaasti treffikutsuja, vaikka olin vakisuhteessa ja minusta kiinnostuneet sen tiesivät. Kun pääsin normaalipainoon, loppui niin parisuhde kuin ulkopuolisten tungetteleva kiinnostus.

”Oli kuulemma liikaa vielä noin kahdeksan kiloa”

– Ensin mies arvosteli hiukseni, sitten ulkomuotoni, painoni (mittani ovat 55 kg ja 166 cm). Oli kuulemma liikaa vielä noin kahdeksan kiloa. Viekas ja sairas manipuloija. Mene pois manipuloijan luota ennen kuin vie sinulta henkisen terveyden.

”Olisi pitänyt olla lihaksikkaampi, mutta treenaamatta”

– Minulla meni toisin päin. Kävin salilla ja söin lisäravinteita vuosikausia ja silti vaimolle ei riittänyt mikään. Valitti koko ajan, kuinka hän jää yksin ja joutuu huolehtimaan erikoisruokavaliostani ja pesemään hikisiä jumppavaatteita. Silti olisi pitänyt olla lihaksikkaampi, mutta treenaamatta.

”Vaimoni piikittelee”

– Olen noin kymmenen kiloa painavampi kuin tavatessani vaimoni vuonna 2007. Kuitenkin olen melko liikunnallinen ja hyväkuntoinen enkä lihava. Pieni maha kyllä. Vaimoni piikittelee, huomauttelee syömisestä ja välillä läpsii mahalle – ei kiva. Kuitenkin hänessä paljon hyvää! Ja tiedän, että laihduttaminen kannattaisi.

”Aina pitäisi olla stringit”

– Meillä kontrolloidaan myös. Jos syön kaksi sämpylää, siitä tulee kommentti, että tuota määrää voi olla vaikea kuluttaa. Myös vaatteita kommentoidaan, erityisesti alusvaatteita. Aina pitäisi olla stringit, eikä mene jakeluun, etten pysty mitään stringejä joka päivä pitämään, koska hiertää. Minulla on myös kuulemma ”mummoliivejä”. No, anteeksi vaan, mutta näin isoille rinnoille ei käy mitkään pikkuruiset liivit. Jos housut on löysät, kommentoidaan, että takapuoli näyttää noissa läskiltä. Olen huomannut olevani kotioloissa useimmiten treenitrikoissa, koska niistä ei tule sanomista.

Toisen ulkonäön jatkuvat kommentoiminen voi johtaa jopa eroon.

Mies halusi olla naisystäväänsä haluttavampi

– Mies halusi olla perheen haluttavin ulkonäöltään. Olin uhka kilpailussa. Kilpailussa kaikki keinot olivat sallittuja. Minä en lähtenyt kilpailuun mukaan. Käytin energiani hyödyllisemmin. Voitin.

”Sanoin, että hän voi laittaa sitä ”sirkeyttä” omiin silmiinsä!”

– Edesmennyt ukko sanoi aikoinaan, että laitapas akka vähän ”sirkeyttä silmiin” eli ripsiväriä! En sillä kertaa laittanut, vaan annoin maskaran ukolle, ja sanoin, että hän voi laittaa sitä ”sirkeyttä” omiin silmiinsä! Ymmärsi yskän ja piti mölyt mahassa siitä lähtien, eikä ukko laittanut edes sitä sirkeyttä silmiinsä. Ei pidä lähteä ketään miellyttämään! Omaksi iloksi voi kyllä, tämäkin akka, laitella ripsaria!

”Enpä jäänyt katselemaan moista”

– Olen tapaillut muutamaa miestä, jotka alkoivat lyhyehkön tuttavuuden jälkeen esittää vaatetoiveita tai arvostella ulkonäköäni. Tuntui, että herroilla itsellään oli huono itsetunto ja yrittivät siksi painaa minua alaspäin. Enpä jäänyt katselemaan moista, vaan lähdin lätkimään. Siihen aikaan olin vielä nuori, hoikka ja nätti.

”Näitä riittää”

– Pään muoto on väärä, pituutta liikaa, pitäisi olla blondi, pukeutuessaan ei erotu kadusta, ei ole jonkin mallin veroinen... Oi näitä riittää, jos alkaa muistelemaan liian tarkoin. Itsetunto on aivan palasina, jos muodostaa omakuvan jonkun itseriittoisen miehen kommenttien perusteella. Sanopa tällaiselle kommentoijalle, ettei hän itsekään ole täydellinen ja hän ei ”ole uskoa korviaan”.

”Nykyinen sanoo, että jättää minut jos lihon”

– Ex-poikaystäväni kysyi olenko joutunut onnettomuuteen, koska nenäni on vino. Kysyi, miksi olen nyppinyt kulmakarvani pois (niitä ei ole koskaan ollutkaan). Sanoi, että hampaani ovat liian lohjenneet. Koskaan en kommentoinut hänen ulkonäköään. Nykyinen sanoo, että jättää minut jos lihon. Olen normaalipainoinen, mutta olen alkanut stressata painoa...

”Nainen sanoi pari valittua sanaa ja käski hakea itselleen pumpattavan”

– Itse kuultuna: Mies ehdotteli naiselleen hiusten blondausta ja silikonitissejä. Nainen sanoi pari valittua sanaa ja käski hakea itselleen pumpattavan. Tarkistin mieheltä vielä, että olitko tosissasi ja kehtasi vielä myöntää. Kyseessä ei ollut finninaama, vaan viisikymppinen äijä, jonka oma ulkoinen komeushabitus on jäänyt kauas taakse... Enpä ole vaivautunut kauheasti olemaan äijän kanssa tekemisissä. Eukko vielä katselee sitä, eikä huolehdi äijän työreissuista. Liekö salaa toivonut, että löytäisi sen isotissisen blondin, olisi helpompi lähteä? No, sillä on hyvät hermot ja itsetunto kohdillaan.

”Onneksi virheistä voi oppia”

– Kenenkään toisen takia ei ole järkeä kunnostaan huolehtia, vaan itsensä takia. Jos toinen ei osoita arvostusta tai edes kiinnostusta, sitä et saa alhaisella rasvaprosentillakaan. Aina löytyy valittamista. Onneksi virheistä voi oppia.