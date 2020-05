Yhä useampi valitsee vakikumppanin vain lastentekoa ajatellen ja hoitaa romanttiset ja seksuaaliset tarpeensa muualla – järjestely voi toimia, sanoo terapeutti

On trendi, että oma kumppani on vain sitä varten, että hänen kanssaan asutaan ja hoidetaan lapsi.

Yhä useampi suomalainen elää suhteessa, jossa kumppanin kanssa jaetaan vain koti ja perhe, ja seksuaaliset ja romanttiset tarpeet hoidetaan muualla.

Kiintymykseen ja seksuaalisuuteen perustuva kahdenvälinen suhde. Näin Kielitoimiston sanakirja määrittelee parisuhteen. Määritelmä saattaisi kuitenkin kaivata päivittämistä.

Yhä useampi nimittäin valitsee kumppaninsa puhtaasti sen perusteella, ketä pitää sopivana vanhempana lapsilleen. Näin sanoo psyko- ja seksuaaliterapeutti Oihonna Vilhu.

– On trendi, että oma kumppani on vain sitä varten, että hänen kanssaan asutaan ja hoidetaan lapsi, mutta seksuaaliset ja romanttiset tarpeet hoidetaan muualla.

Helpompaa jatkaa arjen vastuiden jakamista suhteen laimentumisesta huolimatta

Kuusi vuotta terapeuttina toiminut Vilhu on huomannut ilmiön työssään ja kertoo myös kollegoidensa panneen merkille saman.

Vastaava järjestely voi kuulemma astua kuvaan, vaikka parisuhde olisi alun alkaen ollut perinteisempää mallia. Suhde on voinut kestää jo pidempään ja lapsiakin voi olla. Tällöin ajatus on, että vaikka keskinäiset välit olisivat laimenneet, halutaan pitää kiinni yhteisestä vanhemmuudesta. Voi myös tuntua käytännössä helpommalta jatkaa arjen vastuiden, kuten ruokahuollon, siivouksen ja lemmikkien hoidon, jakamista entiseen malliin kuin etsiä uusi ihminen, jonka kanssa kaikki osa-alueet toimisivat ihanteellisesti.

Ihan ongelmaton muutos ei silti välttämättä ole. Tilanne voi olla haastava erityisesti, jos kumppaneilla on eri käsitykset suhteesta.

– Aiheuttaa tietysti ristiriitoja, jos pari on ollut 10–15 vuotta yhdessä ja yhtäkkiä toinen ei enää halua seksiä kumppanin kanssa, vaan vain lapsen. Toinen on sitä mieltä, että ollaan edelleen siinä perinteisemmässä romanttisessa ja seksuaalisessa heterokumppanuudessa, ja toinen on sitä mieltä, että haetaan seksuaaliset ja jopa romanttiset tarpeet muualta, Vilhu kuvaa.

Toisaalta järjestely voi toimia, jos molemmilla on asiasta samanlainen näkemys ja pelisäännöistä on sovittu yhdessä.

Seksin hakeminen muualta voi tuoda haasteita

Vilhu muistuttaa kuitenkin, että ennen muutosta on tärkeä pohtia, millaisia vaikutuksia järjestely tuo elämään.

– Romanttiset suhteet muiden kanssa saattavat aiheuttaa mustasukkaisuutta, vaikka olisi ajatellut kykenevänsä järjestelyyn.

Vaikka järjestelystä olisi yhdessä sovittu, myös seksin hakeminen muualta saattaa tuoda haasteita. Vaikka asia ei olisi vakikumppanille ongelma, uudelle kumppanille se voi olla.

Vilhu sanoo, että tällaisiakin asioita voi pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa. Se saattaa säästää mielipahalta ja auttaa lasten huomioimisessa.

Villit Tinder-markkinat saavat pitämään kiinni hyvästä isä- tai äitiehdokkaasta

Vilhu arvelee, että ilmiön taustalla vaikuttaa halu saada sekä toimiva perhe että romantiikkaa ja seksiä. Siinä missä nämä asiat on perinteisesti ajateltu toteutettaviksi yhdessä ja samassa parisuhteessa, osa on pettynyt, kun ei olekaan saanut suhteesta kaikkea sitä, mitä on hakenut.

– Ihmiset ovat tottuneet ajatukseen, että nykymaailmassa voi saada aika monenlaisia asioita. Sama pätee myös parisuhteeseen. Halutaan se kunnollinen, loistava puoliso ja lapsi, mutta myös hedonistinen, romanttinen ja seksuaalinen suhde. Jos jälkimmäistä ei enää saa pitkäaikaisemman kumppanin kanssa, se haetaan muualta.

Pelko siitä, ettei saakaan kaikkea, saa pitämään kiinni alkuperäisestä suhteesta, vaikka se ei täyttäisi kaikkia odotuksia, Vilhu selittää. Jos biologinen kello tikittää ja kumppani on muista puutteista huolimatta hyvä vanhempi, hänestä ei haluta luopua.

Vaikka eroaminen ei ole enää tabu, ihminen saattaa pelätä, ettei löydä enää ajoissa uutta, kunnollista isä- tai äitiehdokasta. Hyvä vanhemmuus on monelle tärkeää kumppanin valinnassa, mutta se koetaan haastavaksi nykyisillä deittimarkkinoilla.

– Moni sanoo, että Tinder-markkinat pelottavat, koska siellä on kaikennäköistä.

Pyrkimys taata lapselle hyvä elämä

Osalla on uudenlaiseen suhdemallin toisenlainen syy. Vilhu kertoo, että joillain on niin kova seksuaalivietti, että he eivät usko pystyvänsä olemaan koko elämäänsä uskollisina yhdessä parisuhteessa. Jos he tästä huolimatta haluavat lapsia, saattaa vakituinen kumppanuus, jossa vanhemmuus jaetaan, olla pyrkimystä taata lapsille hyvä elämä.

